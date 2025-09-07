上半年亮眼數據隱藏大隱憂

二○二五年上半年，台灣經濟交出令人稱羨的成績單：第一季GDP年增率五．四八％，第二季更躍升至七．九六％，經季節調整後年率更高達十二．八九％。這份表現看似風光，實則暗藏結構性脆弱。

文．林建甫

民間消費增幅不到一％，國內消費幾近停滯，消費者將可支配所得大量用於海外旅遊而非本地商品與服務。這意味著，一旦外部需求降溫，台灣經濟將暴露在內需孱弱的現實中。所謂「榮景」，若缺乏廣泛且穩固的消費支撐，只是依附在國際訂單上的暫時繁華。政策若仍沉浸於數據表面的光彩，而忽視結構性補強，後果將不堪設想。

缺乏產業多元化佈局 可能加劇風險

上半年資本形成維持高增，第一季年增十五．九八％，第二季雖降至五．五六％仍屬高位，企業積極投資半導體先進製程、AI伺服器、雲端基礎設施等領域。資本設備進口增幅第一季達七三．五一％，第二季仍有五十％以上。然而，這股熱潮高度集中於特定科技產業鏈，缺乏產業多元化佈局，讓經濟暴露在單一產業周期與地緣政治衝擊下。一旦美中科技戰火延燒或供應鏈被迫重組，投資報酬恐瞬間化為泡影。台灣長期以來的產業政策偏向「順勢加碼強項」，卻忽略了「預防性分散風險」，這種策略短期或許能衝高數據，長期卻可能釀成經濟硬著陸的陷阱。

外需是上半年經濟的最大推手，第二季商品及服務輸出年增率高達三五．一○％，受惠於AI與高效運算需求，以及美國延後對等關稅實施所引發的備貨潮。然而，這種由政策時點催化的榮景難以持續，下半年缺乏同等誘因，出口增速勢必回落。

主計總處預估下半年經濟成長率僅增約一％，全年為三．一○％。全球貿易量成長率被下修至一．七％，加上美方若援引《貿易擴張法》第232條款將AI伺服器、晶片納入國安課稅範圍，台灣電子供應鏈將首當其衝。出口過度集中於單一技術優勢，看似銳利，卻像刀鋒上的舞蹈，任何外力震動都可能令其失衡。

本文作者中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

美國對等關稅政策 是台灣當前的挑戰

再來最大的危機是美國的對等關稅政策，讓台灣要被課二十％還要加上原來最惠國的N％關稅。雖是政府說還要談，還沒定案，但能否改變並不樂觀。整體稅率高於貿易對手日韓的天花板價十五％，對毛利僅三％至四％的傳統產業形成沉重打擊。工具機、模具、塑膠製品、電子材料等出口美國的廠商可能被迫降價、轉單，甚至失去訂單。

這並非單一關稅事件，而是全球貿易格局由自由走向保護、由市場規則走向國安邏輯的轉折點。過去三十年的外貿優勢建立在WTO與多邊協定基礎上，如今這層保護網正在迅速消失。台灣長期依賴代工、缺乏國際品牌與通路，一旦成本優勢被關稅侵蝕，所謂的「出口強國」地位將岌岌可危。如果政策仍寄望於談判緩衝，而不正面啟動產業重構，未來的衝擊只會更猛烈。

川普式對等關稅並非經濟理性，而是懲罰性的供應鏈重塑。台灣若被迫在雙邊談判中孤軍奮戰，唯一的生路是加快轉型。傳統產業須以智慧製造、數位化提升附加價值，高科技產業則需提前布局多元市場，減少對單一出口地依賴。政府應成立跨部會「全球貿易戰略應變中心」，整合外交、經濟與國安資源，提供企業即時風險評估與市場策略指引。更重要的是，必須同步強化內需，以免外部環境一旦逆轉，經濟曲線瞬間下墜。

台灣當前的挑戰，不是如何在短期維持高增長，而是如何在全球經濟寒潮來臨前，完成結構性防護與升級。否則，今日的榮景，將成為明日最令人懷念的往事。政府若仍沉迷於粉飾數據、延緩改革，將會把整個國家推向不可逆的衰退深淵。