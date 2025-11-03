王文全董事長─從運動員到保險業巨擘的傳奇

王文全現任大誠保險經紀人公司董事長，始終以身作則，親身參與第一線的業務開發與管理，這種領袖風範不僅鞏固了公司內部的團隊精神，還助力大誠保經在三百多家保險經紀公司中脫穎而出，成為業內標竿。

文‧黃小玲 圖．大誠保經提供

王文全董事長曾是台灣田徑隊的佼佼者，也是一名跆拳道黑帶九段的運動健將。年輕時期的他，不僅身兼田徑隊隊長、糾察隊隊長，還差一步便成為國手。退伍後與太太魏淑蓮共同創業在成衣廠，一九九○年為了增加收入，決定開始涉足保險業，成為南山人壽的一名保險業務員。憑藉過往運動場上磨練出的頑強精神，王文全逐步打開了人脈，專注於熟人市場，並以誠信為基礎，迅速建立了個人的專業信譽。

初探保險世界 從困境中看到機會

王文全在保險業的初期表現出色，業績逐漸攀升至全國領先。然而，一次理賠糾紛讓他陷入了信心危機，就在低潮之際，台灣政府開放了保險經紀人資格考試，為他帶來了新的契機。他立刻決定轉型成為一名保險經紀人，並在一九九三年創立了「大誠保險經紀人公司」，這也是台灣最早期的保險經紀公司之一。

成立初期的大誠保經，辦公室位於板橋的成衣廠二樓，僅有三十坪空間，與保險公司簽約的合作數量也只有七家。然而，這個看似微不足道的起點卻為公司奠定了穩固的根基。王文全認為，成為經紀人最大的優勢在於他能夠選擇最適合客戶需求的保單組合，而不必受制於單一保險公司的產品。

他與夫人魏淑蓮一同奮鬥，不僅還清了先前欠下的巨額債務，更建立起公司穩固的聲譽。這對夫妻憑藉著對工作的熱忱和不懈的努力，多年來一直是公司內的業績榜首，並且持續推動公司發展，使得大誠保險經紀人公司從創業之初的小規模迅速擴展，成為業界的領導者。

大誠保經鼓勵員工持續不斷進修，以成為全方位專業的保險顧問。

以人為本的經營理念：

夥伴至上 制度穩定

大誠保險經紀人公司的成功不僅來自業績的輝煌，更來自王文全「以人為本」的經營理念。他在公司內建立了一套穩定的業務制度，這套機制確保了每位夥伴的利益和幸福，並在行業中形成了獨特的企業文化，王文全堅持讓每一位夥伴都能零成本創業，享有經營利潤與組織發展的雙重成果，這使得公司在人才吸引和留用方面表現出色。

王文全強調「銷售與組織」的雙重核心理念，他堅信唯有結合組織的力量，才能將每一位同仁的潛力最大化。因此，他將公司的經營理念建立在「生命共同體」的基礎上，讓每一位員工都成為公司的合夥人，共同享有公司發展的利益。並在公司內推動了「立即服務制度」，為客戶提供全方位的保障與服務，透過專業服務人員的及時反應，客戶可以隨時得到最可靠的保險保障，這種零距離的服務模式，讓大誠保險經紀人成為客戶最值得信賴的選擇。

獅子會與社會公益發揮企業影響力

作為一位企業領袖，王文全深知社會責任的重要性。二○一二年，王文全召集高階主管成立了「大誠獅子會」，這一組織不僅致力於社會公益活動，還幫助公司提升知名度，擴展了高端客戶群。透過參與獅子會，王文全夫妻以實際行動關懷弱勢群體，推動各類公益活動，不僅提升了公司的公眾形象，還讓他們的業務夥伴感受到做保險的不僅是經濟成就，更是社會責任的延伸。

三十二年不變的堅持，成就台灣保經典範的王文全和魏淑蓮，用他們的故事告訴大家，創業的成功不僅依靠機遇，更仰賴堅持和信仰，他們以誠信、毅力和對人性的尊重，將大誠保險經紀人公司打造成為行業領袖。他們堅信，保險不僅是財務保障，更是一種社會力量的傳遞，透過大誠保險經紀人公司，他們不僅改變了市場的格局，更為台灣保險經紀業創造了無可取代的傳奇。

