快訊

裁罰書已寄出！黑心豬大腸流入市面 食藥署重罰百威公司5400萬元

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

最佳財富管理十連霸再創高峰 台新銀行打造智慧金融新格局

聯合新聞網／ 卓越
台新銀行於今年八月獲准進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，開展多項創新業務及跨境服務，提供高 資產客戶全方位的全球資產配置服務。
台新銀行於今年八月獲准進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，開展多項創新業務及跨境服務，提供高 資產客戶全方位的全球資產配置服務。

台新銀行在《2025卓越銀行評比》中，獲頒「最佳財富管理」、「最佳多元產品」、「最佳財富增值」三項大獎，這份榮耀背後，不僅是穩健的資產管理，更是前瞻性的布局與不斷創新的底氣。從數位金融的領導者 Richart，到「財管2.0」的積極實踐者，台新銀行正透過科技與人文的雙軌並行，描繪一幅全方位、跨世代的財富管理新藍圖。

文﹒傅啓倫　圖．溫偉廷

財富管理黃金十年

專業與創新並行

台新銀行連續十年獲得「最佳財富管理」大獎的肯定，關鍵不僅是持續深耕，更是勇於突破。台新銀行在今年初取得「財管2.0」執照後，更在八月獲准進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，藉由業務鬆綁與跨境經驗，開展多項創新業務，如金融資產組合融資、保費融資、保單融資、以信託方式指定購買未上架之商品、家族辦公室及跨境服務等業務，再次展現「專業及創新」的領導力。

為此，台新銀行全面升級服務模式，打造「一站式全生命週期顧問平台」，整合投資、信託、授信、保險、跨境與家族辦公室服務，讓高資產客戶能透過單一窗口，獲得資產成長、安全守護與順利傳承的完整解決方案。

除了制度與產品創新，人才培育更是核心。台新銀行建立了跨職系的完整職涯藍圖，並全額補助專業證照與持續教育，截至二○二五年六月CFP持證人數為全臺銀行業前段班。此外，透過產學合作引入最新數位工具，培養了一批具備新科技敏銳度的年輕理財專員，為財富管理轉型注入長期動能。

Richart領航

數位金融與普惠價值

作為臺灣數位金融帳戶的領導者，Richart自推出以來年年蟬聯用戶數第一，成為年輕世代的最佳理財入口。其成功不僅在於優利活儲與便利的數位體驗，更在專業金融產品中，融合類同手機遊戲的任務機制，依客戶屬性不同提供專屬獎勵任務，例如首次換匯享有點數獎勵，以創新金融互動模式，顯著提升青年用戶資產餘額及金融往來頻率。

這種模式顯著提升了青年用戶的投資持有率與資產留存率。再加上Rose智能客服的全年無休服務，大幅降低了數位服務的使用門檻，實現了普惠金融的價值。此外，與Lydia AI合作推出的「Richart Life AI健康分」，更是將財富管理延伸至健康與生活層面，為用戶提供更全面的價值。

台新銀行個人金融總處執行長包國儀率領團隊，打造智慧金融新格局。
台新銀行個人金融總處執行長包國儀率領團隊，打造智慧金融新格局。

精準增值

四大核心創造財富價值

台新銀行首次奪下「最佳財富增值獎」，其核心優勢可歸納為四大面向：精準客製化、多元產品平台、數位工具整合、專業團隊支援。

透過自建的智慧投組管理系統能根據客戶人生階段與財務目標等多元面向，量身打造專屬資產配置建議，並透過理財專員人機協作，持續追蹤與調整，確保資產動態優化。此外，除了傳統商品，更納入新能源、ESG等永續概念商品，讓投資與國際趨勢並行。台新銀行不僅將科技視為提升效率的工具，更將其融入服務核心，全面優化客戶體驗。透過創新的「基金購物車」、「理財速GO易」及「e指Fun心保」等數位工具，理財專員只需一台平板電腦，便能迅速完成繁瑣的投資流程，大幅縮短了交易時間，讓客戶的理財體驗更為直覺與流暢。

然而，台新銀行深知，科技無法取代人性的溫暖與專業的陪伴，除了提供日常的顧問服務，更定期舉辦大型投資論壇，邀請專家深入解析市場趨勢。此外，專業團隊透過「心理資本陪伴」的概念，在市場劇烈波動時，主動與客戶即時互動，傳達專業洞見與信心，幫助客戶穩健應對不確定性，不僅守護了資產，更強化了客戶的信任感。

