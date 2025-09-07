美國徵收高關稅對台灣的衝擊

台灣中小企業的特質，可從強大的「研發創新」與面對逆境的能力中顯現出來，雖然美國的關稅制度對部分產業造成衝擊壓力，但只要持續導入「新科技」與「AI智慧化」研發轉型，仍能夠維持市場競爭動能。

文．李振麟

美國總統川普，宣布對台灣商品以二十％進口關稅徵收，執行時間自二○二五年八月七日起開始生效，此舉代表美國政府對於台灣商品的關稅稅率敲定。

美方對於一百五十個貿易夥伴國推動互惠關稅框架，主要目的是希望藉由「經貿收入」來增強經濟實力，以及解決國內財政赤字，然而關稅帶動「國內基本物價上漲」、「消費性商品通膨回升」、「部分供應鏈中斷」、「市場消費力道減弱」，甚至於「停滯性通膨」陰影籠罩，對於美國百姓與世界經濟後續衝擊影響，完全視而不見與不在評估範圍內。

全球產業鏈進入新的整合模式

今日所公布的「關稅稅率」，適用於所有對美進口商品，美方認為這是長期處於貿易逆差下的對等調整，以解決長年不公的貿易行為，並更進一步保護國家安全，以及本土製造業思維下推動的新經貿策略《讓美國再次偉大》。然而，如此一來，將刺激各國經濟體的保護主義勢力抬頭，全球產業鏈將進入一個新的整合模式。

美國的關稅稅率政策，凸顯出政府未來的政治運作，仍將繼續藉由貿易手段，作為影響全球經濟的戰略工具之一。如今這項政策的有效性與發展，已受到各國所關切，對於台灣產業的後續影響層面，仍尚需觀察。

前可以預測，未來美國通膨數據將高於預期，市場擔憂「聯準會Fed」降息決策是否因此調整。在美元升值下，台幣匯率面臨沉重貶值壓力之際，新台幣兌換美元匯率，逐漸又來到三十元範圍作收。另一方面，美方在關稅政策推動下，經營成本增加，也可能將直接影響出口貿易，削弱美國商品在國際市場競爭力。目前美國是台灣第二大出口市場，其僅次於中國大陸，主要以「機械」、「鋼鋁製品」、「家電」、「塑化」以及「傳產製品」等影響較大，評估金額將可能超過七百至一千億美元以上。對於規模小以及平日就已微薄利潤經營的中小企業而言，將很難再去承受額外的關稅成本，因此被迫轉移到新市場或減少對美出貨，或不幸因此走向關廠一途。

科技產業置入AI智能 以維持其競爭力

科技產業雖然高階晶片為美方高度依賴，但美國進口商將可能要求台廠分擔關稅成本。關稅公布後，影響製造業成本，若無法轉嫁情況下，企業勢必面臨減少產量與海外接單，並同步衝擊就業市場。根據經濟部訊息，其中以「顯示卡」、「伺服器」、「網通」等台灣三大出口產品，直接受到衝擊影響。

台灣科技大廠對美出口，以「高階伺服器」與「零組件」等產品比率較高，也是「輝達NVIDIA」、「超微AMD」與「蘋果Apple」的重要供應鏈來源。一旦被課徵高關稅將衝擊美國自身產業，唯有置入AI智能與新科技的附加功能應用，才能維持其競爭力。

近年來，知名半導體大廠「蔡司Zeiss」深耕台灣並建立五大事業體，看準台灣技術人才潛力，以及深厚的科技研發能力，採以「創新研發」為核心，並串聯「技術交流」、「研發合作」與「人才培育」為目標，打造一個融合本土優勢條件與全球視野的人才體系，在產、官、學界各方合作下，共同推動跨區域整合，強化台灣在全球高科技產業鏈的領導地位。

