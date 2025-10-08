從嚴選人才到完整培訓 陽信銀行堅持專業與溫度並重

《2025年卓越銀行評比》中，陽信銀行榮獲「最佳理專團隊獎」，而這份榮耀並非偶然，是多年來持續投資人才、培養專業與建立團隊合作文化的成果。

文．陳怡瑄

陽信商業銀行成立於一九五七年，至今已走過半個多世紀，始終秉持「以人為本、以信立業」的精神，深耕在地金融服務。從早年支持中小企業發展，到今日積極推動數位金融、財富管理與普惠金融，陽信銀行一步步奠定屬於自己的穩健足跡。

團隊專業養成

凝聚向心力的背後

近年來，台灣金融產業競爭激烈，客戶需求也日趨多元，理財不再只是資產的配置，更包含風險管理、退休規劃以及永續投資等全方位考量。陽信銀行敏銳察覺市場趨勢，將「專業理專團隊」視為財富管理的核心，持續在人才養成、制度建立與數位化輔助上深耕，務求提供客戶兼具專業與溫度的服務。

因此陽信銀行自理財專員招募階段便嚴格把關，要求應徵者具備信託業務、投信投顧、人身保險、投資型保險與外幣保險等多張專業證照，並至少擁有兩年以上金融產業實務經驗，確保一到任就能站上專業門檻。

進入團隊後，理專接受分級教育訓練，從初階到進階都有完整規劃，每日提供產經資訊、每週安排三次線上產品培訓、每月則舉辦業務會議，讓陽信的同仁都能透過分享與討論持續成長。此外，更設立員工訓練中心，強化專業知識與形象素養，讓每位理專在知識與服務上都能與時俱進。

陽信銀行財富管理部資深協理張志先特別提到，在向心力培養上，陽信銀行強調「團隊合作、集體作戰」，理專不是單打獨鬥，而是與理財業務主管、財務顧問一同合作，攜手提供最佳解決方案給每位客戶。同時，也積極舉辦客戶說明會與理財講座，營造與客戶共同成長的氛圍。去年董事會更宣布調薪措施，基層員工最高加薪幅度逾一成，讓同仁的努力被肯定！

除了薪酬制度，為能增進理財人員之榮譽與尊榮感，激勵營業單位戮力拓展財管業務，俾爭取佳績，陽信亦規劃年度海外理財商品行銷高峰會暨獎勵活動，並由董事長、總經理親自頒發獎項給績優同仁，以提升同仁的榮譽感。這些制度與福利讓團隊不僅有專業支撐，更有強大的凝聚力。

「鑫」世界商務卡不僅是一張金融支付工具，更象徵著陽信銀行在 財富管理延伸服務上的企圖心與實力。

「鑫」世界商務卡

金融服務的延伸

在財富管理服務外，陽信銀行也積極透過產品創新回應客戶需求，二○二四年底全新發行的「鑫」世界商務卡，便是一張兼具設計美學、資安防護與尊榮禮遇的頂級信用卡。資深協理張志先指出，卡面以總行大樓為靈感，運用黑底與金色線條，展現低調奢華；晶片則採用特殊一體成形設計，不僅造型取自古代布幣，寓意財富積累，更能有效防範晶片移轉盜刷，提升用卡安全。

回饋機制同樣具競爭力：國內一般消費享一％紅利，國外消費三％，刷陽信鑫世界商務卡代扣國內壽、產險保費，單筆滿額最高享三%現金紅利點數回饋(活動期間至114年12月31日止)。搭配機場接送、貴賓室使用、豪華飯店及頂級餐廳優惠等禮遇，完整呼應高端客群的需求。

目前「鑫」世界商務卡採邀請制，主要鎖定陽信銀行尊榮財富管理客戶及年收入達兩百萬元以上的高端族群。這張卡不僅是一張金融支付工具，更象徵著陽信銀行在財富管理延伸服務上的企圖心與實力。

穩健應對波動

掌握全球投資脈動

在當前全球經濟充滿不確定性的環境下，陽信銀行的理專團隊肩負起協助客戶安然應對的任務。對此，資深協理張志先表示，理財的關鍵在於「穩健中尋求機會」。他指出，資產配置不應單押某一市場，而是必須跨市場、跨資產多元布局，以分散風險並掌握不同循環下的投資契機。

為協助客戶降低投資成本，陽信銀行推出多項優惠專案，例如線上申購基金定期定額享手續費最低二．五折、國外股票與ETF享手續費三．八折，並加碼優利存款專案，美元三個月期利率高達四．三五％，提供客戶靈活配置資金的彈性。

在風險控管上，資深協理張志先強調，陽信銀行會定期進行壓力測試，模擬利率、匯率及地緣政治事件對投資組合的影響，並提醒客戶務必保有高流動性資產，以備不時之需。同時，陽信銀行亦與會計師事務所合作，將投資報酬與節稅規劃結合，協助客戶在市場波動中不僅能守住資產價值，更能持續創造增值效益。

財富管理策略

從小資到大戶的全方位規劃

除了應對短期挑戰，陽信銀行更在長期財富管理上展現全方位布局，其核心策略可概括為「數位＋在地」，既善用科技工具，也強化實體據點的陪伴服務。

數位方面，陽信銀行推出的串聯帳戶與基金平台的功能，支援小額扣款、日日扣款、母子基金與除息再投資機制，讓小資族也能透過自動化方式累積財富，同時新增國外股票及ETF商品，並透過手續費優惠吸引客戶進行全球資產配置。

在地方面，除設立多個理財中心，舉辦高資產客戶專屬講座，強化客戶互動。二○二五年起更透過LINE官方帳號，直接傳遞最新市場訊息與專屬優惠，深化客戶關係管理。這些措施形成一條完整的服務鏈，從入門投資的數位工具，到高資產客戶的專屬信用卡與理專顧問服務，讓陽信銀行能夠真正實現「小資族到大戶都照顧到」的承諾。

專業與信任並行

榮獲「最佳理專團隊」不僅是陽信銀行的榮耀，更是一份來自客戶的信任託付。這份殊榮，象徵的不只是專業能力的肯定，更是長年深耕客戶關係所凝聚的成果。陽信銀行深知，財富並非單純的數字累積，而是人生價值與夢想的實踐。因此，從人才養成到數位工具運用，從專業服務到責任投資的推動，銀行持續精進，以更全面的視野、更貼心的行動，陪伴客戶走過不同的人生階段。資深協理張志先表示，無論是日常的理財規劃，還是世代傳承的藍圖，陽信銀行都以真誠守護的姿態，與客戶並肩前行。展望未來，陽信銀行將繼續以專業為基石、以信任為橋梁，攜手更多家庭邁向穩健、安心且永續的財富旅程。