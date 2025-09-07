引領綠色轉型與創新的企業未來

在全球氣候變遷與社會問題日益突出的今天，企業的角色與責任愈發重要。卓越媒體集團將舉辦第一屆ESG企業頒獎典禮，正是這一轉型的重要契機。

文‧楊真懿

此次活動主題為「企業轉型~綠色轉型與創新的新時代」，旨在表彰在氣候變化應對、可持續發展、社會責任及透明治理方面作出重要貢獻的企業，激勵更多企業採取相應措施。尤其重視在資源有效利用及生物多樣性保護方面具有創新做法和顯著成果的實體，以推動環保理念的實踐。此次典禮也將促進企業間的對話與合作，提升社會對可持續發展的認識與參與度。

全球對可持續性與企業社會責任的重視，引導企業必須重新思考其商業模式、營運方式及核心價值。在這一背景下，ESG（環境、社會及治理）成為企業發展的關鍵指標。

此次頒獎典禮由卓越媒體集團ESG專案小組精心策劃，主辦單位為卓越雜誌，協力媒體包括卓越媒體集團、卓越電子報、閱傳媒等知名媒體，以及韓國經濟日報等國際合作夥伴，顯示此次活動的多元與專業性。

頒獎典禮的核心精神，主要在響應企業在綠色轉型過程中的創新能力與社會影響力。希望透過獎勵表彰的方式，鼓勵企業更加積極地在環保、社會倡導及負責任治理方面展現卓越表現。期望透過這次盛會，促進企業間交流合作，進而可持續發展走向更廣泛的社會認同與實踐。

多項獎項表彰企業在ESG的成果

此次頒獎活動設定了多項獎項，具體包括：

一、環境卓越獎 (E) ：表彰在減少碳排放、資源管理及生態保護方面表現優異的企業或組織。

二、社會貢獻獎 (S) ：獎勵在提升社會福祉、促進多元和包容、以及社群參與方面做出顯著貢獻的實體。

三、公司治理創新獎 (G) ：認可在透明度、風險管理及高管薪酬結構方面採取創新做法的公司。

四、社會責任影響力卓越獎(推薦獎項) ：鼓勵在社會責任及可持續發展領域產生積極影響的NPO和NGO組織。

本次頒獎活動開放給包括臺灣本土企業、臺商及外商企業的各類企業參與。整體名額預計約為一百名，包括主協辦單位及企業貴賓，力求將最具影響力的企業聚集於此。

展現企業核心價值與特色 提升品牌形象

本次頒獎典禮為第一屆，旨在打造一個持續的ESG（環境、社會及公司治理）交流平臺。透過產官學的合作，參選企業在過程中能夠發掘自身內部問題，獲得評委的專業建議，並展現其核心價值與特色。獲獎企業將更具信心，能夠提升品牌形象，並將成就寫入其ESG報告書中，進一步增加企業品牌價值。

未來希望每年能持續舉辦此類活動，以不斷激勵企業在可持續發展，提升社會對ESG議題的重視，攜手共創一個更加繁榮與美好的明天。

隨著企業責任意識的提升及社會對可持續發展的重視，「卓越媒體集團第一屆ESG企業頒獎典禮」將成為重塑企業責任新典範的重要里程碑。這不僅是對優秀企業表現的肯定，更是探索未來發展的合作契機。我們誠摯邀請各界企業精英攜手參與，共同推動社會的可持續發展，為建設更美好的未來而努力。