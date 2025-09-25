國際資源與在地經驗連結 渣打銀行持續為高資產客戶打造獲利方程式

二○二五年是渣打國際商業銀行在台灣深耕的第四十年的里程碑。自一九八五年立足台灣以來，渣打銀行持續以國際網絡與在地洞察相結合，陪伴高資產客戶走過市場週期與世代交替。

文．陳怡瑄

隨著民眾對財富管理需求愈加多元，銀行角色不再只是資產配置的顧問，更是跨境投資、永續發展與傳承規劃的全方位夥伴。渣打銀行以創新金融商品、專業團隊與以客為本的精神，不斷推動台灣財富管理市場走向國際化與高端化，並在《2025卓越銀行評比》中勇奪「最佳理專團隊」與「最佳客戶推薦」兩項大獎，充分展現渣打銀行在業界的領先地位。

國際視野下的在地承諾

渣打銀行多年來將台灣視為亞洲市場中的重要一環，過去四十年來台灣的經濟結構持續轉型，科技產業崛起、資本市場發展快速，同時也帶動高資產族群的擴張，面對財富管理需求快速進化的客戶，渣打銀行不僅是外商銀行的代表，更是國際資源與在地經驗的橋樑。

在全球金融市場動盪加劇、國際政經局勢複雜的背景下，渣打銀行領先業界腳步，以龐大的國際網絡將許多接軌國際的創新方案帶入台灣，如：七月初率先進駐亞洲資產管理中心高雄專區，八月搶先推出保費融資（Premium Financing）服務，九月再推出外銀首檔「未具證券投資信託基金性質」境外私募信貸產品，將台灣高資產財富管理服務的標準不斷推進至世界級水準。這不僅是渣打銀行與客戶攜手共同前進的承諾，也助力台灣邁向亞洲資產管理中心的願景。

私人理財中心 以人為核心的全方位服務

渣打銀行今年在台中、台北也陸續打造「國際私人理財中心」，針對往來資產達新台幣三千萬元的高資產客戶，提供最優質，兼具隱私與尊榮的財富管理服務。渣打銀行觀察到，高資產客戶對於財富管理的期待，除了專業諮詢建議，更重視全方位服務體驗。

因此渣打「國際私人理財中心」設有高度隱密性的尊榮會議室、多功能理財區及貴賓接待區；並配有專業財富管理顧問團隊，提供一對一財務諮詢，量身打造兼顧資產配置、財富傳承、投資策略－與國際金融服務的整合性方案。此外，更涵蓋高資產客戶在生活各層面需求，提供機場接送與精緻美饌餐飲等尊榮服務，與子女教育海外營隊及多元主題專家講座等。從財務到生活的全面關懷，也使高資產客戶感受到渣打銀行的深度與溫度。

渣打銀行「國際私人理財中心」松高分行

專業人才為本 強化團隊核心競爭力

此次渣打銀行在《2025卓越銀行評比》中蟬聯「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶推薦獎」，這也正是以專業人才培育的成果。渣打銀行長期投入跨部門合作與定期訓練，並利用國際資源共享，讓團隊能快速掌握最新金融趨勢與工具，保持對市場的前瞻洞察。

此外渣打銀行也鼓勵理專團隊具備跨境思維與整合能力，不僅熟悉在地法規與市場環境，更能與國際投資機會接軌，滿足高資產客戶對「全球視野」的需求，如此的人才策略更讓渣打銀行能在瞬息萬變的市場中持續保持競爭力。

同時渣打也注重員工身心健康與職涯發展，並推行彈性工作制度、多元共融文化與心理健康關懷，確保理專在高壓環境下依舊能以最佳狀態服務客戶，這份內部支持，也反映在對外的專業表現上。

而渣打銀行深知財富管理不僅是資產的增值，更是關係的長期經營，此次獲獎也凸顯其深厚的客戶信任基礎。渣打銀行表示，透過持續傾聽客戶聲音，從服務流程優化到產品創新，都以「以客戶為中心」為核心原則。例如：針對跨世代家族資產規劃，渣打提供結合保險、信託與跨境資產配置的完整方案；面對新興產業投資趨勢，銀行也引入境外私募、綠色金融與永續投資產品，協助客戶掌握新機會。

渣打銀行總行大樓

以數位創新與永續為雙引擎

渣打銀行從私人理財中心的成立、專業人才的培育，到屢獲業界大獎的肯定，已成功塑造出台灣財富管理的新標竿。渣打銀行同時深知ESG已成為國際金融的重要趨勢，不僅在企業融資端積極推動綠能、再生能源與減碳專案，更將永續理念融入高資產客戶的投資規劃，透過綠色債券、永續基金等產品，協助客戶在追求報酬的同時，也能實踐社會責任。

秉持「here for good一心做好，始終如一」的品牌承諾，渣打銀行也定期舉辦「渣打臺北公益馬拉松」同時結合公益，以實際行動投入視障關懷與中低收入青年的教育與就業夢想。

為了響應集團二○二五年淨零碳排目標，在賽事期間渣打銀行也執行多項綠色行動，包括淨街慢跑、以及賽事全程依循環保 3R 原則。以此邀請熱愛運動且關注環境的民眾，透過跑步改變環境，一起為世界盡一份力，創造永續價值。

展望未來，渣打銀行將持續深耕台灣市場，以數位創新與專業人才為雙引擎，協助不同階段的客戶實現資產增值與傳承藍圖，並成為最值得信賴的國際銀行。不僅要在台灣財富管理市場保持領先，更將連結亞洲與全球，為社會創造長期而正面的影響。