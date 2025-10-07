從「薪情平台」看如何財富小自由

薪資所得不可能讓人致富，因為難以靠薪資累積財富，真正的經濟成長的果實表現在企業的獲利與資本市場的擴張，適當地選擇穩健標的做投資，方能邁向財務增長之路。

文．前台經院長林建甫

行政院主計總處的「薪情平台」是個很有趣的網站，可以互動的進行，揭示不同年齡層、產業、教育程度與企業規模間的薪資落差，並透過「PR值」的概念，讓讀者重新定位自己在整體勞動市場中的位置。例如輸入「年薪六十萬」作為切入點，就可發現這個數字在三十歲至三十九歲族群中，剛好位居中位數，贏過一半的同齡人。這種「贏過多少人」的敘事方式，雖然容易引起共鳴，但也暴露出台灣薪資結構的扁平與停滯。中位數年薪僅五十五‧七萬，意味著大多數人仍處於相對低薪的狀態。

更令人警醒的是，若想進入前十％高薪族群（PR90），年薪需達一百二十一萬以上，月薪約十萬。這不僅是數字的距離，更是階級的鴻溝。在台灣，薪資不再是努力的直接回報，而是結構性條件的反映。

然而若身處電子零組件、光學、電腦等高科技產業，月薪達五萬者僅贏過二十％的人；但若在住宿與餐飲業，月薪五萬則已超過八十％員工。這種產業間的薪資斷層，凸顯台灣經濟的「雙軌化」：一邊是出口導向、高附加價值的科技業，一邊是內需型、低薪的服務業。

此外，企業規模也是關鍵，在五百人以上的大企業中，月薪五萬僅贏過三十％的員工；但在不到一百人的公司，同樣薪資則贏過七十％。這說明，大企業不僅提供更高薪資，也吸納更多高薪人才，形成「薪資磁場」效應。

教育程度與薪資有相當大的關聯。研究所畢業者的中位年薪為一百零五萬，遠高於大學（五十五‧八萬）與高職（四十六‧二萬）。然而，這種差距在某些產業中已被技術能力與經驗所取代。尤其在AI、半導體等領域，非學歷而是技能與創新能力決定薪資。這也反映出台灣教育制度的瓶頸：過度強調學歷，卻未能培養足夠的技術實力與跨域能力。若無法改革教育與產業連結，薪資結構將持續僵化。

雖然薪資只是衡量職涯的一個指標，成就感、使命感與生活滿意度也同樣重要。這是一種必要的補充，但也可能是對薪資停滯的「心理補償」。當薪資無法反映努力與價值時，人們轉向尋找非金錢的意義。換句話說，真正的選擇權來自於財務自由。若無穩定且成長的資產收入，所謂的「成就感」往往只是被動接受現狀的合理化。

薪情平台雖然提供了豐富的薪資數據與比較，但更深層的啟示是：薪資所得不可能讓人致富。在台灣，即使是PR90的高薪族群，也難以靠薪資累積財富。真正的經濟成長來自企業的獲利與資本市場的擴張。

因此，若想參與國家經濟成長的紅利，一定要做投資，最簡單就是買股票。過去投資最困難的地方在於要買什麼？買單一個股，風險集中，若公司營運不佳或股價崩跌，資產可能大幅縮水。在資訊不對稱的情況下，需花時間研究、股利不穩定，對一般人不易掌握。

相比之下，ETF中文稱為「指數股票型基金」，它是追蹤某一項特定指數在證券交易所掛牌交易的基金。投資人可以像買賣股票一樣簡單地買賣，是最穩健的入口，因為它是一籃子股票，分散風險、穩健成長，是更適合長期投資的選擇。例如台灣50（0050）它涵蓋台灣最具競爭力的企業，如台積電、聯發科、鴻海等，代表著台灣產業的核心動能。透過定期定額投資0050，不僅能分享企業成長的果實，也能逐步脫離薪資依賴，邁向真正的財務自主。