傳統產業在投資與人事成本增加下，壓縮企業獲利，以及被迫轉移至海外新消費市場，甚至於是否帶給台灣零組件廠的出走壓力，一切仍有待觀察。然而關稅政策下，即使是東南亞、印度或東歐等國，皆無一倖免，外移也可能面臨更多當地的經營成本支出。

同樣觀察到，美國當地製造業生產支出，受到來自於各國貿易夥伴的原材料與零組件成本增加，本土製造業的基本零關稅優勢，也將被進口材料成本相抵扣，不僅企業獲利壓縮，美國商品也因此失去海外市場競爭力，如此一來全球經濟體根本就沒有一處安全可言。

台灣企業永續韌性轉型與環境適應性

長年以來，「台灣企業」一直是國家經濟強而有力的後盾，台灣中小企業的特質，可從強大的「研發創新」與面對逆境的能力中顯現出來，即使受到大環境的劣勢衝擊，仍能迅速調整面對困境。雖然目前美國的關稅制度對於部分產業造成衝擊壓力，只要產業持續導入「新科技」與「AI智慧化」研發轉型，還是能夠維持市場競爭動能。

「匯率」是台灣產業對外競爭條件之一，即使全球走向「去美元」化，並帶動美元走弱，中央銀行適時貨幣調整，對於維持產業出口競爭力，仍有其必要性。在營運資金上，買賣資金貨幣運用，更應該思考以歐元、日圓與人民幣等資產，作為分散美元風險策略之一。

面對全球極端氣候變化，二○三○年全球減碳挑戰，更是攸關於台灣產業邁向永續發展的關鍵分水嶺，即使美國因為政治局勢改變，退出氣候協定，然而致力成為全球低碳轉型典範，才能掌握未來的綠色商機領頭話語權。

面對國際局勢，除了創新研發外，還要積極拓展人力資源，打造出一個更有韌性的經商環境，除了半導體產業外，更應該要致力於AI商品應用生活化，因為在全球保護主義與貿易壁壘逐漸升溫之際，各國的經貿發展將更趨於嚴峻，無論是開發中國家或先進經濟體，幾乎都無一倖免，唯有「創新、研發」才有機會走出新格局。

美國推動關稅政策，已造成全球供應鏈面臨前所未有的挑戰壓力與不確定經濟風暴，企業也逐漸體會到單一生產基地所帶來的高度風險。如今美方關稅政策，也同步促使製造業重新思考與檢視全球布局的營運策略是否正確？是否回流母國或轉向其他低風險地區設廠，以降低潛在性的貿易摩擦或營運障礙。

再創台灣產業經濟奇蹟

在今日能源、勞動力與運輸成本逐漸增加下，企業回流更能降低地緣政治風險、縮短物流距離，以及強化品質控制的經營策略，推動在地生產再行搭配政府所提供的「稅賦優惠」與「創新研發」補助，更有機會朝向良性的周邊產業再投資循環建設，未來AI科技智慧之島也將能實現。

台灣隸屬於全球製造業供應鏈重要環節，面對美國與中國大陸的經貿政策不確定，「轉回本土、分散風險」將可成為思考方向之一，同時在AI人工智慧、物聯網、大數據與自動化生產技術應用下，數位科技將回流的製造業，打造出智慧生產線的有利條件，不僅提高生產效率、降低成本，還能讓產品升級，提升市場競爭力。

未來半年，全球經商大環境充滿許多不確定性，結構上產業界的投資趨向保守，消費市場緩慢修正，製造業可望致力於「綠能創新研發」與「自動化發展」。在降低成本控管以及減少不良品策略下，將有助於減少高關稅所帶來的衝擊影響，也不再依賴過往「低價勞力」競爭模式。而且在政府的土地、人才與獎勵投資政策下，可望加速產業聚落重建以及智慧商品導入，為回流的製造業打造堅實基礎。

一個嶄新格局的產業環境風貌下，將有利於企業掌握供應鏈自主與科技優勢，才能在競爭的國際市場中克服困難、化險為夷，開創出新的智慧產業商機。