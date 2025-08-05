國泰人壽橫掃國際五大獎 成就數位里程碑！

國泰人壽以人為本，結合創新科技啟動數位轉型，卓越成果勇奪五項國際大獎的肯定，展現其在保險業數位轉型上的引領地位，更為客戶、員工與社會創造多元且永續的價值，大步邁向智慧創新的未來。

文‧編輯部

在科技浪潮快速翻轉的時代，國泰人壽深耕數位創新努力不懈，於二○二五年上半年勇奪五項國際大獎，包括IIC Asia Awards、Digital CX Award、ITC Asia Award、Qorus 保險創新獎，以及Celent模範保險公司獎的殊榮，展現國泰人壽在保險業數位轉型上的標竿地位。

三大數位創新

以科技結合溫度服務客戶

然而這些國際榮耀背後，是來自國泰人壽長期聚焦的三大數位創新支柱：包含6S專案、NAP新業務平台與國泰人壽App，這些數位創新持續以科技結合溫度，實踐以人為本的金融服務，方能榮獲國際五大獎項的肯定。

國泰人壽自二○一八年底協同集團啟動數位轉型以來，始終秉持「以人為本」的核心理念，不僅致力優化客戶與業務通路的服務體驗，也關注內部員工的工作需求。6S專案即應運而生，從Simple（簡單）、Smart（智能）、Safe（安全）出發，進一步融入Smile（笑容）、Smooth（順暢），並融合永續發展的ESG理念，將轉型實踐落實至每位同仁每日的工作流程之中。

培育「NAP種子」

推動經驗分享與文化轉型

在組織運作上，國泰人壽導入「混合型戰情室」的敏捷工作模式，集結IT、數據與各領域專業人才，強化跨域合作與快速應變能力，全面驅動價值創造。針對兩萬三千名業務同仁，國泰人壽推出新一代業務平台NAP（New Agent Platform），運用數位工具有效簡化超過六十％的行政流程，並優化投保與理賠流程，全面提升日常作業效率。

自二○二二年八月上線以來，NAP平台持續迭代優化，至今累積超過四十次版本更新，目前使用率將近百分之百，業務同仁滿意度超過九十五％。

國泰人壽為深化平台應用，全台三百二十五個業務單位同步培育「NAP種子」擔任數位教練，推動經驗分享與文化轉型。

在客戶端，國泰人壽App導入AI、商業智慧（BI）與雲端技術，提供更智慧、個人化且安全的數位保險體驗。

創新功能如「家庭保單管理」，用戶可於「我的視角」與「家庭視角」間自由切換，一站式掌握全家保障；平台更同時整合個人與團體保單，為業界首創結合個人與職場保障的App，實現全方位的健康守護與隨行

陪伴。

面對快速變動的市場與客戶期待，國泰人壽將持續推進數位轉型，讓創新落實於每一位員工的日常工作，也提供保戶更智慧、更安全的數位保險體驗。展望未來，國泰人壽將持續以科技為橋、以人為本，為客戶、員工與社會創造更多元且永續的價值，引領保險產業邁向智慧永續的新里程。