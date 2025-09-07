永豐銀行啟動「永豐iWish」智能服務 首家創新應用金融科技

「永豐iWish」團隊：（前排左起）永豐銀行資訊、數位及作業督導張升寶、永豐金控數位科技長張天豪、 永豐銀行綜合企劃處處長王筱嵐，（後排左起）永豐金控數位科技處專案經理林維婕、永豐金控數位科 技處專案工程師廖庭暘。 面對AI趨勢狂潮，不斷創新發展的永豐銀行，是金融界首家以創新應用AI Agent，啟動「永豐iWish」智能服務，以更智慧、更便利的金融科技服務客戶，開啟智能服務的新篇章。

文．黃小玲 圖．永豐銀行提供

順應AI科技發展的潮流，也為了提供客戶最便捷的金融服務，一直走在時代尖端的永豐銀行，發揮金融素養及科技專業積極研發，創新應用AI Agent（人工智慧代理），引領金融科技發展，率先於分行啟動「永豐iWish」智能服務，貼近生活的金融服務引發各界關注。

「永豐iWish」的人性化功能

輕鬆簡便完成金融服務

在銀行的金融服務中，存款、提款、匯款與轉帳是最主要的四大類服務，永豐銀行表示，雖然網銀已漸漸普及，但仍有客戶習慣到銀行做交易，因為有一些人不習慣使用網路，或者在網路上可能沒有辦法做大金額或是比較複雜的金融服務，永豐銀行為了滿足多元化客戶的需求，開始著手積極研發「永豐iWish」，它是利用GAI的生成式技術，以直覺式對話方式表達存款、提款、匯款及轉帳等需求，引導客戶透過語音、文字或上傳圖片等資訊，用比較輕鬆和簡單的方式來辦理銀行業務，例如轉帳可以透過「永豐iWish」，輔以GAI的引導，讓客戶用說的、用寫的或用截圖的方式，完成預填表單作業，在確認資訊正確後，系統會產生一組交易條碼，只要將條碼交由櫃檯人員掃描後即可完成交易，如此可縮短客戶等待的時間，大幅提升櫃員作業效率，將複雜流程簡化為自然互動，而「永豐iWish」極具人性化的功能，讓金融服務更加親近客戶，落實永豐銀行以客為尊的理念。

「永豐iWish」以「智讀」、「智說」、「智 寫」人性化操作，讓金融交易更方便快速。

創新應用的金融科技

提升銀行業務的效率

過去到銀行辦理業務，不僅要抽號等待，還有許多格式繁複的表單要填寫，對不熟悉流程的客戶來說，通常會花比較多時間，並且也容易出現填錯或格式不符的情況。「永豐iWish」透過GAI技術將這些繁瑣的程序簡化為客戶只需以說、讀、寫的方式提供交易資料，「永豐iWish」會自動辨識並將資料帶入對應欄位，以智能AI替代人工手動輸入快速完成表單填寫，可謂是一大創舉。「永豐iWish」的推出不僅改變了客戶的交易方式，也為行員的工作帶來了全新轉變。行員可以將更多精力投入到與客戶的溝通與高價值服務上，進一步提升整體服務品質。

安全與穩定並重

打造可靠金融服務

金融交易涉及客戶資產，系統安全性與穩定性是不可妥協的重點。永豐銀行在開發時期，投入大量資源進行風險控管與測試，確保GAI技術能準確辨識客戶需求並執行交易。團隊針對語意辨識可能出現的誤解進行多次調整，並透過封閉測試不斷優化模型，讓服務更加穩定可靠。

目前，「永豐iWish」服務以分行場景為主，未來將逐步擴展至更多交易類型。永豐銀行表示，客戶的使用反饋將是持續改進服務的重要依據，透過不斷學習與調整，「永豐iWish」將變得越來越聰明，提供更貼合需求的金融服務。

「永豐iWish」不僅是技術創新的代表，更是智慧金融的未來藍圖。未來，永豐銀行計劃將GAI技術應用於更多場景，這項創新不僅重新定義了人與銀行的互動方式，也為金融業的智慧化轉型開啟了更多可能性。