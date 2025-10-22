合庫人壽 成就保戶的全心信賴

合庫人壽於二○二五年再次榮獲《2025卓越保險評比》「卓越客戶信賴獎」與「卓越數位金融獎」雙獎肯定，這是對合庫人壽長期以來專注提升客戶體驗、增進產品與服務創新的高度肯定，同時也展現了合庫人壽在數位轉型及流程再造方面的傑出成就。

文．黃小玲 圖．合庫人壽提供

儘管是相對年輕的壽險公司，但十五年來合庫人壽已在銀行保險市場站穩腳步，也連續十五年獲金管會肯定為「提升國人保障」的績優保險公司，其資本適足率超過五○○％，連續十年發放現金股利，憑藉健全財務體質與完整商品線，成為保戶信賴的夥伴。面對數位化浪潮，合庫人壽更大舉推動數位轉型，不僅透過APP、網路投保、會員專區等原有數位管道深入客群，更進一步建構生態圈，拓展多元銷售模式，陸續獲得了包括卓越保險評比在內的多項肯定。

數位轉型與流程再造

打造安心數位服務生態圈

合庫人壽近年積極推動數位轉型，以效率、業務與數位導向為核心，推動數位轉型與流程再造，二○二五年五月合庫人壽榮獲金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）評選為「情資分享表現優等單位」，並成功取得國際級資訊安全標準ISO 27001:2022認證，合庫人壽總經理藍年紳表示：「十五年來，合庫人壽以保戶為核心，積極參與金管會金融資安情資通報及威脅預警機制，持續強化資安防護與數位服務。此次榮獲F-ISAC評選優等並再次以『無缺失』通過國際驗證機構SGS的ISO 27001:2022版本複審認證雙重肯定，是對我們資安實力的最佳證明。合庫人壽未來將持續強化資安技術與監控能力，致力提供保戶『安全、便捷、可靠』的數位保險體驗，讓每一筆交易都安心無虞。」

除此之外，今年十月合庫人壽更完成官網升級，為使用者提供直覺式操作介面，讓保戶輕鬆查詢資料，優化客戶體驗，為保戶提供金融安全與投保便利。同時，為強化保戶防詐意識，合庫人壽申請企業專屬簡碼68128，確保簡訊來源可信，杜絕詐騙風險，展現對保戶的用心守護，打造安心數位服務生態圈。

合庫人壽榮獲F-ISAC與ISO雙認證，打造安心數位服務生態圈。

具體實踐社會責任

成為客戶最溫暖的保險夥伴

除了在數位轉型與客戶服務方面的努力，合庫人壽一直以來也致力於社會責任的實踐。藍年紳強調，「我們不但時刻為客戶著想，同時以永續經營為核心，綠色債券投資成長近三○○％，支持低碳經濟，實踐對環境、社會與治理的承諾，強化資訊揭露透明度，已連續三年獲得《TWSIA台灣永續投資獎》肯定，再次證明合庫人壽從人身保障到全球永續發展的態度與決心。」

此外，合庫人壽多年來除陸續取得溫室氣體、碳足跡等環境永續相關證書、加強董事會公司治理與職場平權外，自二○一三年起，合庫人壽從每張房貸壽險保單捐款新台幣三百元，支持家庭照顧者，贊助喘息學院、照顧咖啡館及產官學研討會，實踐「守護家庭」承諾。例如，因為瞭解在照顧家庭時最需要的是人力、能力及財力，所以合庫人壽推出「安心守護計劃」，為保戶提供專業的長照顧問服務，提供彈性照顧替手、實務指導員到府服務，並協助盤點整合長照資源，為保戶規劃完整且有效益的照顧計劃，展現企業對照顧者的長期支持。多年來，合庫人壽深耕家庭照顧議題，獲得保戶與通路高度認同。未來，合庫人壽將持續秉持多元、創新與守護的精神，成為客戶最溫暖的保險夥伴。

合庫人壽董事長徐錫漳進一步指出，合庫人壽打造服務生態圈，以呼應ESG理念與永續發展目標，除了採購小農所生產的農產品，實際支持友善環境與永續農業之外，對於多年來支持合庫人壽的保戶也推出如彈性喘息、實務指導員等結合長照的安心守護計畫，不但實質協助到有需要的保戶，也將長照議題藉由保戶的口碑擴散出去。更重要的是，不論是否為保戶，只要有長照需求，都可撥打專線0800-50-7272（台語：有你真好真好）專線，由專業社工接線服務。種種努力，顯示合庫人壽打造溫暖多元服務生態圈的用心，以及具體實現企業社會責任的決心。

合庫人壽15週年HIGH FIVE嘉年華活力四射。

透過科技與多元管道

提供更有價值的服務

於保戶方面，除落實公平待客原則之外，並持續於商品面提高保障，例如，因應投資市場動盪不安，合庫人壽特別推出全新美元計價保險商品「美好安心美元養老保險—定期給付型」，協助保戶分散投資風險、規劃退休金或子女教育基金等，提升資產穩定性，協助保戶在不同人生階段都能安心前行。合庫人壽期望能在未來成為保戶人生每一階段中最可信賴的夥伴，並透過科技與多元管道，為客戶及其家庭提供更有價值的服務。

「網路投保旅平險」回饋活動 感謝保戶十五年的支持

今年適逢合庫人壽十五週年慶，為感謝保戶長期的支持，合庫人壽特別推出「網路投保旅平險」回饋活動，在今年十二月底前網路投保會員均可免費領取百元上網卡（活動網址：https://lihi.cc/7AjQC），並有機會月月抽戴資穎、周天成等運動明星簽名球，及東南旅行社新台幣二千元旅遊券，冬季更加碼抽北投大地酒店萬元住宿券。