最後，台新銀行也將科技應用於最基礎的金融安全，自主研發的AI「戰神模型」，能以毫秒級的速度辨識異常交易並即時預警，有效阻擋詐騙行為。透過與高等檢察署的深度合作，台新銀行將防詐守護網從金融體系擴大至司法層面，構建起一道滴水不漏的資產安全防線，為客戶的財富提供全面保障。

台新銀行打造金融與生活結合的生態圈，持續陪伴客戶實現資產成長與永續傳承。
台新銀行打造金融與生活結合的生態圈，持續陪伴客戶實現資產成長與永續傳承。

強強聯手

台新新光金控的資產管理新紀元

二○二五年，台新金控與新光金控正式合併為「台新新光金控」，資產規模一舉躍居全台第四，為臺灣金融版圖帶來嶄新格局。這場整合不僅是規模擴張，更是資源與能力的全面融合。銀行、人壽、證券與投信四大事業體完整串聯，讓客戶能透過單一平台，完成從資產增值、保障規劃到跨境傳承的完整服務。

合併後最大的突破在於數據整合，透過統一的客戶識別系統與資料平台，結合AI演算法與數據分析，協助理財專員更精準掌握客戶輪廓與財務需求，實現主動式關懷、即時建議與動態投組管理，提升專業服務的反應力與效率，讓「懂您」不再只是口號，而是觸手可及的智慧體驗。

未來，台新銀行的金融服務將延伸至精品、旅遊、健康醫療等生活場景，打造金融與生活無縫結合的生態圈，並持續陪伴客戶實現資產成長與永續傳承，成為最值得信賴的智慧好

夥伴。

卓越雜誌2025.10號474期
卓越雜誌2025.10號474期

卓越

追蹤

延伸閱讀

永豐銀行以行動關懷兒少 助童遠離「手機成癮」

研究：理財投資績效 女性優於男性

中信銀行新智慧理財體驗 精準服務

全民必備！華南銀行推出「Rich+富家卡」　理財加碼回饋最高5%

相關新聞

《2025卓越保險評比》盛大登場 65項大獎揭曉見證保險業創新與永續里程碑

由《卓越雜誌》主辦的「2025卓越保險評比」頒獎典禮於10月2日在台北喜來登大飯店盛大舉行，金融主管機關、立法委員、產學界代表及保險業菁英齊聚一堂，共同見證業界在產品創新、服務品質、風險控管與永續發展等多元面向的卓越表現。今年度共頒發65項大獎，涵蓋壽險、產險及保險經代領域，充分展現台灣保險業的創新實力與國際競爭力。

從嚴選人才到完整培訓 陽信銀行堅持專業與溫度並重

《2025年卓越銀行評比》中，陽信銀行榮獲「最佳理專團隊獎」，而這份榮耀並非偶然，是多年來持續投資人才、培養專業與建立團隊合作文化的成果。

上海商銀深耕跨世代金融服務 實踐百年品牌承諾

自創立以來已逾百年，上海商銀始終秉持「處處為您著想」的理念，將金融服務定位為陪伴社會進步的夥伴，而非僅是冷冰冰的交易窗口。多年來，該行在顧客心中建立起穩定可靠的形象，不論金融環境如何波動，始終以穩健經營、誠信法遵作為基礎，成為民眾安心託付的品牌。

跨領域專業與數位轉型並進 「以客戶為核心」的服務哲學

在全球市場瞬息萬變的時代，金融服務已不再只是「投資理財」的代名詞，而是涵蓋人生各階段、從個人到家族乃至企業的全面藍圖。面對通膨壓力、人口高齡化、家族傳承與永續金融等挑戰，銀行的角色也正在轉型：它不只是資金的管理者，更是生活規劃的設計師。

合庫再度榮獲雙獎殊榮 永續經營實至名歸

合作金庫再度榮獲《2025卓越銀行評比》「最佳ESG獎」及「最佳多元信託獎」雙獎殊榮，肯定其持續關注永續發展議題的成就。除遵循國際倡議外，為支持二○五○淨零排放目標，更積極降低自身營運碳排，並提供多元融資方案協助客戶取得資金，共同邁向低碳營運轉型。

最佳財富管理十連霸再創高峰 台新銀行打造智慧金融新格局

台新銀行在《2025卓越銀行評比》中，獲頒「最佳財富管理」、「最佳多元產品」、「最佳財富增值」三項大獎，這份榮耀背後，不僅是穩健的資產管理，更是前瞻性的布局與不斷創新的底氣。從數位金融的領導者 Richart，到「財管2.0」的積極實踐者，台新銀行正透過科技與人文的雙軌並行，描繪一幅全方位、跨世代的財富管理新藍圖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。