台灣面對關稅衝擊 應重新布局與轉型

在關稅政策推動下，台灣的「傳統製造業」與「AI製造產業」間的差異性越來越顯著，AI科技製造供應鏈，讓台灣在全球AI浪潮中保持領先。但傳統製造業受制於營運成本的高敏感度、環保壓力大以及國際市場變動，營運競爭條件日益嚴峻。

文．李振麟

隨著國際經貿環境緊張升溫，各國紛紛推出策略保護本國產業，這波「關稅」也逐漸改變產業發展路徑。特別是「傳統製造業」與「AI科技製造業」，皆呈現出明顯分化趨勢。

以「鋼鐵」、「紡織」、「機械」等傳統代表性製造業為例，長期需依賴出口貿易、利潤空間有限。當關稅提高時，勢必面臨物料以及出口成本雙雙上漲，企業競爭力順勢下降，不少傳產製造業因此訂單大幅度減少，生產線轉移與供應鏈瓦解，長期以來的營運規模，面臨縮減甚至於虧損的沉重壓力。

相對而言，AI科技製造業的抗壓性就強得多。如「半導體」、「高階晶片」、「伺服器」等產品，不僅技術門檻高、附加價值也高。全球產業對於AI智慧生活化應用也持續增長，即使遭遇貿易限制，企業還能透過本地生產、分散供應鏈等方式應對，凸顯全球競爭優勢。

傳統製造業與AI製造產業存在差異

反觀傳統產業方面，其多為技術成熟、受限於勞力密集、利潤微薄競爭條件下，多數製造業需依賴勞力與硬體設備，因此轉型速度較緩慢，也需要更多的資本與勞力。

目前台灣具有代表性的製造業仍以中鋼、台塑、南亞、台泥、亞泥、永豐餘、東元、中華汽車、聲寶、大同、大亞、華城、宏泰電工、儒鴻等為主，分布於鋼鐵、石化、水泥、造紙、汽車、家電、傳產電子電機、金屬加工、鑄造與紡織等領域，為台灣的主體產業型態。這些企業受制於營運成本的高敏感度、環保壓力大以及國際市場變動，在關稅政策推動下，營運競爭條件是日益嚴峻。

台灣的「傳統製造業」與「AI製造產業」間的差異性越來越顯著，與其本質有關。AI產業通常具備「高度自動化」、「研發密集」、「資料驅動」等特徵，再透過不斷地創新研發技術來突破限制；傳統產業則多為「原料成本」、「勞力」、「設備」與「資本」有關，其主要依賴量產與成本控制，轉型上相對較慢，需要投入更多資金與研發時間。目前已經有一些傳統產業正在進行轉型，如部分金融業導入「AI客服」與「風控系統」，物流業作業藉以「智慧分揀」、「自動倉儲」等設備，這些都可視為AI智慧科技上的基礎應用。

總結來說，關稅衝擊加速台灣產業分化：傳統產業轉型上需要更多的資金與時間運用；AI科技產業則因為科技技術優勢與現有市場起步需求性高而受惠。然而，無論是科技產業或傳統產業，誰能掌握AI智慧、數位與自動化趨勢，誰就有機會在全球產業中站穩腳步。

台灣中央銀行示警美中風險與經濟變數

台灣中央銀行表示，未來經濟發展仍面臨許多不確定風險，其中以美國貿易政策變化列為首要關注焦點。

第一、風險來自美方對外貿易政策調整，尤其是《貿易擴張法》第232條款對半導體及資通訊產品的調查可能導致加徵關稅，對全球供應鏈配置及台灣出口造成壓力，推升電子產品價格。

第二、全球主要國家的貨幣政策走向分歧。美國聯準會可能因就業市場轉弱而重新啟動降息，中國大陸為刺激經濟則持續寬鬆，歐洲央行則按兵不動，觀察通膨變化再做決策；日本則考量美國政策影響，視國內經濟情勢調整利率。這些分歧將影響全球資金流向，對金融市場穩定性構成挑戰。

第三、地緣政治風險及氣候異常持續升溫。俄烏衝突無明顯解方，加上以巴對立未解，國際局勢緊張；同時，極端氣候導致糧食供應受擾，全球經濟與通膨增添不確定性。

第四、中國大陸內部結構問題影響外溢。消費與投資意願低迷、房地產市場疲軟、地方債壓力沉重，雖有政策扶持，效益尚未明朗；中國大陸產能過剩問題擴大，衝擊國際市場價格競爭，壓縮台灣出口表現。

台灣政府針對美國關稅調整提出產業支援對策，其勢必將會影響未來的市場就業與產業穩定。

台灣紡織產業加速海外布局與科技轉型

面對全球供應鏈重組與關稅政策變動，台灣紡織產業積極展開海外布局與高科技轉型，今參與國際展會，搶攻全球運動機能與安全防護市場。紡拓會不僅帶領業者參加「美國NSC安全防護展」與「泰國GFT國際紡織展」，更見證擁有防護機能的紡織產品大放異彩。

同時，成衣大廠廣越也宣布擴大約旦廠區，並規劃赴埃及設廠，藉此掌握關稅優勢與勞動力資源，顯示台灣紡織產業正加速全球化布局挑戰。由於埃及輸美關稅僅十％，對於台廠營運極具高度吸引力。紡拓會亦計畫組團於十一月前往埃及考察，將可望協助更多台灣業者掌握市場布局機會。

總體而言，台灣紡織產業正從傳統代工模式邁向高附加價值、科技創新以及國際布局並進新階段，可望在全球紡織供應鏈中扮演更關鍵的角色。

台灣機械公會積極布局半導體供應鏈 打造製造業新契機

在全球經貿局勢變動下，台灣製造業面臨美國關稅、新台幣升值與地緣政治等多重挑戰。「中華民國機械工業同業公會」積極引導台灣機械產業走向轉型升級與市場多元化，邁向半導體產業，開創全新發展契機。長期以來，台灣機械業涵蓋金屬加工、工具機、自動化設備、塑橡膠與包裝機械等，是台灣重要的出口核心。隨著美國高額關稅執行後，傳統的市場模式，面臨衝擊挑戰。

面對全球經貿環境壓力，機械公會推動雙軌策略：一、強化技術創新與產品升級，智慧製造、AI與物聯網（IoT）應用。二、拓展東南亞、中東等新興市場，降低對單一市場依賴度。機械公會已啟動並切入半導體供應鏈發展計畫，理事長強調，台灣半導體產業在全球擁有舉足輕重地位，相關設備需求日益多元化，為機械產業提供嶄新轉型動能，機械業者若能強化客製化以及高精密製造，將有機會打入半導體供應體系。

二○二五年SEMICON Taiwan半導體展，公會籌組參展團參與，展區涵蓋封裝、測試、光電半導體、寬能隙材料、高科技智慧製造等關鍵領域。「半導體先進封裝技術論壇」，聚焦未來設備發展與產業整合趨勢，機械業切入供應鏈非一蹴可及，但充滿著轉型願景。

公會也鼓勵設備升級，並親自深入客戶端，逐漸取得半導體客戶認證與信任。如今，已有不少中小型機械業者透過創新技術、數位整合與精密製造，成功打入半導體產業鏈，顯示台灣製造業強大韌性。

展望未來，機械公會將持續擔任產業間的橋梁角色，積極推動產學創新研發合作、引進政府資源、簡化行政流程，協助台灣機械業者轉型升級。面對全球市場挑戰，台灣機械產業將不再只是代工製造，未來將可望成為推動科技產業升級的重要推手。