《2025卓越保險評比》盛大登場 65項大獎揭曉見證保險業創新與永續里程碑

由《卓越雜誌》主辦的「2025卓越保險評比」頒獎典禮於10月2日在台北喜來登大飯店盛大舉行，金融主管機關、立法委員、產學界代表及保險業菁英齊聚一堂，共同見證業界在產品創新、服務品質、風險控管與永續發展等多元面向的卓越表現。今年度共頒發65項大獎，涵蓋壽險、產險及保險經代領域，充分展現台灣保險業的創新實力與國際競爭力。

文．陳怡瑄

主管機關與產官學代表齊聚 助力產業升級轉型

本次典禮由金融監督管理委員會彭金隆主委親自出席致詞，表達對保險產業發展的高度重視。多位產官學界重量級嘉賓也蒞臨現場，包括金融消費者評議中心董事長杜怡靜、保險事業發展中心董事長黃泓智、住宅地震保險基金總經理張嘉麟、立法委員鍾佳濱與李坤城、人壽保險公會理事長陳慧遊、保險經紀人公會理事長李正之，產物保險公會祕書長謝往都，以及政治大學蔡政憲主任、淡江大學何佳玲主任及逢甲大學陳彥志主任等保險相關系所主任，展現跨界合作推動保險進步的高度共識。

金管會主委彭金隆期許保險業以六大面向持續追求卓越

金融監督管理委員會彭主委首先代表主管機關感謝主辦單位對保險業評比活動的推動與支持。他指出，卓越保險評比獎項涵蓋服務、商品、人才培育、ESG與公民責任等多元面向，充分展現產業的多方努力。彭主委期許保險業在六大面向持續追求卓越：一是在體質與能力上精進，迎接IFRS 17及新一代清償能力制度的實施；二是強化風險管理，發揮保險業作為風險管理者的核心功能；三是在創新上持續突破，應對多變環境與挑戰；四是落實綠色與永續金融，特別是產險業在氣候風險上的角色；五是強化社會責任，包含普惠金融與公平待客；六是具備前瞻視野，重新思考保險的業務邊界，因應高齡化社會等未來趨勢。

政策助力財富傳承與退休保障 多元創新回應社會需求

立法委員鍾佳濱表示，保險是國家金融體系的重要支柱，肯定金管會與《卓越雜誌》長年推動產業升級。他建議，政府可研擬政策，鼓勵企業協助員工自提勞退金，並給予遺產稅抵免誘因，提升勞工退休保障、促進財富共享。

李坤城委員則指出，2026年是保險業接軌國際的重要里程碑，今年通過的《保險法》修法亦排除小額終老保險及保單解約金14.6萬元免於強制執行，具體展現對高齡與弱勢族群的保障。他呼籲保險資金可進一步投入公共建設與資產管理中心計畫，為國家發展注入資金動能。

金融消費者評議中心董事長杜怡靜特別指出，高齡化社會下保險商品設計應更加友善，呼籲業者強化對高齡族群與醫療需求的保障，真正實踐「消費者保護的卓越」。

退休金制度改革受關注 業界呼籲強化長期投資教育

保發中心董事長黃泓智則針對「勞退自選」議題表示，雖制度無破產風險，惟退休金替代率偏低令人憂心。他呼籲強化年輕人對長期、紀律性投資的理解與參與，例如推廣「人生週期型資產配置」、台灣版的個人投資儲蓄帳戶TISA等工具，以複利效益提高退休準備水準，實現老有所養的願景。

65項獎項橫跨壽產經代 三大趨勢驅動產業升級

卓越媒體集團徐邦浩社長指出，在今年美國關稅問題及全球不景氣下，台灣保險產業界仍保持靭性，逆勢成長實屬不易；卓越雜誌副社長蕭輔民則表示，希望藉由卓越保險評比促進保險業界追求卓越，提供社會大眾更優質的商品與服務，更用卓越保險獎彰顯許多優質壽險公司、產險公司、保經代公司的卓越經營績效，讓民眾看到這些優質公司的產品與服務，提升保險業界專業形象與民眾信任。

卓越保險評比分壽險公司、產險公司及保經代公司三個族群分別評比，再設立品牌形象、產品服務、社會責任、人才培育4大類25個獎項。為呼應產業發展趨勢，今年特別增設「卓越AI科技運用獎」、「卓越防範金融詐騙獎」、「卓越公平待客獎」與「卓越銀髮友善獎」等獎項，鼓勵業者善用數位科技，強化普惠金融。所有參與評比的業者要歷經第一階段全國民眾網路抽樣調查，及第二階段專家學者評鑑的嚴格考驗才能榮獲獎項。

本屆共計頒發65個獎項，涵蓋壽險、產險、保險經紀人與代理人三大領域，彰顯台灣保險業在創新、服務、人才與社會責任上的全面發展與多元面貌。

數位與永續雙引擎 引領保險邁向新時代

與會來賓一致認為，隨著高齡化社會與氣候變遷加劇，保險業的角色愈加關鍵。未來應結合金融科技、健康管理與綠色金融，強化保障功能與社會責任。保險業將以數位轉型與永續發展為雙引擎，透過跨界合作與創新思維，推動保險商品與服務升級，為台灣金融市場注入持續動能，開創新局。