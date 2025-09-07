2025卓越銀行評比／18家銀行榮獲肯定 展現台灣金融業永續競爭力

卓越雜誌於9月2日假台北寒舍艾美酒店翡翠廳舉辦《2025卓越銀行評比》頒獎典禮，在各界關注與掌聲中圓滿落幕。今年典禮邀請金融監督管理委員會主委彭金隆及卓越雜誌發行人林定芃等貴賓蒞臨，與各家得獎銀行代表齊聚一堂，共同見證台灣金融產業的卓越成果。

金融監督管理委員會主委彭金隆在致詞中表示，過去一年多來，金管會在政策面持續推動開放措施，致力於打造「安全與發展並進」的新金融市場。彭主委以「開車」作比喻，說明金管會施政理念：「發展就像油門、安全就像煞車，只有油門與煞車協調配合，金融市場才能穩健前行。」同時也肯定去年銀行業創下歷年最佳獲利，展現出產業強勁的實力。然而，彭主委也提醒，面對2025年整體金融環境的變動與挑戰，不確定性依然存在，因此「強化金融業韌性」將是接下來的重要工作方向。

金管會主委彭金隆（左五）《卓越雜誌》發行人林定芃(左六)與非金控獲獎銀行共同合影

彭主委同時提到金管會目前推動的「金融大回饋計畫」，強調銀行作為特許事業，除了追求獲利，更承載著社會的囑託與信任。他期勉得獎銀行持續響應金融大回饋理念，未來能將經營成果回饋給基層員工、客戶及整個社會，透過信任機制深化社會價值，落實金融業的企業社會責任。

林定芃發行人表示，2024年台灣銀行業表現亮眼，全年獲利突破5,000億元，顯示整體經營能力與獲利表現有目共睹，可見銀行業在競爭力上大幅提升，尤其是金融控股公司整體營收創下新高，展現出強勁的成長動能。林定芃指出，自彭主委上任以來，相關政策對銀行業的經營管理提供了適度的鬆綁與指導，使得經營效率明顯提升。同時，AI技術的導入在金融業快速推進，目前整體AI導入程度中，金融業占比達67%，顯示其在科技應用方面走在前端。面對區域政治因素帶來的不確定性，銀行業更需持續強化自身體質與應變能力。同時期勉全體銀行業者「百尺竿頭，更進一步」，共同為產業寫下新的篇章。

卓越媒體集團 徐社長指出，在今年美國關稅問題及全球不景氣下，台灣銀行業界仍保持靭性，逆勢成長實屬不易！

金管會主委彭金隆（左五）《卓越雜誌》發行人林定芃(左六)與外商獲獎銀行共同合影

本次得獎銀行的表現證明台灣金融業已不再僅以規模競爭，而是透過專業化、數位化與永續化的策略，開創更具價值的金融服務。未來卓越雜誌將持續深耕，透過客觀、公正的標準，協助產業提升，並與社會大眾共同見證台灣金融業的每一步成長。

【金控銀行類】

永豐銀行（最佳品牌形象獎、最佳永續影響力獎）

台新銀行 （最佳財富管理獎、最佳多元產品獎、最佳財富增值獎）

合作金庫商業銀行（最佳ESG 獎、最佳多元信託獎）

臺灣銀行 （最佳永續經營獎）

華南銀行 （最佳數位創新獎、最佳AI智能獎）

第一銀行（最佳創新信託獎、最佳理專團隊獎）

兆豐銀行 （最佳公平待客獎）

【非金控銀行類】

遠東銀行 （最佳品牌形象獎、最佳財富管理獎、最佳AI創新獎）

彰化銀行（最佳客戶推薦獎、最佳公平待客獎）

台中銀行（最佳永續經營獎、最佳數位創新獎）

上海商銀（最佳品牌信賴獎、最佳高齡友善獎）

陽信銀行 （最佳理專團隊獎）

土地銀行（最佳綠色金融獎）

臺灣企銀（最佳企業金融獎）

【外商銀行類】

星展銀行 （最佳品牌形象獎、最佳永續影響力獎）

滙豐銀行 （最佳財富管理獎、最佳私人銀行獎、最佳財富增值獎）

花旗銀行 （最佳企業金融獎、最佳 ESG獎）

渣打銀行 （最佳客戶推薦獎、最佳理專團隊獎）