Labubu潮玩神話告急 價格崩跌背後的品牌迷航

曾被視為盲盒經濟奇蹟代表的Labubu，如今卻走向另一個極端。二○二五年以來，其價格與熱度雙雙下挫，二級市場價值大幅縮水。

文．吳逸家

這一現象不僅牽動整個潮玩市場的神經，也揭示了當代年輕消費者心理與投資邏輯的轉變。Labubu的沉淪，是單一品牌的失策，還是整個潮玩產業泡沫化的前兆？

從頂流神話到價格腰斬

Labubu 價值錯位的警訊

二○二三年一隻限量款Labubu在二級市場被炒至人民幣八五○○元，成為年輕人眼中最具代表性的潮流符號。但進入二○二五年，這一切急轉直下。

原價數百元的單品，部分已跌至人民幣一○○元左右；如「骷髏 Labubu」，目前市價不足二八○○元，跌幅超過六成。且去稀缺化現象明顯，原先一盒難求的「原始人 Labubu」整盒價格如今跌破首發原價三十％。這也導致市場信心下滑，收藏家也頻頻發聲表示「整牆 Labubu 看了只覺心酸」、「囤貨如囤雷」。

從明星產品到無人問津，Labubu 的行情下滑不僅是一次品牌危機，更突顯出「盲盒炒作經濟」正面臨市場修正。

盲盒熱潮退燒？

炒作機制面臨結構性失靈

潮玩的核心驅動，原本建立在「稀缺性」與「故事性」之上。但 Labubu 的成功卻過於依賴三個策略公式。

一、限量與盲盒機制：製造「錯過即失」的購買壓力，鼓勵衝動與重複消費。

二、主題快閃與高頻新品：用大量主題與聯名佔據視覺與社群聲量。

三、次級市場推波助瀾：黃牛與炒家進入，讓價格脫離實際價值。

而這套邏輯如今也出現三大瓶頸。供給過剩：二○二四年 Labubu 發行超過四十款主題，消費者審美疲勞，稀缺性崩潰。投資導向轉變：盲盒不再被視為短期套利工具，投資者與炒家迅速撤退。消費者意識升級：年輕一代正由「情緒消費」轉向「功能消費」與「價值衡量」。

且根據中國大陸消費者聯合會二○二五年第二季調查，超過六十七％的十八至三十五歲受訪者表示計畫縮減非必要性支出，潮玩、盲盒、手辦等均為首波「理性降級」對象。

泡泡瑪特的品牌十字路口

全球野心與本土迷失

Labubu所屬品牌泡泡瑪特（Pop Mart），是中國大陸潮玩市場的開創者與擴張者。在品牌戰略上卻出現明顯的兩難，如IP 過度稀釋，讓Labubu系列過於頻繁推新，包括叢林、恐龍、海洋、節日與跨界聯名，創新乏力導致玩家認知疲乏。加至全球擴張分散資源，也讓泡泡瑪特過去兩年大力布局北美、日韓與東南亞市場，開設逾六十家門店，卻在本土經營核心用戶上顯得力不從心。

最後是聯名行銷過度商業化，Labubu與咖啡、服裝、潮牌等跨界合作成常態，品牌辨識度與精神內核逐漸模糊。作為旗艦IP，本應承擔品牌價值核心，但在短期商業壓力下逐漸「周邊化」，最終讓忠實玩家產生「背離感」。

從流量紅利到情感回歸：

潮玩產業的未來啟示錄

Labubu 的衰退，並非潮玩行業的終局。恰恰相反，這可能是一次價值重構的契機：

趨勢一：IP內容力將勝過商業話題性

未來的潮玩消費者，將更看重角色故事、設計語言與創意深度。IP 不再只是「好看可愛」，而要能夠承載世界觀與文化連結。

趨勢二：品牌須回到用戶經營與長期主義

泡泡瑪特若能從產品快速變現，轉向深耕社群經營、限量與收藏體系制度化，Labubu 仍有重塑空間。

趨勢三：市場將進入「去金融化」的冷靜期

炒家退出後，潮玩市場將走向內容驅動與審美主導的穩定階段，真正有創造力的設計師與工作室反而會脫穎而出。Labubu 的暴跌，不只是一次消費降溫現象，更是潮玩產業從「快速盈利期」邁入「深耕價值期」的象徵。

當流量退潮，誰才是真正有靈魂的角色與品牌？這場修正，將淘汰浮華與跟風，留住創意與情感。潮玩，不應只是「炒」出來的符號，而是文化與情感的具象化。