台灣未來電力來源及能源政策的思考與建言

七月初，罕見的西南颱風丹娜絲在嘉義登陸，肆虐了雲嘉南地區。受其影響最嚴重的嘉義，時過多日，超過上萬用戶仍然生活在沒有電力供應的狀態，部分地區還影響居民的用水，苦不堪言。台灣電力的供應問題，再次成為眾所矚目的焦點。

文．陳威霖

過去一段時間，對於台灣未來能源政策走向何去何從，朝野意見相左，也莫衷一是。國發會訂下二○五○年零碳排的時間一直在流逝，半導體、電子業、精密機械等出口產業需要綠電的時機越加緊迫。不同的意見方卻堅持己見，非常用力地在各種媒體試圖說服對方，而這些努力對於國家的經濟和產業前途卻於事無補。

關於電力的屬性，本來就屬於一項公共財產，因此電力的建設，政府和國有企業的角色不容置疑已經弱化。各國的電力來源，也從石化能源為主力，轉向新能源為主力，包括中東地區沙烏地阿拉伯等產油大國。因此國家的綠電政策，是符合全球節能減碳的大戰略，對錯應無需各界再費口水爭論。

實施的規定和流程不適用

導致綠電飽受詬病

台灣的綠電建設至今，特別是風電和光電會被各界詬病，並非國家政策錯誤，而是實施的相應過程，採用了不適合電力行業（大型公共建設投資）的規定和流程。分述如下：

第一是行業准入條件太低。例如太陽光電站的建設，從小型的屋頂光電站開始，幾年後進入大型的地面型光電廠，多數行業內的工程公司，背景是水電業，缺乏大型工程概念，也鮮少引進大型工程人才，連電廠最基礎的土木工程知識都付之闕如，如何能建造符合電力行業高標準條件的電廠？

第二是沒有掌握綠電的特性。綠電在全球的能源佔比越來越大，主要是其應用靈活，民生用電、公共用電和產業用電，有很明確的區分。家庭為主的民生用電，鼓勵在其屋頂裝置光儲一體的離網系統，自發自用。除了提供家庭各種電器用電，還能充當新能源車的電源。公共用電、產業用電，則應選址大面積的國有土地，或是集中發展可以藉由綠電資金、促進傳統農漁業現代智能化的特定區域。不同規模的電廠，應該有嚴格的准入，或是遴選條件。

第三是綠電用地被民間操控。電力既是公共財產，所需要的資源，就應該由政府出面統一整合。對於出租私有土地二十幾年的地主，不僅作業過程有法律公信力，土地權益也能受到公權力的保障；對於投資方，使用土地的接洽窗口是政府主管機關，更為簡便，不僅縮短申請和建設的時間，加快資金回收，還能避免無謂的干擾。地主把土地託付給政府，政府依法管理電廠投資方，對於參與到綠電投資建設的各方，都是最好互利共贏的方案，更能加快國家綠電建設規模，盡快提供給需要綠電的產業。

以上幾方面建言都是目前全球發展綠電能源佔比五十％以上的先進國家，普遍採用的推廣方案。

國家能源政策的發展

關乎科技產業及民生

關於諸多科技產業大佬們，積極推動政府重新採用的核能，也是美國等國家能源政策佔比二十％到三十％的重要組成部分，應該納入規劃，並考慮更科學、環保地重啟核二、核三。但建設核能的唯一缺點，就是從前期規劃、選址到建設完成才能開始供電，在受地震威脅的台灣，都需要歷經十幾年，短時間內對於亟需綠電，才能滿足客戶採購要求的各個產業、廠商，還是遠水救不了近火。對於飽受火力發電產生的空氣污染、造成肺癌已經成為癌症首位的台灣社會，更是緩不濟急！

如何在合乎社會評價和期待下，加快擴大可以短期間即可建設完成的綠電規模，對於產業發展、國民健康，應該是台灣未來幾年政府必須實現的課題！