花旗銀行深耕台灣逾六十年 協助企業拓展國際布局與永續發展

花旗銀行在《2025卓越銀行評比》中第三年蟬聯「最佳企業金融獎」及第四年榮獲「最佳ESG獎」兩大獎項殊榮，肯定其在金融業務及ESG永續相關的實績，也彰顯花旗銀行在台耕耘的成果。

文﹒黃小玲 圖．花旗銀行提供

花旗銀行身為在台領先的全球銀行，除了提供企業機構客戶完善的金融服務外，也善用自身資源，提供ESG相關產品，協助客戶推動永續轉型，同時致力響應集團的永續目標。花旗（台灣）商業銀行董事長張聖心強調：「我們深刻理解永續轉型的挑戰，也看見其中孕育的機會。因此我們將永續視為重要方向，持續探索如何在策略與營運中實踐ESG理念，並期望未來能與客戶共同朝淨零的目標前進。」

善用綿密跨國網絡

幫助企業拓展版圖

花旗銀行協助台灣企業在美、歐、東協各國及日本等市場布局，強化供應鏈韌性。面對瞬息萬變的經濟趨勢以及流動資金所帶來的挑戰，為企業客戶提供多達一百三十種國際貨幣的環球匯款服務，連結多達兩百九十種清算與支付系統，解決企業特殊外幣付款的問題；不論資金調撥、外匯避險或在異地快速匯款，企業皆能透過花旗銀行全球收支平台，掌握企業金流並控管營運成本。

花旗（台灣）商業金融事業群負責人余苑菱表示：「在動盪的經濟環境中，供應鏈的不確定性驟升，重組或移轉的趨勢使得企業更重視國際情勢洞察與靈活資金規劃。花旗銀行提供跨境金流、資金管理與籌融資整合方案，且具備專業分析團隊，不僅能幫助客戶提升營運效率、拓展國際版圖，更確保企業在全球化競爭中掌握先機。」

憑藉遍布全球超過九十個市場的優勢，花旗銀行持續扮演台灣企業通往國際的重要橋梁。自二○二○年以來，花旗集團為台灣企業客戶從全球資本市場籌集逾兩百七十億美元的資金，持續協助台灣企業邁向海外，也幫助國際企業投資台灣，增強國際競爭力。

花旗銀行從台灣募集超過六百雙舊鞋，捐贈至非洲偏鄉，以實際行動支 援偏鄉社區的衛生防護需求。

以創新思維推動社區公益及永續發展

花旗銀行深耕台灣逾六十年，長期以創新思維投入公益活動，協助社區發展。為善盡企業社會責任，致力在台灣推廣金融理財教育、青年職能培力與推動環境永續發展。自二○○四年起，花旗基金會提供逾新台幣三．七億元（一一五○萬美元）資助非營利組織各項計畫，包括金融理財教育以及青年就業培訓，且自二○二三年發起「全球創新挑戰」（Global Innovation Challenge）計畫，透過公益資助，協助與支持非營利組織引領全球社會議題的創新解決方案。

二○二五年的全球創新挑戰將提供五十個非營利組織總額達二五○○萬美元的公益資助，延續花旗基金會十餘年來對青年議題的投資。

二○二五年，花旗全球義工日（Global Community Day）迎來第二十週年的重要里程碑。自二○○六年起，花旗持續透過這項全球倡議，串聯遍布八十多個國家和地區的同仁與社區夥伴，至今累積超過一百二十萬人次的志願服務，展現企業長期關注社會責任的承諾與行動力。今年，花旗銀行助力舊鞋救命國際基督關懷協會，從台灣募集超過六百雙舊鞋，捐贈至非洲偏鄉，以實際行動支援偏鄉社區的衛生防護需求，展現花旗銀行的公益精神無遠弗屆。

此外，花旗銀行榮獲二○二五年亞洲權威人力資源媒體《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，展現其除了對外業務表現卓越，對內也十分注重人才的選育用留，致力打造良好的職場環境，並重視員工的成長及發展，提升人才永續競爭力。

花旗銀行在台灣市場的卓越表現，歷年來屢獲國內外大獎肯定，除了《卓越雜誌》的兩項大獎外，今年更榮獲《亞洲金融》「最佳國際銀行」、「最佳國際商業銀行—中小企業」、以及《財資雜誌》Triple A「最佳永續金融國際銀行獎」、「最佳國際企業及機構顧問獎」與「最佳商業銀行」等國際獎項。這些榮譽再次印證花旗銀行不僅是值得客戶信賴的銀行，更能以專業的ESG解決方案，攜手台灣企業打造永續未來。