綠電能取代核電？能源轉型趨勢面臨挑戰

在環保意識逐漸抬頭以及核能安全議題持續推動下，綠電憑藉著科技進步與政策支撐順勢崛起，成為最具潛力的替代能源。然而綠電成本遠高於核電，加上供電穩定性低、易受環境影響等因素，真能取代核電嗎？

文．李振麟

核能發電自二十世紀以來，一直支撐著現代化工業發展，雖然具有「供電穩定」與「零碳排」等優勢條件，但歷史經驗上，「車諾比」事件以及「福島核災」，都有著環境安全與高成本的代價犧牲爭議，深深印在我們記憶中，因此社會大眾對於核電運用，始終抱持疑慮態度，限制了核能未來發展。隨著全球氣候變遷、引發「極端氣候」頻繁、「冰川融化」與「海平面」上升，災難性氣候將源源不絕，因此也觸動「淨零碳排」的永續生存發展。

綠電取代核電

在環保意識逐漸抬頭以及核能安全議題持續推動下，「2050淨零碳排」逐漸成為國際共識，綠電（Green Power）憑藉著科技進步與政策支撐順勢崛起，成為最具潛力的替代能源。無論是「太陽能」、「風電」、「水力」等再生能源，可視為解決能源危機以及環境保護的支撐力量。根據國際能源總署（IEA）二○二三年報告，太陽能發電、風力發電、水力發電、火力發電、生質能、地熱與海洋洋流等綠電資源，已成為全球綠電的主要供應來源。

在綠能工廠（Green Energy Factory）政策推動下，更是全面或大量使用再生能源發電，目的是減少對於化石燃料依賴，進而降低溫室氣體排放，以及符合國際碳中和與ESG（環境、社會、治理）永續發展指標，也就是提升能源效率、減少碳排與污染物、推動循環經濟，為今日能源發展的主要核心目標。

綠電引導微電網時代來臨

有了儲能微電網設備應用，不僅是可以儲存風力、水力與太陽能板等綠電電能，以供白天、夜間或停電時使用，並且可以減少對於傳統電力依賴，幫助用戶節省電費。同時也可以設定在電費較低的離峰時段完成充電，並在電價尖峰時，使用這些已儲存的廉價電力降低每月用電成本。

儲能微電網設備

微電網儲能電池設備，再行搭配電網級儲能系統，可以整合來自於各方不同的再生能源〈包含風力、水力、太陽能，以及傳統發電廠電力〉，將其集中在儲能設備中，並進行潔淨處理階段。就如同目前台電與民間儲能業者合作，透過區域性電網來搭建「虛擬電廠」，並完成區域內的電網頻率控制，以達到潔淨與穩壓目的。

可再生能源無論是太陽能或風力發電等，皆具有「間歇性」和「不穩定性」因素，可能會對電網穩定造成局部性衝擊。儲能技術將可再生能源生產過剩的電力儲存起來，協助再生能源穩定後並融入電網中，以提高能源系統可靠性和可持續性。

儲能技術可以提高能源利用率，在能源供應過剩情況下，將多餘的能源儲存起來，然後在需要時釋放以減少能源浪費，有助於提升整個能源系統效率，降低能源成本，並減少對於傳統能源依賴。儲能設備運用在綠電上，不僅可以提供電力調節，有助於提升電網穩定性和可靠性。在電力需求負載突然增加時，儲能系統可以迅速調整，以保持電網運行時的平穩，降低供電與穩定電壓。

零核經濟成本代價

追求綠電背後現實面

近幾年來，「非核家園」政策成為台灣能源轉型的主要方向。從政策面來看，「零核」代表一種安全、環保與民主追求。然而，核電關掉後的成本效應，也同樣轉嫁給全民買單，對於台灣的經濟發展與人民生活，都帶來如下的負面影響：

一、電價上漲的壓力逐漸顯示：隨著核一、核二廠以及核三廠停役，台灣電力來源將由「天然氣」與「再生能源」所取代。然而再生能源的間歇性強，需要搭配大量的「電網」與「儲能設備」，天然氣價格受到「國際油價」與「匯率波動」影響而浮動劇烈，綠電成本遠高於核電，若未能妥善控制，「調漲電價」將成為一個不可逆轉的趨勢。

二、供電穩定性降低，備轉容量成壓力：核能具備「高基載」以及「運轉穩定」特性，不易受到氣候或瞬間需求干擾，然而太陽能與風力發電，容易受到間歇性影響，如颱風風力過強會帶來綠電設施破壞，太陽能唯有在特定的氣候條件下才能發電；風力發電在強風超過設定時，風扇就會自動鎖定，無法再行運轉，因此綠電電源上，必須再行搭配天然氣或燃煤火力發電為備援。

充分的「電網」以及「儲能」系統來調節，才能避免電力供應不足，以及降低頻繁的跳電或停電發生，但也暴露出綠電能源系統面臨不完善下，必須要另外提供備援，因此增加發電成本。半導體與科技廠商高度依賴「低碳」、「穩定」的電力供應。供電不穩定，對於半導體、電動車、封裝精密製造以及AI伺服器等科技製造業，造成極大的生產線風險，進而增加了產品的不良率。

三、儲能系統、智慧電網建設的預算補助增加：為配合電網升級、天然氣接收站以及燃氣電廠的轉型建置，發電成本因此大幅增加，也引發全民買單的疑慮。「充分穩定電力」與「低廉的電價成本」，本就是製造業在台投資的先決條件。高科技產業鏈需要一個低碳、穩定與經濟實惠的電力供應環境，因為昂貴的能源成本，將影響市場的投資意願與經貿競爭力。

四、碳排放與氣候代價因此增加：國際品牌以及歐盟等市場，對於供應鏈的「碳足跡」與「能源來源」越來越重視。今日核電已被歐盟正式納入「綠色分類」（Taxonomy）的低碳項目之一，若台灣無法提供「低碳電力」選項，製造商在對外爭取訂單時（Taxonomy），反而因此失去歐美「低碳可信任能源」的評分機會。