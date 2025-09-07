從「小女巫」到企業家 Miya打造「先知命局」重塑命理信任

高中時被稱作同學口中的「小女巫」，到如今成為引領新興平台的創業家，Miya的故事是一場與古老智慧的奇妙相遇。作為「先知命局」的聯合創始人兼總經理，她不僅僅是搭建一個公司，更是在為當代年輕人與傳統文化之間，架起一座充滿信任與啟發的橋樑。

文／傅啓倫 圖／Miya

「先知命局」創辦人Miya透過科技與人文融合，提供人生的實用指引，讓更多人認識並信任命理的智慧。

用互聯網思維重塑信任與價值

Miya與傳統文化的緣分始於年少時的一副塔羅牌，那份好奇與熱情延續至今。但真正促使她走上創業之路的，是對市場的敏銳洞察。她觀察到，身邊的同齡人甚至更年輕的九十後，對星座、塔羅牌、國學等「玄學」抱有極大熱情，這讓她意識到：「年輕人不是不相信，他們只是排斥那種說教的、陳舊的形式。」他們渴望用更輕鬆、現代的方式，尋找心靈上的慰藉與指引，這份觀察成為了「先知命局」誕生的起點。

「先知」這個名字，並非取「預知未來」之意，而是「先於他人，知曉生命格局。」Miya希望將平台打造成一個工具，幫助現代人借助古老的智慧，看清自己的優勢與挑戰，從而更主動地布局人生。

創業初期，最大的挑戰是建立雙重信任：一是讓業界有真才實學的老師們願意加入，二是讓被市場亂象困擾的用戶相信平台。Miya的解決之道是「極致專業與極致透明」，設立了嚴苛的專家評審機制，並將入駐流程公開化，同時承諾「不滿意可退款」，用「笨功夫」一步步積累起口碑。

Miya將「先知命局」的核心價值，形象地比喻為「傳統文化領域的youtube及amazon」。它既是內容聚集地，讓老師們發布視頻與文章；也是服務交易平台，讓用戶能直接購買課程與諮詢。對老師而言，這是一個「拎包入住」的全套解決方案，讓他們專注於內容創作；對用戶而言，這是一個「專業買手店」，替他們篩選掉混雜的資訊，提供一站式、可靠的深度服務。

（左二）先知命局品牌代言人梁思浩站台力挺。

不只是商業

更是文化的傳承與賦能

Miya認為，當前「國學熱」背後是一場「精神消費升級」。年輕人所面對的，不再是溫飽的焦慮，而是內在自我探索與未來不確定性的壓力，傳統文化恰好提供了一個確定性的參考系和心靈的安定感。面對市場競爭，她強調「先知命局」的核心競爭力是「垂直深耕加上深度服務」。與綜合知識平台相比，他們更像是一家「專業買手店」而非「百貨商場」，用戶目的性更強，社群信任感也更緊密。

對於未來，Miya的藍圖清晰而宏大：短期內深化工具服務，中期拓展至傳統美學、中醫養生等多元品類，長期則希望能成為連接傳統與現代的橋樑，讓東方智慧成為全球年輕人的一種生活方式。

她總結道：「我希望我們能做兩件事：一是讓傳統文化『活』起來，二是讓傳承者『富』起來。這才是最有價值的傳承。」這段創業經歷，也讓她變得更具韌性、更為平靜。她給年輕創業者的建議是：「真誠是唯一的捷徑。」因為唯有真心熱愛，才能走得更遠。