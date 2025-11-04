華南銀行引領AI智能應用 以數位創新贏得信賴

華南銀行以敏捷協作模式，持續優化AI產品，大幅提升行員效率與服務品質，並「以客戶為中心」的數位創新策略，在《2025卓越銀行評比》中榮獲「最佳AI智能獎」及「最佳數位創新獎」兩項殊榮的肯定。

文﹒黃小玲 攝影．徐裕庭

當今AI時代環境與使用者需求變化極為快速，華南銀行深刻體認到，唯有以敏捷工作模式（Agile）才能真正回應市場與客戶的即時挑戰。華南銀行在AI應用推動上，特別強調「業務與開發人員合署辦公」，讓需求端與技術端能夠零時差溝通、即時回饋，並以短週期、快速迭代的方式推動AI專案上線。

AI應用與敏捷開發模式

提升營運績效

以「華寶AI助理系統」為例，這套系統不僅是知識查詢工具，更是結合生成式AI（GenAI）與銀行龐大知識庫，讓員工能即時獲得規章、流程、常見問題的摘要與連結。系統自二○二四年十二月上線以來，問題解決率從八十八．三％提升至九十六％，展現敏捷開發下的持續優化與高效解決問題能力。這種深度結合營運場景的AI應用，展現華南銀行強調「內部需求驅動、快速落地」的差異化策略。

此外，華南銀行導入AI代理人應用在CRM，讓客戶不僅能享受即時回饋，更能在理財、消費、資金管理等環節獲得最佳化配置建議，華南銀行的CRM平台結合AI分群與推薦模型，依照客戶不同的需求與偏好，搭配專家團隊之專業House view，推送客戶最適合的理財、理債等產品及資產配置規劃服務。這種「以客為本、數據驅動」的商業模式，理財商品申購月均收入年增六十九％，展現AI驅動下的高效能。同時也將AI代理人結合RPA（機器流程自動化）應用，嵌入於報表彙整、退件處理、AML篩檢等流程中，每月節省逾兩百小時人工時間，來電等待時間縮短二十五％。

在AI治理上，華南銀行積極建立AI治理架構，導入風險分級、模型管理與審核機制，確保AI應用合規、安全且具永續性。未來也將持續擴展AI應用至財管、外匯、徵信等領域，推動AI平台與AI代理人雙軌佈局，打造高效能、低成本AI生態系。這種「以問題為導向、以效益為目標」的AI推動模式，讓華南銀行不僅在國內金融業中領先，也逐步建立起屬於自己的智慧銀行DNA，因此榮獲《2025卓越銀行評比》「最佳AI智能獎」的肯定。

防詐機制結合AI模型

創造斐然成果

面對台灣詐騙型態多變、手法日益精進的挑戰，華南銀行使用AI技術建立「雷神識詐模型」與「AML風險評級模型」雙軌防詐，透過自研的「雷神識詐模型」識別異常金流與警示帳戶特徵，模型偵測率達近七成且名單準確率提升高達三十九倍，有效提升防詐精準度，亦有效降低前線人員的審查名單量達八十％，大幅提升作業效率並減輕人力負擔。在反洗錢與風險控管領域，自研的「AML風險評級模型」判斷準確率高達九十六％，即近九成六的申報案件皆落於中高風險區間，展現出卓越的風險識別能力，特別值得一提的是，高風險案件雖僅佔整體案件的八％，卻涵蓋了九十一％的可疑交易報告（STR），顯示模型在異常交易偵測上的敏感度與精準性已達業界領先水準，透過模型識別後低風險案件可改採簡易審查流程，每月可節省約四．五五FTE。

華南銀行持續深化AI 人才培育，推動跨域團隊合作與敏捷開發文化。

數位創新贏得客戶信賴

以黃金三角策略打造全方位數位理財生態圈

華南銀行榮獲《2025卓越銀行評比》「最佳數位創新獎」，關鍵在於以人為本、流程再造，並針對台灣客戶的實際需求與數位落差，設計出貼近客戶的數位理財體驗，同時也導入「華南金融Fast-ID APP」，結合國際FIDO標準與行動裝置生物辨識，讓客戶能快速、安全地線上申辦數位金融服務，顯著提升數位普惠與金融包容性。

在數位分行經營上，華南銀行以「客群×產品×通路」黃金三角策略，運用AI與數據分析，精準分群、推播個人化服務，並整合線上與線下通路，打造全方位數位理財生態圈。

在數位理財服務流程上，華南銀行將AI與介面設計深度結合，讓客戶可於行動銀行一站式完成申購、贖回、轉換等操作，並即時掌握市場資訊。全新「華南銀行+」APP以生活場景與審美需求為出發點，設有「安全健檢中心」與高頻轉帳優化流程，並導入AI與數據分析，讓客戶可自訂首頁與功能模組，滿足不同族群的視覺與操作偏好。APP持續蒐集用戶回饋，展現敏捷開發與用戶導向精神，改版後獲得客戶高度好評。

這一系列創新舉措，讓華南銀行不僅追求國際標準，更以「從流程到體驗」的全方位創新，創造出屬於自己的差異化競爭力。數位分行與AI應用的深度融合，帶動數位財富管理收入年增七十七％、APP推播點擊率與轉換率大幅提升、客戶滿意度由三．四二分提升至四．八分，成為台灣數位金融創新的標竿，並獲得「最佳數位創新獎」的肯定。

展望未來，華南銀行的AI發展策略強調「制度化治理」與「實務落地」並進，積極導入AI治理制度，啟動「AI代理人黑客松競賽」與內部培訓，鼓勵各單位提出具創新性與商業價值的AI應用場景，並以跨部門協作推動AI雲端治理與資料治理，確保AI專案貼近實務需求。並持續推動數據平台與雲端基礎建設，強化流程再造與數據驅動決策，並以「AI治理與合規」、「AI代理人應用」、「AI跨域協作」、「AI財富管理」為四大主軸，打造具前瞻視野與永續競爭力的智慧銀行。

華南銀行也將持續深化AI人才培育，推動跨域團隊合作與敏捷開發文化，讓AI不僅是技術工具，更是驅動組織創新與價值創造的核心力量。這種「制度化、跨域、創新」的AI發展路徑，正是華南銀行在台灣金融業中持續領先、創造差異化價值的關鍵。