此外，大誠保經也榮獲《2025卓越保險評比》「卓越風險管理獎」的肯定，其優勢體現在「全面性」、「專業性」與「前瞻性」，以守護客戶的幸福與社會的安定為圭臬，並帶領公司邁向永續與卓越。

大誠保險經紀公司成立三十二年來，以「誠信」為立業根基，並秉持「專業、創新」的價值觀穩健經營，深知唯有建立完整的風險管理架構，才能同時保障公司自身的健全營運，以及廣大客戶的長期信賴。

嚴謹的操作風險管理

大誠保險經紀公司認為風險管理並非單一部門的工作，而是貫穿組織文化、內部制度、人才培育與客戶服務的全面性工程。在公司內部風險管理優勢上，備有完整的內控與法遵架構，設置專責之「法遵暨風險管理單位」，依循金管會相關規範，制定清晰的內控制度，並透過定期稽核、業務抽查、員工教育訓練，確保所有流程合法合規。公司亦導入「KYC（Know Your Customer）」及「AML（Anti-Money Laundering）」機制，以降低法令風險。

在資訊化與數位化的浪潮下，大誠保險經紀公司持續投資於資訊系統安全，導入多層防護機制、防駭技術與備份中心，以保障客戶個資與交易資料安全。對於業務流程，設有標準作業程序（SOP）及即時監控系統，降低因人員疏失或系統異常所造成的損失。在前瞻的財務風險控管上，公司採取保守穩健的財務政策，建立多元收入來源。並透過預算控管、現金流預測及財務比率分析，有效因應市場波動，確保營運穩定。

重視品牌與聲譽風險

客戶服務的風險管理

大誠保險經紀公司深知聲譽乃公司最重要的資產，因此建立「客戶服務部門」，並持續強化業務人員的誠信教育，任何爭議案件皆以客戶權益為優先處理原則，降低糾紛並維持品牌信任。在市場布局方面，會定期進行「策略風險評估」，分析產業趨勢、法規變動及數位科技挑戰，並依據評估結果調整經營策略。

客戶服務面向的風險管理優勢：

一、全面性的風險評估服務，透過「家庭風險盤點」、「企業營運風險診斷」等工具，全面分析客戶可能面臨的實際需求。過程涵蓋人身、財產、責任、財務及稅務等，協助客戶精準辨識潛在風險。

二、專業的保障規劃與解決方案 透過與多家保險公司（十七家壽險公司，十五家產險公司）合作，能依據客戶需求量身設計保障組合，提供最適切的轉移風險方案。

三、數位化保單健檢服務，提供「線上保單健檢服務」，主動追蹤客戶保障是否隨人生階段與經濟環境調整。對企業客戶則提供年度風險檢討與保單更新建議，確保保障內容與實際需求一致。

四、設立專屬產險部門，專責統籌與推動相關業務，不僅能即時支援業務同仁在產險上的專業需求，協助規劃、設計與解說各項商品，更致力於提供客戶完整且貼心的服務，從風險評估、保障配置到理賠諮詢，皆能提供「一站式」協助。

專業人才培育贏得客戶信賴

大誠保經具有完善的教育訓練體系，包括新人訓練、專業證照輔導、風險管理課 程，並鼓勵員工持續進修，取得相關國際專業認證。並強調「誠信、專業、共好」的文化，將風險管理視為日常工作的一部分，每位同仁皆有責任識別與回報風險，形成全員參與的防護網。此外，透過數位工具與線上平台，能更快速且精準地分析客戶需求，並降低內部操作風險，不僅提升效率，也增加透明度，讓客戶更能信賴公司專業。

大誠保經在風險管理上的優勢，體現在「全面性」、「專業性」與「前瞻性」 三大面向。全面性即涵蓋公司內部、外部、客戶服務與社會責任，形成完整風險管理生態系。專業性是透過法遵制度、人才培育、專業工具，提供精準且有效的解決方案。而前瞻性是積極導入數位科技，回應市場與社會變動，深信唯有持續精進風險管理，才能在變局中穩健發展。