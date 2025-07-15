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川普貿易政策反覆無常 各國陷談判泥淖

聯合新聞網／ 卓越

美國總統川普的反覆無常貿易政策，至今令各國困惑難解，讓期盼趕快通過談判來擺脫的國是感到十分懊惱。川普威脅要提高加拿大商品稅收，也表示要提高世界各地進口商品普遍關稅，甚至這次又針對美國最大兩個貿易夥伴，歐盟與墨西哥，表示各加征30%關稅。

文．卓越媒體集團徐邦浩社長

川普的舉動，凸顯出他所制訂的貿易政策，充滿著不可預測性、不連貫性，還帶著強硬霸道威脅。貿易夥伴都很難評估，今天跟川普交談的內容，可能會在幾小時內意想不到隨時被翻盤，川普卻很自豪地認為美國是世界強國，所有人都會低頭買單。

川普反覆無常的個性，帶來全球經貿環境負面影響 / AL Jazeer
川普反覆無常的個性，帶來全球經貿環境負面影響 / AL Jazeer

川普威脅全球貿易夥伴引發關稅爭端

4月2日，川普宣佈對與美國貿易逆差的數十個國家，要徵收10%基準關稅，甚至於最高為50%，但是面對全球金融市場可能因此崩潰，又迅速宣布暫停對等關稅90 天，以利與各國談判，結果在90天最後期限之前，卻只得到兩筆協定，也就英國和越南。

面對關稅政策觸礁，川普又表示，需要更多時間來敦促貿易夥伴，採取以開放國內市場給美國來取代，如此反覆無常的朝夕令改，並不感到驚訝。雖然一些國家也開始思考其他替代方案，然開放國內市場給美國，卻可能遭遇國內經營者抗爭，甚至於政黨間的競爭質疑，這些問題並不是可以在幾周內就輕鬆解決。

如同，美國要求馬來西亞開放國內市場，馬來西亞貿易部長扎菲魯·阿齊茲（Zafrul Aziz）表示，有些“特定紅線”是很難跨越的，還要面對清真寺的認證許可、以及不同的醫療標準等規範，即使馬來西亞也已經承諾會購買 30 架波音飛機，並提供涉及半導體技術的讓步，結果是乎也沒有因此平衡改變，馬來西亞表示，在這種情況下根本是沒有得到任何妥協好處，就不應該達成協定。另外，泰國面臨 8月1日來自於川普的36%關稅威脅，即使泰國政府已經向美國提出農業、能源和工業產品，開放其市場給美國，卻仍不為美國所動。

川普的貿易政策，充滿著不可預測性 / MarketWatch
川普的貿易政策，充滿著不可預測性 / MarketWatch

川普威脅全球貿易夥伴引發關稅爭端

各國政府希望能比川普活得更久，如今美國的霸凌行為，已遭到國際間許多國家反對，此時川普卻表現出一種勝利者姿態，對川普而言，享受勝利者的心情比較重要，至於到底是贏得了什麼東西，就不是那麼重要了，不斷陶醉在那個人勝利情緒姿態中，如此耗時下去，對於全世界經貿環境，帶來許多不良影響。

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