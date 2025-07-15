《瘋狂獨角獸》教我們的事：創業不只是瘋 還得狠與真

Netflix熱播泰劇《瘋狂獨角獸》，描繪了一位從社會邊緣躍升為創業獨角獸的熱血故事，看似戲劇化，實則藏著創業世界最真實的底層邏輯。

文‧林嘉宏

這不只是泰國版的《創業時代》，也不只是爽劇，而是一份藏在娛樂外皮下的「創業者心理學」與「行業競技場的殘酷真相」。如果你正在創業、領導企業或考慮投資新創，那這部劇值得你用經營眼光細細咀嚼！

創業者不是瘋子 而是看得比別人更遠的實幹者

劇中主角善迪，身上展現出三種創業者最核心的特質：極度的行動力、厚實的韌性以及對目標的偏執。這不是戲劇張力的誇張，而是所有成功創業者的共通語言。創業從來不是一場靠「點子」勝出的比賽，而是執行力的較量。善迪會在一場卡車意外中察覺商機，會在語言優勢中發現資訊差價值，會在看似屈辱的場合中放下身段求合作。他用身體力行告訴我們：創業者不是看起來最有想法的人，而是願意為信念不顧一切的人。

創業考驗認知模型與「輸得起」的勇氣

什麼叫做創業？就是從你熟悉的世界，走進沒人保證會贏的世界。你熟悉的產業、朋友、學歷、人脈，對創業來說幾未必有用，真正的挑戰，是從已知跳入未知，從穩定走向混沌。

創業者每天活在風險與選擇中，今天要不要接受不合理的投資條件？明天要不要相信這個新合夥人？後天要不要冒險壓下全部資源？這些選擇背後，考驗的是你的認知模型與「輸得起」的勇氣。

Flash Express創辦人李發順的真實經歷比劇情還精彩，他能在中國大陸電商崛起時看見物流的裂縫，能說服前阿里高管打造中泰技術聯盟，靠著「免費取件、技術驅動」翻轉泰國快遞市場。這些都不是偶然，是他擁有不同於常人的敏感度與決斷力。

成功的創業者懂得「用人性打人性」

劇中，善迪的團隊像拼圖一樣逐漸成型：有衝鋒陷陣的夥伴、有背負債務的堅毅女強人、有情緒爆棚但忠誠的戰友，他們不完美，但剛好補足彼此的缺口！

這提醒我們一件事：創業不是「你」的故事，而是「你與一群人的共振」，一個會用人的人，不是找最好的人，而是找最能一起熬過低谷的人。

人性有裂縫，但也藏著光！你怎麼激勵？怎麼防範？怎麼建立信任？這些才是創業後期決勝的關鍵。成功的創業者，不只是聰明，而是懂得「用人性打人性」。

創業路上最怕的是進入「匱乏型心態」

劇中最讓人警醒的，是那些「看不到未來」的人最容易崩潰與背叛。創業過程中，最危險的不是沒錢，而是內心被恐懼與短視籠罩。一個有使命感的創辦人，即便歷經背叛、拒絕與虧損，依然能咬牙前進。他們不只是為了錢，而是為了證明「我可以」，為了實現心中那個不拗口卻真誠的理想。

我們很少看到一部劇，願意誠實地描寫：創業者常常選擇放下感情，去堅持理想。善迪最後的決定，不是落入俗套的「愛情圓滿」，而是「事業未竟，怎敢停歇」，這讓我們對無數創業者的真實人生致敬！

創業者不是不需要愛，而是更清楚：如果還沒找到自己命定的戰場，就不該貪戀風景。這就是創業的殘酷與浪漫：你要的不是世界給你掌聲，而是你能在風暴中，依然選擇堅持信念。

林嘉宏 華沃教育創辦人

瘋狂，是一種能力 獨角獸，是一種選擇

創業這條路從來不公平，也沒有標準答案。但我們從《瘋狂獨角獸》中看到：不管你起點多低、資源多少，只要你看見趨勢、願意行動、懂得用人，甚至接受一次次的被拒、失敗與背叛，終有一天，你的偏執與信仰，會換來世界的敬意。不是誰最會說故事的人贏，而是誰敢用人生去說一個真實的故事！