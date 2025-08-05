核電與綠電共存 是國家發展與經濟永續最佳藍圖

核電與綠電各有其優缺點，兩者擁有明確的互補效應而非對立，核電帶來「穩定基礎」，綠電帶來「永續發展」，以社會的接受度及政治現實面挑戰，可望透過「核、綠共存」來相互解套。

文．李振麟

全球面對極端氣候與能源轉型路口上，台灣必須在「淨零碳排」與「能源穩定」的兩大區間取得平衡，過去的能源政策，在「非核家園」執行後，核電逐漸退出主要發電角色，進而轉為太陽能、風力發電與火力發電所取代，卻因此帶來了「供電不穩定」，「高發電成本」與「燃煤發電危害健康」等事端。

「核電」與「綠電」相互搭配 更能達成穩定電源供應

如今唯有採以「核電」與「綠電」相互搭配，不僅可互補其缺陷，更能達成穩定電源供應、並有利於淨零減碳的綠能推動，以及降低經營成本，也就是達到「低碳」、「穩定」與「經濟」三方兼顧。「綠電」與「核電」雖然物性功能皆不同，但是兩者都是低碳發電技術下的產物，無論是太陽能與風電所屬的「綠電」，或者是核電運作的「核能」，其碳排量幾乎為「零」。

如今核電亦被歐盟歸納為「乾淨的電」。尤其是核能在減碳上擁有許多優勢，如同「穩定低碳品質」，不受大自然的極端氣候影響；也不像燃煤還需要再加裝CCS，以及再行碳捕捉；更不會像燃煤排放PM2.5，造成空氣污染，也影響人體健康。

綠電與核電在「穩定性」、「間歇性」，「發電成本」、「時間」、「環境衝突」與「社會信任度」等方面的差異挑戰。綠電與核電在特性上比較，核電可以提供一個穩定長期的「基載電力」，解決綠電所面臨的「間歇性」缺陷問題；然而綠電則是可採以分散式的靈活調度運用，降低整體的「碳排」與「燃料」依賴，可視為兩種能源技術上形式互補。

核電與綠電搭配

是加速淨零碳排的最佳組合

在現代社會經濟發展下，電力系統與設備面臨敏感的季節性與日夜變化，還有不可預期的天災風險挑戰，如颱風衝擊。然而無論是核電或綠電，都需要「低碳基載」與「尖峰電力」的雙電力系統來維持整體運作，如核能機組可以二十四小時運轉以維持基本穩定性；而綠電則可隨時補足高電量需求時的電力短缺，兩者相互調整。

若以單一能源系統來分析，無論是「核電」或「綠電」，皆無法獨立支撐整體市場的電力供應，如綠電還必須增加「儲能設備」與「電網」功能，否則電力供應將會呈現不穩定情勢，跳電情況也將持續頻繁；同樣在單一的核能系統下，雖然可以二十四小時發電，但是卻缺乏「能源儲備」功能，也就缺乏了突發性的調整機制。

以「核電」與「綠電」互相支援搭配的電力結構下，不僅可以降低尖峰時的高電價成本，同時，電網穩定性以及維修運輸成本也因此受惠，目前已在韓國、法國、加拿大與芬蘭各國實踐，皆紛紛採以「核電」為穩定基礎，再行「綠電」調整供應量，降低能源成本。另外「核電」與「綠電」共存，在整體電力系統運作降低下，也因此可達成減少碳排量的目的，將更有效減輕生活負擔，以及突發性斷電事故產生。今日在「國家經濟發展」、「社會接受度」及「政黨競爭現實面」挑戰下，將可透過「核電、綠電」共存方式來解套。

「降低能源成本」

成為製造業永續發展的關鍵力量

面對詭譎多變的高風險與高韌性經貿環境，「成本」成為製造業生存發展的關鍵因素，不僅面對美國「高關稅」衝擊，還有國際間「淨零碳排」成本增加，全球製造業陷入新一波的轉折挑戰中。因此「如何降低生產成本與增加國際市場競爭力」成為企業經營者的首要思維，「核能」可望在多元透明條件下，建立起新的能源政策。

在面對「電力供應穩定」、「極端氣候破壞」，以及「經濟發展競爭力」等三方均衡挑戰下，以務實態度來解決能源問題。因而如今許多國家開始修正非核路線，在避免社會對立、產業競爭力喪失下，致力於核電的性能研發與安全問題，以取得社會共識，避免衝突對立而造成產業競爭力喪失，以及生活環境的破壞。

德國的核能政策，在「烏俄戰爭」下的能源危機而重新檢討；日本評估減碳可能帶來能源不利影響，而決定重啟核電；韓國、法國等國家，在推動綠電下，也同時擴建新一代核電機組。各國已不再視「核電」為過去產物，而轉變成為未來電力發展體系中的一環。

「核電」與「綠電」各有其優缺，在能源建設道路上，以整合思維再出發，核電帶來「穩定基礎」，綠電帶來「永續發展」，讓「核、綠」兩者相結合，再行搭配「智慧電網」與「儲能設備」，重新規劃出一套「核電」與「綠電」並進的電力結構，實現「低碳」、「安全」、「經濟」與「自主性」的能源政策，才是國家電力供應穩定與經濟永續發展的最佳規劃藍圖。