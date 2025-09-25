彰化銀行深耕客戶服務有成 創造客戶財富價值

彰銀長期致力數位金融創新、積極推動金融友善及普惠金融，持續優化對身心障礙者、財務脆弱者、高齡者及年輕族群的服務措施，以金融服務創造更多元的社會價值，優異成果於《2025卓越銀行評比》中榮獲「最佳公平待客獎」及「最佳客戶推薦獎」，更彰顯彰銀在落實誠信經營與公平待客的堅定承諾。

文．編輯部

在數位金融快速演進與高齡社會加速來臨的當下，金融業如何兼顧創新與公平，並落實普惠與友善服務，成為重要課題。創立逾百年的彰化銀行，長期以「誠信經營、以客為尊」為核心價值，不僅積極推動數位轉型，更以公平待客精神為基礎，從友善分行建置、安養信託推廣，到財富管理團隊的專業服務，彰銀不僅持續以創新回應市場變化，更以溫暖陪伴每位客戶的人生階段，實踐金融不只是資產累積，更是社會價值與永續承諾的最佳詮釋。

推動金融平權 打造高齡友善金融服務

彰銀於二○二五年七月舉辦以「防詐無礙 數位有愛」為主題之公平待客講座，邀請銀行局局長童政彰致詞，由數位金融創新實驗室副執行長李震華、政治大學金融科技研究中心主任王儷玲與聾人協會常務理事牛暄文，分就科技防詐、安養信託與數位落差進行交流，彰銀董事長胡光華、總經理簡志光及多位董事、獨立董事共襄盛舉，展現彰銀深耕公平待客的軟實力。

面對台灣邁入超高齡社會，高齡客群與失智症客戶的金融服務需求日益重要，彰銀更於九月一日由董事長胡光華偕同獨立董事及董事，深入第一線分行體檢臨櫃服務品質，以實際行動展現對高齡客戶族群的關懷，並在董事會全力支持下，帶動全行員工提升友善服務品質，落實金融消費者權益保護。

推動無障礙與社福關懷 使金融服務更有溫度

彰銀擔任銀行公會「金融機構提供友善暨ATM服務專案小組」召集人，自二○二三年率先全台設置具容膝空間之雙螢幕ATM，持續於全台建置友善分行，積極於各分行設置視障語音ATM，無障礙櫃台提供各項輔助設施，如擴視機、放大鏡、手語翻譯及升降桌等，並於二○二四年發行全球首張與醫療單位合作之「彰化銀行馬偕認同卡」及「視障專屬Touch Card」信用卡。今年更邀請身障團體實地勘查分行環境，將改善建議納入友善分行計畫；彰銀更積極深入社區鄰里，走訪安養機構及社福團體，推出「財富移轉信託帳戶」及「預先簽訂微型安養信託」，協助客戶提早規劃信託，逐步累積養老資產，安享樂活人生，並榮獲首屆「樂齡金安獎」殊榮，落實樂齡金融保護。

彰銀以「彰銀守護 安心託付」的品牌精神為驅動力，除連年舉辦公平待客論壇，更積極走入各級校園、社區鄰里及偏鄉角落，將高齡者納入金融防護網。未來，彰銀將以更溫暖、更智能、更安全的金融服務，陪伴客戶在人生不同階段安心前行，讓每一位選擇彰銀的客戶不僅獲得財務保障，更能感受到金融的信任、尊重與永續價值。

2025卓越銀行評比「最佳客戶推薦獎」

彰銀耕耘財富管理多年，深知財富管理業務發展的核心，是伴隨客戶的人生規劃，適時提供財務規劃建議，秉持誠信並兼顧風險控管，落實KYC(瞭解客戶)及KYP(商品適合度)政策，為客戶創造財富增值新高度。

彰銀於二○一八年三月間即成立高資產服務團隊，成員涵蓋市場投研、稅務、保險、信託、傳承及資產規劃等各專業領域菁英，偕同全臺各分行理財專員掌握客戶個人理財、資產保全、稅務規劃、財富分配及家業傳承等多元需求，提供客戶金融商品整合分析、客製化諮詢及財務建議，經過多年深耕及累積，服務對象從第一代銀髮族向下延伸到第二、三代，自個人資產規劃至家族傳承，栽植出茁壯的家族財富價值大樹，獲得客戶滿意及信任，成為客戶推薦的最佳選擇。此次獲得「最佳客戶推薦獎」，即為對彰銀多年耕耘財富管理的一大肯定。

「質」「量」並重 精準掌握風險與財富價值

能夠獲得客戶信賴，幫助客戶累積財富，並非一蹴可及。彰銀財富管理以永續經營的思維為基礎，「質」與「量」發展齊頭並進，相互積累，深化客群經營服務，才能贏得客戶信任，並獲得客戶引薦。

於「質」的部分，彰銀積極提升理專服務覆蓋率，利用大數據系統分析，精準掌握客群態樣與資產變化，強化服務效能與適合度，持續管理追蹤；升級財富管理系統功能，優化資料整合機制，協助理專即時掌握客戶動態、進行客群活化，提升理專經營效率。此外，為深化高資產客群金融服務，彰銀近日已獲准辦理高資產財富管理業務(財管2.0)，刻正積極進行業務開辦準備：包括設立專責單位，擴大高資產團隊編制；依客戶需求及業務發展，將規劃發行高資產客戶專屬金融商品等。並積極籌備申請「資產管理專區試辦業務(亞灣)」，持續拓展財富管理客戶服務廣度。

於「量」的部分，彰銀依不同客群(如專業投資人、企業主、退休族群及一般財富管理客戶)需求，以專業觀點評估國內外金融商品發展趨勢，持續提供多元具特色或銀行專屬之理財商品，兼顧客戶在資產增值或人身保障的需求，研擬或引進多樣化金融商品，如擴增外國債券、ETF及特別股產品線、新增境外結構型商品、高保障型及分紅型保險商品等多元選擇，豐富彰銀產品服務結構；並引進專業投資人專屬商品，如境外結構型商品等，以積極拓展專業投資人客群。藉由商品線的拓展，規劃善用為客戶增值財富，滿足不同客群之資產配置需求，成就客戶財富目標。

深耕客群，與客戶共同實踐永續經營目標，是百年彰銀經營財富管理一直努力的方向。未來將持續開發各類型金融商品、提供多元金融服務，持續深化客群，全力協助客戶透過適當的資產配置及穩健的財富傳承策略，傳承百年！