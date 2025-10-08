上海商銀深耕跨世代金融服務 實踐百年品牌承諾

上海商銀設計跨世代整合的金融方案，協助家庭兼顧眼前生活與長期財務穩健。 自創立以來已逾百年，上海商銀始終秉持「處處為您著想」的理念，將金融服務定位為陪伴社會進步的夥伴，而非僅是冷冰冰的交易窗口。多年來，該行在顧客心中建立起穩定可靠的形象，不論金融環境如何波動，始終以穩健經營、誠信法遵作為基礎，成為民眾安心託付的品牌。

文．陳怡瑄

在競爭日趨激烈的市場中，上海商銀深知客戶需求已不再僅限於利率與產品本身，而是渴望銀行能提供信任、理解與長期陪伴。因此，該行從五大面向展現差異化：以客製化服務滿足不同族群需求；以長期關係經營加深互動；以社區連結與公益回饋展現社會責任；以教育推廣傳遞知識；更以數位創新創造便利體驗。

其中「傳富理財部」便是標誌性的一步，該部門專注於高資產族群與企業家族，協助進行跨代理財、信託規劃與資產傳承，幫助家族永續經營。這種從家族世代視角切入的服務模式，使上海商銀在市場中形成明顯區隔，也成為客戶選擇的重要理由。

除了嚴格遵循法規，上海商銀也不斷優化內部制度與流程，並透過與利害關係人保持透明溝通，將「可靠」深植於社會大眾心中，因此當人們提及上海商銀，所聯想到的不只是產品，而是穩健與誠信兼具的品牌。

跨世代規劃

守護家庭財務健康

隨著社會變遷，「三明治世代」成為時代縮影，這群同時照顧長輩與撫養子女的族群，承受來自醫療、教育、房貸與日常開銷的多重壓力。上海商銀也洞察到此需求，於是設計跨世代整合的金融方案，協助家庭兼顧眼前生活與長期財務穩健。

上海商銀提供退休理財、養老信託、長照金融、小額終老保險及年金險，協助高齡者規劃後半生所需保障；對於中堅世代，則有基金、固定收益商品、海外投資與稅務規劃，幫助他們同時兼顧理財與風險分散；至於子女，則提供教育基金、青年房貸與創業貸款，支持年輕世代打下穩固基礎。

這套完整的產品線整合，讓家庭能在一個銀行內解決不同世代的需求，並透過「傳富理財部」的專業顧問，獲得跨國投資與資產傳承的全方位規劃。

更值得一提的是，上海商銀也透過金融教育營隊將理財觀念延伸至下一代。「PukiiBank 理財學院兒童理財營」便是最佳的例子，讓孩子從小認識金錢價值，與家長一同養成健康理財觀，這不僅強化了家庭內部的財務教育，也讓銀行與客戶的信任關係能夠跨世代延續。

透過這樣的服務架構，上海商銀不僅解決了家庭在不同階段的財務難題，更傳遞出「與客戶一同成長」的品牌精神，讓金融服務成為生活中不可或缺的陪伴。

高齡友善

從制度到服務的全方位落實

台灣邁入超高齡社會，高齡金融服務已是金融業不可迴避的挑戰。上海商銀也將「高齡友善」納入核心戰略，從風險防護、數位設計到教育推廣，全方位守護長者的財務安全。

在制度層面，該行針對高齡客戶開戶、申辦數位帳戶或提高轉帳限額，均設計嚴謹的檢核流程。承辦人員需進行關懷訪談，並於系統註記確認後，才得以辦理，避免詐騙或異常交易發生。這樣的機制，不僅是程序規範，更是一種實質的金融照護。

數位服務上，上海商銀也針對高齡者特別優化，旗下「掌上銀」App 與「新網銀」系統導入生物辨識與 QR Code 登入功能，讓長者免去繁瑣密碼記憶，提升便利與安全。同時，各分行營業大廳均配置公用電腦與平板，並安排「數位達人」協助高齡客戶操作，降低數位落差。

此外上海商銀透過連續三年舉辦「公平待客大賽」，引導同仁分享高齡與身障客戶的服務案例，持續精進「友善金融」的專業力。同時，總行也會透過內部通告與晨會宣導，強化員工對高齡客戶需求的敏感度，將友善服務落實至日常。

並配合政府「失智友善金融」計畫，分行營業廳設立示範展示區，並參與「失智友善金融一條街」活動，讓社區民眾能獲得完整的財務安全資訊。更結合慈善與文教基金會，舉辦健康、養生與財務講座，並同步進行防詐宣導，以實際案例提醒長者守護財產。這些舉措，讓高齡友善不僅停留在制度面，而是真正走進長者生活。

邁向亞洲區域性銀行

放眼未來，上海商銀將經營藍圖分為短、中、長期，核心圍繞「穩健、創新、永續」。短期目標以深化國內市場為主，持續落實法遵，優化通路與服務網絡，並加強資訊安全與風險管理。中期則積極拓展亞太業務，透過策略聯盟與海外網點擴張，發展跨國金融與理財商品，進一步鞏固高資產與企業客戶關係。長期而言，上海商銀期許能建立亞洲區域性銀行地位，透過數位轉型與ESG發展，打造綠色金融生態圈。

特別是在資產管理領域，該行積極響應政府「亞洲資產管理中心」政策，成為首批進駐「高雄資產管理專區」的金融業者之一。並在該專區推出「家族辦公室」服務，深入了解高資產家族的財務狀況，提供稅務法律建議、遺囑與信託設計、家族企業治理等整合服務，成為高資產家族的專業夥伴。

同時，上海商銀也不斷優化針對高齡與熟齡族群的信託服務。自二○二五年起推出的「信託一條龍遺產繼承諮詢服務」，以及即將於年底前上線的「線上預約信託諮詢」與「個人信託線上簽約」，都讓客戶在規劃人生財務時更為便利。

這一系列規劃，展現了上海商銀不僅關注當下，更積極為未來十年、二十年的發展奠基。從百年積澱的穩健基礎出發，上海商銀在金融市場上以「最佳品牌信賴」與「最佳高齡友善」為雙軸，持續深化與客戶的關係。無論是守護跨世代家庭的財務健康，或是推動高齡者的友善金融，該行都以專業與誠信為根本，讓品牌不僅是交易平台，更是人生不同階段的可靠陪伴。

上海商銀的故事，正是一個金融品牌如何隨社會變遷而進化的縮影。未來，這份穩健與友善將繼續延伸，讓「信賴」成為世代傳承的共同語言。