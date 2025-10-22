保誠人壽在地深耕 打造永續共好新典範

保誠集團以「保誠每個人生，成就每個未來」為企業宗旨，除了在產品面藉由完善的保險商品以提升消費者的財務安全外，在企業層面也持續透過全面的永續策略，增加所在社區的韌性。

文．陳怡瑄

保誠集團以「保障每個人生，誠就每個未來」為企業宗旨，除了在產品面藉由完善的保險商品以提升消費者的財務安全外，在企業層面也持續透過全面的永續策略，增加所在社區的韌性。

作為保誠集團的重要策略巿場，保誠人壽深耕台灣二十六年，除了秉持集團關注社區福祉的精神，面對氣候變遷與社會多元的議題，同時也將永續理念融入企業文化與營運策略，建立在地策略，以呼應台灣在永續上所面對的問題，從內部治理到外部參與，層層落實，由自身做起，發揮對社區與社會的正面影響力。

永續治理升級 揭露制度全面深化

保誠人壽傳承了保誠集團三大永續策略：「簡單且容易取得的健康和財務保障」、「責任投資」、及「永續經營」；藉由有系統的統整各項永續行動，以達到三大策略目的。如二○二一年起成立「永續指導委員會」，由高階主管領軍，從上而下推動永續發展，並透過跨部門合作，將永續議題融入日常營運。委員會下設「氣候變遷小組」、「多元共融小組」與「志工小組」，三大元素共同構築永續基礎，讓永續不只是口號，而是每位員工的行動指南。

秉持穩健經營原則，保誠人壽也展現企業韌性與治理紀律，於二○二四年首度取得ISO 22301營運持續管理系統驗證及獲選證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，並於二○二五年獲中華信評授予「twAAA」並給予「穩定」展望，此為中華信評給予保險業的最高評等，保誠人壽也是國內唯一獲此評等之外商壽險公司，印證資本韌性與風險管理紀律。同時保誠人壽也重視對利害關係人的當責性，自二○二二年起連續三年出版TCFD報告書，系統性揭露氣候風險與機會管理成果，並設定「2050年淨零排放」、「2030年實現範疇一與範疇二碳中和」、「投資組合脫碳」目標，展現保險本業在氣候變遷議題中的積極角色與影響力。

以行動詮釋永續

保誠人壽引領低碳轉型

在減碳行動方面，保誠人壽在營運上也持續思考如何出一分力，例如推動無紙化數位服務，透過電子要保書、電子保單、遠距投保、保戶自助平台、行動投保同意書電子簽署與理賠流程等創新工具，有效降低紙張使用與碳足跡，同時提升營運效率與環境友善。並於營運中選用可分解環保紙張與植物性油墨印製文宣與要保書，實踐綠色印刷理念。二○二五年更全面導入綠色能源，搭配職場LED燈具更新與節能設備採購，積極邁向範疇一與範疇二碳中和目標。

自二○二二年導入ISO 14064-1溫室氣體管理系統以來，保誠人壽已連續三年通過碳盤查查證，二○二四年人均碳排量較二○二二年減少二八．九％，展現穩健的減碳成效與制度化管理成果。

保誠人壽也在二○二四年啟動雲端轉型計畫，在Google Cloud建置統一資料平台（Unified Data Platform, UDP），並展開應用系統遷移規劃，選擇具永續承諾的雲端供應商，以減少碳排放、降低環境衝擊，強化數位轉型與環境永續的連結。

保誠人壽每年舉辦永續共好節，攜手三小市集舉辦小農市集，共累積邀請24間友善農作小農進駐展售，員工熱情響應，共同支持永續農業。

與第三方合作

從多方面推展永續議題發酵

保誠人壽從建立志工文化出發，提供員工每年十二天有薪志工假，鼓勵投入社會行動，創外商壽險業先例，與多個NGO長期合作推動志工活動，服務對象遍及偏鄉教育、環境清潔、長者探視與視障陪伴等領域， 不僅提升員工幸福感與歸屬感，也加強員工回饋社會的企業文化，深化企業與社會的連結，實踐永續共好精神。

作為壽險業唯一長期聚焦兒童福祉的企業，保誠人壽秉持「全方位守護兒童成長」的公益使命，長期投入守護兒童的公益行動，與家扶基金會攜手已邁入第二十六年，透過「星願娃公益計畫」與「真材食學食育計畫」，持續關懷弱勢兒童的身心健康與家庭支持，豐碩的公益實踐榮獲二○二五年第二十一屆《遠見》ESG企業永續獎「公益推動組─楷模獎」肯定。

保誠人壽透過與三小市集合作，辦理小農市集，助力在地小農與環境友善農耕；另外也持續推動「企業好田」，號召百位志工與保戶走進田間，透過參與有機農耕，支持在地青農不使用化學肥料友善耕作方式，達成減碳並促進食安健康。透過百位志工參與，以食農教育連結城鄉。種下的稻米收成後將捐贈給弱勢家庭，延續善循環。今年的永續共好節，更攜手三小市集舉辦小農市集，協助來自受丹娜絲颱風影響的災後重建區域的農友，展現企業與員工對永續農業的高度支持，並舉辦永續建築講座及捐血活動。透過這些行動，保誠人壽不僅深化員工對氣候韌性與食農教育的理解，也實踐保誠人壽一直以來對人本關懷的理念，讓永續不只是理念，更是每一步的選擇。

保誠人壽亦推出全臺首創的EcoPoints 永續員工集點平台，鼓勵員工從日常行為實踐永續，點數可轉為捐贈支持氣候變遷、健康福祉等議題，展現企業內部創新與永續目標的整合力。除了串連起員工、公司，以及利害關係人的永續生態圈，更讓永續理念輕鬆走進員工生活，為公司的永續經營注入新動力。

與夥伴攜手共好：

一起走，才能走得更遠

面對氣候變遷的加劇與健康風險的升高，保誠人壽於二○二三年攜手國立臺灣師範大學地球科學系，推動「保誠師大永續智造所」三年期產學合作計畫，整合大氣、海洋、地質與地球物理觀測資料，結合數值模式研究，建立氣候與健康風險預測模型，為臺灣社會提供具體的健康調適建議與政策參考。在此合作基礎上，保誠人壽與瀚亞投資（台灣）、保誠公益基金、臺師大地球科學系進一步於二○二五年共同發表《保誠人壽氣候變遷與健康調適白皮書》，揭示極端氣候與心血管疾病、空氣污染之間的關聯。

保誠人壽致力於推動永續發展和健康保護，也呼籲社會大眾採取積極行動、應對氣候變遷對健康的影響，例如以更具體的行動減少碳排放、支持氣候行動，保持健康生活方式及定期健檢採取預防措施。透過與夥伴的緊密合作以及長期的堅持，保誠人壽將在推動永續發展和健康保護的道路上持續前進，並期待與各界共同努力，以協力共好的力量更有效地應對氣候變遷，保護我們的健康和環境。