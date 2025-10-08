跨領域專業與數位轉型並進 「以客戶為核心」的服務哲學

在全球市場瞬息萬變的時代，金融服務已不再只是「投資理財」的代名詞，而是涵蓋人生各階段、從個人到家族乃至企業的全面藍圖。面對通膨壓力、人口高齡化、家族傳承與永續金融等挑戰，銀行的角色也正在轉型：它不只是資金的管理者，更是生活規劃的設計師。

文．陳怡瑄 圖．第一銀行提供

作為擁有超過百年歷史的金融機構的第一銀行，近年展現出明顯的策略轉型。透過強化理財團隊的專業與倫理、導入數位金融科技、創新設計信託服務，第一銀行逐步建立出差異化的財富管理體系。從前線即時守護、後端跨域支援的雙軸模式，到安養、傳承、永續的創新信託方案，皆展現其對客戶長期陪伴的承諾。

專業傳承與信任基石

是經營信任的關鍵

理專，是第一銀行財富管理的靈魂人物。分行理專是客戶最直接接觸的窗口，他們不僅需要即時回應市場變化，更是客戶信任與安心的守護者。另一方面，總行專業團隊則扮演幕後智囊，由信託顧問、保險顧問、稅務專家與高資產諮詢顧問組成，專責提供跨領域解決方案。

這種「前線敏捷觸角、後端深度專業」的服務架構，使得第一銀行能在波動市場中，快速為客戶調整規劃，兼顧收益、風險與合規性。舉例來說，當市場出現突發變動時，分行理專能即刻安撫客戶情緒並初步調整，而總行團隊則在後端進行精算與風險分析，確保方案具備長期可行性。

在人才培育上，第一銀行建立了獨特的「引水藏富團隊」，讓經驗豐富的專業顧問與新進理專形成導師制，透過實務分享與經驗複製，快速提升整體專業水平。更鼓勵理專取得「高齡金融規劃顧問師」與「家族信託規劃顧問師」認證，協助理專應對日益複雜的高齡社會與家族財富傳承需求。

此外，第一銀行將「誠信與專業倫理」視為核心文化。自主管機關發布理專十誡以來，行內即全面納入行為規範，並定期教育訓練強化遵循意識。值得一提的是「第二人服務機制」，確保客戶能獲得不中斷的關懷與建議，這正是第一銀行長期經營信任的關鍵。

第一銀行信託業務屢獲肯定，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，第 一銀行董事長邱月琴（右）代表受獎。

AI賦能的智慧理財

讓理專更效率、精準

數位科技的進化，為銀行理財服務帶來全新可能。第一銀行也積極導入人工智慧與大數據工具，讓理專在服務不同客群時更有效率、更精準。

針對高資產族群，第一銀行導入「私人銀行系統」，以智能化流程強化法遵控管，並依據客戶需求建構高度客製化的投資組合，同時兼顧風險管理與多元資產配置。對於新世代與小資族群，則透過「e-First智能理財」打造全線上交易流程，結合晨星演算法提供投資建議，讓投資門檻大幅降低。

iLEO 平台的「百元奇基」基金投資方案，更將投資門檻壓低至百元，以「小額入門、智慧理財」為理念，協助年輕族群養成理財習慣。這不只是產品創新，更是一種普惠金融的實踐，讓財富管理不再是少數人的專利。

更具亮點的是「第e理財網」。它運用AI分析客戶的數位足跡與風險偏好，動態推薦基金產品，甚至具備「猜你喜歡」模組與到價通知服務。理專藉此能更精準掌握客戶需求，省去大量繁瑣的溝通時間，將精力專注於策略規劃與關係經營。這種「數位賦能、人性溫度」的雙重模式，使第一銀行在數位浪潮中走出獨特道路。

第一銀行高資產業務規模蟬連第一，總經理周朝崇（中）、副總經理甘 美珠（左2）率領團隊建立全方位專業服務陣容。

從安養到永續的全方位方案

在財富管理領域，信託的獨特價值日益受到重視，它不僅是一種資產管理工具，更能結合家庭、安養與社會責任，成為完整人生規劃的一環。

第一銀行深知此趨勢，推出多項創新信託方案。以「珍愛美滿傳承信託」為例，一份契約即可同時滿足自我安養、資產管理與財富傳承三大需求。客戶在退休階段可透過定期給付獲得穩定生活保障，並在契約到期後將剩餘資產傳承給下一代，自二○二三年推出以來已承作逾百件，累積管理資產突破三八○○萬美元。

另一產品「珍愛傳富信託」則以「合法節稅、彈性移轉」為核心，協助客戶在贈與資產時兼顧照護需求與傳承效率，尤其受到中小企業主與高資產家庭青睞。

在推動信託普及化方面，第一銀行積極與政府及公益機構合作。包括攜手縣市政府推廣高齡信託課程，與綠電供應商合作推出「綠電金錢信託」，保障再生能源交易安全並促進低碳轉型。此外，參與信託公會及聯卡中心共建的「信託資訊交換平台」，讓「可攜式退休信託帳戶」成為現實，幫助民眾在職涯轉換間無縫銜接退休資產，展現高度社會責任感。

對於企業主而言，第一銀行更推出 First Family 創新信託。它整合五大核心內容：親切服務、AI智能銀行、資源整合、策略合作與信託創新。這套架構不僅能協助企業主完成資產管理與分配，更解決世代交替與接班難題，讓企業與家族財富得以長久延續。

百年金融品牌

實踐「財富管理即生活管理」

第一銀行的財富管理藍圖，是以理專專業與誠信作為基石，以數位科技作為推進力，再以信託創新作為核心價值，形成穩健卻靈活的三重結構。這使其在競爭激烈的金融市場中，不僅脫穎而出，更展現超越銀行角色的社會價值。

對客戶而言，這代表財富管理不只是數字上的增長，更是一種關於生活、家族與未來的全方位規劃。對社會而言，這是一種「友善金融、永續金融」的實踐，將金融與環境、家庭與企業緊密連結。

在高齡化、少子化與永續金融成為主旋律的今日，第一銀行正以專業理財團隊、智慧數位工具與創新信託服務，實踐「財富管理即生活管理」的價值。這不僅是金融的未來藍圖，更是第一銀行作為百年品牌，在新時代持續進化的最佳注解。