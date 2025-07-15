守護百年品牌明星花露水 許清風成幕後最大推手

坐落三鶯新生地的「新北美術館」，是地方發展與城市再造的重要建設，近來成為知名打卡聖地。美術館入口處有一面虛擬霓虹牆，呈現新北市時代發展中的九大品牌，其中設計師選用「明星花露水」，這個許多人以為已經停產的品牌，其實正悄然在國際間發展，也促成這次展覽跨界合作的機會。

文/傅啓倫 攝影/徐裕庭

擅長將靜態圖像賦以虛擬動畫，作品呈現「過期未來」時空錯置未來感的藝術家李勇志，考察過去新北市具有歷史意義的產業商標Logo，並虛構霓虹燈化，讓許多觀展的民眾重回時代記憶中，再現過往時代經濟發展下的回憶。

曾經一度停止生產的明星花露水，在2018年由森晨貿易許清風董事長接下，過去曾經是明星花露水的酒精供應商，不忍這將近120年的品牌消逝，加上過去就對這「台灣香奈兒」有著豐富情感，董事長許清風說：「我秉持保存百年品牌的信念，也要堅持下去！」

剛接手那時工廠設備老舊、團隊人力短缺，加上自己沒有品牌經營背景，整座工廠像是按下了暫停鍵，每一處都等著被重新接續，但他沒有選擇推倒重來，而是把「留下來」當作第一步，保留了八成原有員工，讓那些最熟悉製程與手感的人繼續守著崗位。不只是為了延續香氣的原味，更是為了承接那份幾代人的信任。他說：「他們知道這瓶花露水該有的樣子，也知道怎麼穩穩地把它做好。」就這樣，一步一步修復產線，讓這瓶百年香氣重新回到人們的生活中。

日本伴手禮甜典店「小樂園」復古氛圍的特色裝潢，與明星花露水聯名推出香氛及甜點。

接手這六年時間，最讓董事長許清風感到不可思議的，是當時在土城工廠附近有間白沙屯媽祖分靈修道院，在繞境練兵前停佇在工廠前不離開，董事長許清風親自迎接，當時因為製造瓶口機台故障，生產線一度停擺，媽祖竟二度前來，一路行經廠區、繞行產線、跨過故障的瓶口機台，不可思議的是那機台竟然在媽祖走過後重新運轉了。媽祖的二度造訪，讓廟方人員讚嘆：「媽祖喜歡明星花露水的香味！」對團隊來說，那不只是一台機器重新啟動，更像是來自信仰的認可，被賦予了一種守護的力量。因此董事長許清風推出「媽祖限定款式」，將這段結緣故事轉化為可攜帶的平安祝福，產品也因此多了一層更深的情感與意義。

今年是明星花露水創立第118年，這個重新啟動的百年品牌，如今已悄悄走上國際舞台，從台灣到東京。2023年明星花露水受邀參與日本京王百貨新宿店60週年「台灣週」活動，首度設立專屬攤位，「這味道好像有記憶，很清新、很舒服，」成為現場最常聽見的回饋，也創下四天完售的紀錄。

新北美術館開幕啓動百年品牌呈現藝術之美

以「世外桃源」為品牌概念、風格懷舊的伴手禮甜點店「小樂園」，也與明星花露水展開聯名合作，推出結合限定香氛與甜點的跨界商品，讓台灣的味道不只停留在嗅覺，更延伸到味覺與整體空間體驗。聯名商品已於6月27日正式上市，成功打入日本注重風格與生活感的消費族群。

2025年，明星花露水正式進駐日本新光三越百貨，成為少數通過其嚴格品管與品牌審核的台灣生活品牌。董事長許清風表示：「這不只是我們的產品被看見，更是台灣生活文化被認可的時刻。」他也強調，品牌的歷史厚度與文化價值，是促成這次合作的關鍵。未來，明星花露水將持續拓展國際市場，除了日本之外，也積極規劃進軍東南亞與美國，期盼這瓶被譽為「台灣香奈兒」的香氛，能跨進下一個百年的生活記憶中。