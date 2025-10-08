合庫再度榮獲雙獎殊榮 永續經營實至名歸

合作金庫再度榮獲《2025卓越銀行評比》「最佳ESG獎」及「最佳多元信託獎」雙獎殊榮，肯定其持續關注永續發展議題的成就。除遵循國際倡議外，為支持二○五○淨零排放目標，更積極降低自身營運碳排，並提供多元融資方案協助客戶取得資金，共同邁向低碳營運轉型。

文．編輯部 圖．合作金庫提供

合作金庫致力落實永續發展外，亦長期參與多項公益活動，扶持體育發展，並持續透過多元通路積極推廣信託業務，針對信託所涵蓋的生活面向提供跨產業整合服務，打造溫暖、安心、永續的信託生活圈。

實踐綠色營運及具體減碳作為 榮獲「最佳ESG獎」殊榮

在自身營運減碳（範疇一、二）方面，合作金庫每年辦理海內外全據點之溫室氣體盤查，透過節能、創能與購能，持續提升再生能源使用比例及強化能源使用效率，同時規劃溫室氣體自願減量專案與導入數位措施，落實無紙化及實踐綠色營運。另一方面，也積極加強環境教育，推動低碳飲食、綠色辦公、淨零綠生活等具體減碳作為，以培養員工綠色消費與建構低碳轉型綠色文化。此外，為推廣永續建築，總行大樓以綠建築「生態、節能、減廢、健康」之四大範疇興建與維運，更榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會「2025台灣建築永續獎」金獎及「節能建築領袖獎」殊榮。

在範疇三投融資減碳方面，合作金庫為首家完成綠色、可持續發展及社會責任債券等ESG三大面向發行目標之公股銀行，截至二○二五年六月底ESG債券累計發行總額達一百零一億元，為首家突破百億元之公股銀行。合作金庫也持續將核心授信業務結合ESG，提供多項協助客戶「能源轉型」、「產業轉型」之優惠專案貸款，例如「再生能源發電設備貸款」、「儲能設備貸款」、「ESG機器設備貸款」、「永續連結貸款專案」及提升能源使用效率的「節能服務業專案貸款」等，另亦與全球最大商業數據庫公司美商鄧白氏公司Dun & Bradstreet合作，成為臺灣首家成功輔導議合五千家中小企業減碳之金融機構，持續透過投融資落實永續金融，協助企業啟動永續轉型。

在社會參與方面，合作金庫持續關注高齡化社會帶來的影響與商機，透過「樂」在學習、「活」出健康、「安」定社區、「養」護照顧等四大公益策略，積極運用金融核心職能解決社會問題，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，回饋社會大眾，更連續十六年獲教育部體育推手獎「推展類」、「贊助類」及「長期贊助類」金質獎座之肯定。

合作金庫銀行榮獲「TwSAA 台灣建築永續獎」金獎及「節能建築領 袖獎」雙殊榮，由內政部建築研究所所長王榮進( 左) 及台灣永續能 源研究基金會董事長簡又新( 右) 頒獎，合作金庫銀行副總經理陳幼 婉( 中) 代表受獎。

與時俱進深耕信託服務

榮獲「最佳多元信託獎」的肯定

合作金庫銀行因應超高齡社會來臨，積極響應金管會「信託業務發展策略藍圖」，持續深耕信託人才培育，其中「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」取得證照行員已逾千人，讓其在高齡安養信託及高資產財富傳承專業素養深獲客戶肯定。而為完善對信託客戶服務面相暨提升專業能力，合作金庫銀行亦聘請專業講師開辦「資產規劃實務培訓班」，授課模式更以講師與學員互動研討為主，藉以提升第一線行員實務規劃能力，讓行銷團隊與時俱進，持續精進。

在商品與服務創新方面，合作金庫銀行致力於協助國人保障財產安全及運用於財富傳承規劃，持續推出各式創新信託商品，讓信託商品線可涵蓋人生各生命週期，提供客戶完整服務。並透過信託創新模式整合集團及跨業資源，推出「不動產交易安全守護信託」、「綠電交易價金信託」、「安養信託定期定額儲蓄服務」及「客戶多維度金融風險評估量表暨商品服務推薦表」等創新商品及升級服務，讓信託功能具體發揮效益。另有關「員工福利信託」業務，除賡續拓展上市櫃企業，並將服務觸角延伸至廣大的中小企業與各類法人機構，協助客戶建構留才方案與員工退休計畫，更大幅升級資訊系統打造平台，使客戶享有多元且便捷的服務體驗。

另一方面，為了提供信託客戶更為完善的照護服務，合作金庫銀行亦積極與不同產業結盟以拓展服務層面，涵蓋醫療機構、照顧服務業、居家長照業、醫療保健器材業、保健食品業、不動產包租代管業、生命服務業及寵物業等，更網羅法律與稅務顧問業者等專業人士提供專業諮詢服務，希冀在結合各方專業下，不只能提供滿足客戶各階段生活需求之服務，更能實踐信託與生活共融的樂活生態圈。

在信託宣導推廣方面，則持續至各異業結盟合作通路、里民社區、社福團體及校園等辦理信託宣導，每年辦理數十場講座，成效卓著，期許透過宣導與講座，降低大眾對於信託的陌生感，將有溫度的信託服務深入至社會各階層，落實普惠金融的精神。

合作金庫落實無紙化，實踐綠色營運，積極加強環境教育，推動低碳飲食、 綠色辦公、淨零綠生活等具體減碳作為。

合作金庫銀行長期秉持「樂活自在、永續創新」的理念，並以民眾需求為本，發展符合社會趨勢的新金融商品。未來合作金庫將依循永續策略藍圖，以「企業永續、環境永續、社會永續」為願景，透過「RISE」-Resilience建構韌性經營、Inclusion領航永續金融、Synergy創造多元共融、Enrichment豐富環境共好之策略主軸，持續落實ESG三大面向，積極規劃多元金融商品及服務，運用金融影響力與利害關係人共同追求經濟、環境及社會共融。