富邦人壽創新智造新保險時代 以數位力開創「智慧守護」新篇章

富邦人壽榮獲《2025卓越保險評比》「卓越服務品質獎」、「卓越AI科技運用獎」、「卓越防範金融詐騙獎」及「卓越產品創新獎」四項大獎，展現企業在產品研發、科技創新與社會責任三大面向的領先實力。

文‧陳怡瑄 圖．富邦人壽提供

近年來，富邦人壽積極導入AI風控、大數據偵測與自動化警示系統，從交易端、服務端到教育端，全方位打造防詐生態鏈。同時，透過跨部門協作與內部員工識詐訓練，深化防護意識，並與警方及公部門攜手建立聯防網絡，從源頭阻斷詐騙發生。這不僅展現富邦人壽在數位金融安全上的前瞻布局，也體現企業落實「守護每一份信任」的核心價值。

數位宅即便 保險服務智慧化

面對現今快速變化的環境，在服務品質方面，富邦人壽持續導入數位科技，全力推動多元線上服務，全面優化內部流程與對外服務體驗，推出MID行動身分識別、雲端e櫃檯、電子化授權繳費及行動支付等自主遠距數位科技服務，提升保單變更及繳費便利性與強化資訊安全，打造數位自主高效、永續金融的保險服務環境。此外，為降低詐騙風險，富邦人壽更率壽險業之先導入「商用簡碼68999」，有效提升訊息來源辨識度，讓客戶能安心識別，降低遭遇詐騙的風險。此舉不僅強化防詐機制，也提升企業在數位溝通上的效率與信任度。

以AI科技優化流程

開創數位服務新起點

富邦人壽為優化行動投保流程，充分運用科技自行研發AI職業代碼推薦模型，由系統即時依客戶職業告知內容進行職業代碼推薦，協助業務員迅速選取職業代碼，解決人工判斷耗時費神之作業痛點，加速行動投保作業程序。正確性提升後，不僅有效降低後續行政校對成本，客戶職業風險等級評估也更精準。

富邦人壽《AI職業代碼推薦》推出，已獲國際知名數位金融科技專業媒體─數位銀行家主辦的「數位客戶體驗獎2024 Digital CX Awards」肯定，勇奪「最佳數位體驗保險公司」獎項，並於二○二五年二月獲智慧財產局「職業代碼推薦系統」新型專利。

跨單位資源整合

全面擴大反詐量能

為因應不斷翻新的詐騙型態，富邦人壽響應行政院打詐綱領，積極向客戶與大眾推廣識詐，共同打擊詐騙及金融犯罪，增進民眾對詐騙的識別與防範意識，並在二○二四年與臺北市政府合作「防詐細胞培力」巡迴宣導活動，透過結合臺北市政府相關局處的資源，培養各地區的防詐細胞，推動全體市民攜手防詐的觀念。今年也先後與刑事警察局、臺中高分檢、臺中市政府簽署反詐騙MOU，全面擴大反詐量能，強化社會安全網的韌性。

創新設計

癌症補強型保單驅動保障升級

根據衛福部癌症登記報告，國人罹癌後五年存活率逾六成，隨著癌症步入慢性病化，癌症醫療費用亦逐年增加；而目前健保僅涵蓋大部份標準治療，創新療法則多為自費，可能為患者及其家庭帶來重大的經濟壓力。

因此，在產品創新上，富邦人壽特別關注癌症醫療新趨勢，推出「愛實在一年期防癌醫療健康保險附約」，將癌症門診實支實付納入保障範圍，解決過去實支實付住院醫療險「非住院診療」的保障缺口，滿足癌症病友對於高端醫療的需求，讓癌友有更多元的治療選擇與後盾。

從創新到信任

富邦以行動詮釋保險的未來

從MID身分驗證到AI職業推薦、從雲端e櫃檯到防詐巡迴行動，富邦人壽以科技為槓桿，重新定義保險服務的深度與溫度。這些創新不僅帶來流程的升級，更讓「信任」這個保險業最珍貴的資產，得以在數位時代持續深化。

富邦人壽以「創新、信任、永續」為核心價值，串聯AI、資安與ESG三大力量，為保戶提供更即時、更貼心、更安全的保障體驗。在數位金融邁向智慧化的新時代，富邦人壽不只是壽險業的領航者，更是以科技守護幸福的生活夥伴。