娃娃機進化論 陳明瑩用「小確幸」翻轉大市場

從台灣北投的夜市小巷，到廣州珠江的繁華商圈，台灣女孩陳明瑩（美美），正以她獨特的創業視野，在看似傳統的娃娃機產業中，夾出屬於自己的精彩人生。這不僅是一場跨越海峽的創業冒險，更是她將台灣的精緻文化與大陸的務實高效完美結合，為娃娃機賦予全新意義的過程。

文圖/傅啓倫

從「傳統」中看見「新機會」

求學時期，陳明瑩做過服裝模特兒、活動主持人，也曾在百貨公司擔任節慶促銷員，這些多元經驗為她日後的創業打下基礎。從小對夜市和娃娃機情有獨鍾的她，在大學室友的引薦下，幾度造訪廣州。她發現，這座城市不僅天氣、生活與飲食習慣與台北相似，更擁有開放包容的營商環境，特別重要的是，廣州充滿活力的年輕消費族群與繁華的夜生活，讓她堅信，娃娃機這種能帶來「小確幸」的輕娛樂，在此地將大有可為。

在許多人眼中，娃娃機或許是個傳統產業，但陳明瑩看到的卻是「新機會」。她深知台灣娃娃機業態的精細化，從IP合作、機台設計到營運策略都已相當成熟。相較之下，大陸市場在內容創新、體驗升級與品牌化營運上仍有空間。她精準鎖定大陸年輕人對「潮玩」、「IP 衍生品」的熱情，將娃娃機定位為一個結合線下互動與潮流文化的載體，成功在市場上實現差異化。她深信，在經濟波動期，這種單價不高卻能帶來即時快樂的「小確幸」經濟，反而更具韌性。

陳明瑩將「選品」視為核心競爭力，引進正版授權熱門 IP 和台灣設計師作品。

創業之路充滿挑戰，初來乍到的陳明瑩，最大的難題便是熟悉當地規則與商業習慣。從商場租約的條款理解、證件的辦理流程，到尋找品質穩定、價格合理的供應鏈，每一步都充滿了摸索。但她秉持著「多問、多跑、多學」的精神，虛心請教當地朋友，積極利用當地為台青提供的諮詢服務，並親自考察市場，最終克服了重重難關。這個過程讓她深刻體會到「入鄉隨俗」和快速學習的重要性。

在營運上，她將「選品」視為核心競爭力，堅持引進正版授權的熱門 IP 和台灣設計師獨家作品。她善用數據驅動，分析每台機器的抓取率與營收，快速調整補貨與機器設置，確保營運高效。同時，她也將台灣精緻化營運的基因融入其中，從機台的燈光、音樂氛圍到現場清潔，每一個細節都旨在提供最佳的玩家體驗，讓店內不僅是夾娃娃的地方，更是一個充滿活力的「快樂驛站」。

融入台灣精緻化營運基因，陳明瑩打造娃娃機場為「快樂驛站」。

專業打破刻板印象 行動搭建兩岸橋梁

陳明瑩初期曾面臨一些質疑，但她用專業能力與實際成果證明了自己的實力。同時，她也坦然面對「台灣青年」這個標籤帶來的關注與無形期望。她的做法是：主動學習、深入了解當地市場，並樂於分享經驗與教訓，希望能成為一座連接兩岸的小橋樑。她不僅將台灣注重細節、營造氛圍的理念帶到廣州，也結合大陸高效的數據化營運與新科技應用，創造出獨一無二的商業模式。

在創業的過程中，最讓她有成就感的，莫過於見證顧客們的喜悅。一位男生為了女朋友夾到限量玩偶的感動時刻，一位老奶奶看著孫子玩得開心的滿足笑容，這些平凡而溫暖的互動，都讓她感受到這份事業的真正意義——不僅僅是營利，更是參與和傳遞快樂。

陳明瑩的短期目標是在廣州深耕，優化現有點位並拓展新據點。中期計畫是品牌升級，將娃娃機與主題咖啡、輕食等結合，打造複合式的社交休閒空間。長遠來看，待模式成熟後，她希望將成功的經驗複製到大灣區其他城市，並期許未來能回台北舉辦主題快閃店，讓台灣的年輕人也能感受大陸的新興文化與產業活力。

她深信，娃娃機不會消失，只會不斷進化。未來將走向內容 IP 化、體驗多元化、技術智能化與線上線下融合。她希望打造一個能真正帶給都市人快樂與驚喜的品牌，並透過自己的故事，證明擁有廣闊的舞台，能實現夢想，也能一圓創業夢想。