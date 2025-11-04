以數位創新驅動永續願景 台中銀行雙獎實至名歸

《2025卓越銀行評比》結果揭曉，台中銀行憑藉在數位金融創新及永續經營上的亮眼表現，榮獲「數位創新獎」與「永續經營獎」兩項大獎，展現出兼具科技思維與社會溫度的金融實力。

文﹒陳怡瑄 圖．台中銀行提供

從「Lolly Bank」數位品牌的成功推出，到ESG政策的深度落實，台中銀行不僅在金融科技轉型上開創新局，更在公益行動、防詐教育與環境永續上持續深耕，成為地方金融邁向新世代的重要典範。

Lolly Bank引領新世代

打造行動金融新體驗

民眾對銀行的印象，過去往往停留在「三點半前必須完成業務」的刻板印象。然而，隨著數位浪潮席捲而來，台中銀行以創新思維打破時間與地點的限制，推出全新數位金融品牌——「Lolly Bank」，正式開啟屬於新世代的金融篇章。

Lolly這個名稱不只是可愛的棒棒糖，更蘊含「財富與快樂」的雙重意象。因此，Lolly Bank不僅是一個App，更是一個以使用者體驗為中心的金融平台。

只要備妥身分證、健保卡與實體帳戶，民眾即可隨時透過手機線上開戶，不必再跑分行、排隊簽文件。平台整合了台中銀行與台中銀證券的「銀證雙開」服務，用戶可同時進行存款、投資與股票交易，一站式完成資產管理。

此外，行動支付服務Lolly Pay也成為亮點之一。使用者只需透過台中銀行App掃描QR code，即可完成日常消費支付，涵蓋餐飲、交通、購物等多元場景，讓金流服務更貼近生活。

Lolly Bank更透過品牌角色「讚咩」及台中銀行吉祥物「阿中寶寶」與年輕族群互動，運用遊戲化、任務制的活動設計，吸引用戶參與，打造「玩金融、懂理財」的趣味體驗。未來平台將推出會員任務點數制度，讓理財不再遙遠艱澀，而是生活的一部分。

數位防詐與社區教育

讓科技成為守護力

隨著數位轉型加速，詐騙手法也不斷翻新，台中銀行深知「科技便利的同時，也要兼顧風險意識」，因此積極推動多層面的防詐宣導與教育行動。

台中銀行也攜手彰化家扶舉辦「少年數位防阻詐」行腳活動，以青少年常見的遊戲與交友詐騙為教材，透過問答與情境互動，讓孩子學習辨識詐騙手法、保護自身資訊。

同時，台中銀行配合政府推動「地籍異動即時通」服務，提醒房貸客戶同步申辦，當土地或房屋所有權變動時，系統可即時簡訊通知屋主，避免假買賣與偽冒詐騙。

此外，銀行也走入社區，舉辦「公平待客、防詐阻詐」宣導講座，現場示範如何安全操作「臨櫃開戶預填單」與「預約臺幣交易」，並解析社交媒體投資詐騙案例，協助年長者跨越數位鴻溝。

為提升民眾對數位金融服務的認識與防詐阻詐的意識，更是啟動一系列深入鄰里社區的宣導講座活動。除了推廣分行數位服務的便利性，同時提升民眾的數位金融素養，更重要的是加強民眾防詐阻詐意識，以達數位平權並保障客戶財產安全，期望透過與社區居民共同構築堅實的詐騙防線。

台中銀行指出，未來將持續推動全民防詐網絡，將金融知識與防詐意識融合在地文化，讓安全意識成為社會共識。

台中銀行頒獎表揚王冠閎世大運奪銀，由台中銀行總經理董益源（左起）、選手王冠閎、 台中銀行常務董事王貴鋒、教練黃智勇共同與會。

以永續為核心

實踐ESG的企業責任

此次榮獲「卓越永續經營獎」，不只是對台中銀行的肯定，更代表其長年推動綠色金融與社會關懷的成果。台中銀行將ESG視為經營核心，從金融商品設計到企業文化落實，全方位實踐永續價值。

在綠色金融上，台中銀行積極協助企業汰換高耗能設備，投資節能減碳設施，並逐年提升綠色債券與永續債券的投資比例，支持具永續發展潛力的企業。同時推出「小綠人養成計畫」，鼓勵民眾使用電子帳單與線上交易，並以植樹回饋機制，三年來已種下五千棵樹苗，減少約二七三．九公斤碳排放。

除環境永續外，台中銀行在社會責任上也不遺餘力。近日面對南部颱風與豪雨災情，台中銀行立即啟動「災後關懷機制」，提供受災戶貸款緩繳、理賠提醒等協助，讓金融服務不只是業務，更是支持與守護。

從體育精神到公益實踐

以行動點亮社會希望

除了金融業務的創新與永續經營，台中銀行更以實際行動支持體育與公益，將「用心關懷，璀璨其中」的品牌精神落實於社會各角落。以實際行動關懷偏鄉小學，台中銀行繼二○二四年捐贈再生電腦給彰化家扶中心，今年再捐贈二十台再生電腦給南投縣乾峰國民小學。再生電腦的捐贈，除提供弱勢家庭所需的硬體設備支援，也為規模較小、資源相對不足的偏鄉學校，提供更完善的學習環境，幫助孩子們獲得更多元的數位學習機會，以縮小城鄉數位落差，增強未來的競爭力。同時將資源有效再利用，守護永續環境，推動綠色循環的生活方式。

這份持續付出的善意，不僅在教育上播下希望的種子，也在體育領域開出榮耀的花朵。台中銀行的公益善舉更在體育界成為重要推手，在「萊茵魯爾世界大學運動會」中為台灣奪下銀牌的泳將王冠閎，便是台中銀行長期贊助的優秀選手，此次二○二五年亞洲水上運動錦標賽更是大放異彩，接連在男子一百公尺蝶式與兩百公尺蝶式兩項目中以絕對優勢勇奪金牌，更在五十公尺蝶式項目締造個人新紀錄。

台中銀行自二○二○年起五度獲得教育部「體育推手獎」，長期投入體育事業，也展現企業對社會責任的深度承擔。未來台中銀行將持續贊助運動員，並鼓勵更多企業加入支持體育的行列，讓社會正能量不斷延續。

從數位金融的創新到永續經營的深耕，台中銀行正以實際行動詮釋「金融的本質是服務社會」。在數位科技的推動下，金融服務變得更輕盈、更人性；而在永續理念的驅動下，銀行角色也從資金提供者轉變為社會價值的創造者。