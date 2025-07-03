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備份是幻覺 重生才是選擇！

聯合新聞網／ 卓越

備份是靜態，碎形加密儲存是動態自癒，碎形加密儲存系統並非取代傳統備份，而是作為第二道自癒式備援機制，在最壞的狀況中保住營運與信任主體。

文．劉虹君

那一天，五家企業「斷線活埋」。這不是比喻，而是某場政府級資安演練中的真實狀況：雲端備援與主系統同步中毒、金流封鎖及交易平台癱瘓、通訊中斷和指揮權失靈、高層無法下達指令讓營運全數停止。因此在短短七十二分鐘內，五家百億級企業徹底「失聯」，三家來自同一製造鏈，兩家為金融與物流中樞，最令人震驚的是：他們全都有備份，卻沒有一間能存活。

資料還在，但人無法打開它。駭客這次不是竊取，而是讓你的資料變成無用的垃圾。

賽帕銀行事件：金融業韌性的全面崩潰

伊朗最大國營銀行之一的賽帕銀行（Sepah Bank），於二○二五年六月遭駭客集團發動精準毀滅性攻擊。ATM與線上服務全面癱瘓，用戶存款瞬間歸零，整個國家金融體系如同一夕間「數位崩潰」。政府對外僅稱為「技術故障」，但KPMG指出：這是一起國家級網路作戰。駭客不僅滲透系統，更摧毀開機磁區與所有備份資料，衝擊層面堪比金融導彈式攻擊。更嚴重的是，還連帶癱瘓加油卡、支付工具與民生運作，證明「備份失效，無路可退」。

這不是意外，而是有預謀、有策略的資安毀滅戰。駭客擊潰的不只是系統，而是企業對「備份能救命」的信仰。從賽帕銀行事件，看見企業韌性的破口，碎形加密加上分持儲存，是下一場數位災難中唯一的生還機會。

備份沒有錯 錯在只靠它！

多數企業的架構中，備份已與主系統深度同步。一旦系統遭入侵，備份也同步中毒、加密甚至銷毀：備份同步變成病毒通道、災備機制與主系統一體加密、鏡像備份等於中毒備份等於無法還原。最終只能關機、斷線、祈禱、重建。而你信賴的備援機制，正好成為病毒的捷徑。

唯一不中斷的企業，做對了什麼？他們不是更幸運，而是更徹底地自保。他們選擇了最極端的存活架構：碎形加密 + 分散儲存 + 自癒重建(Total Solution，包含 SOAR 等) ，打造「無中樞、無單點、無人為依賴」的數位韌性設計：讓資料被拆成上百萬片，每片獨立加密，碎片分散於異地、雲端、地端多處，以 AI自動驗證與重組資料，無人為介入，攻擊無法癱瘓整體架構，系統持續運作不中斷，其他企業還在災後重建，他們卻從未停擺。不是更安全，而是更難毀滅，他們證明了一件事：靠自己堅強，才能真正的勇敢。

從備份到碎形加密儲存：五個生死轉念

一、備份是靜態，碎形加密儲存是動態自癒：備份是快照，中毒即失效。碎形架構具即時檢查與重組能力，是「活的資料防線」。

二、備份有單點風險，碎形架構無中樞可毀：駭客只需突破一點即可癱瘓整體；碎形資料分散去中心化，無從還原。

三、備份需人工啟動，自癒重建全自動：備份仰賴 IT 操作；碎形系統則能自動偵測並啟動重建，無需等待人工干預。

四、備份只能復原資料，自癒能維持營運：資料還原不等於營運正常；碎形架構能在攻擊當下持續運作，真正具備業務持續力。

五、備份靠幸運，自癒靠設計：能否生還，不是運氣問題，而是系統設計選擇的結果。

劉虹君 資安專家／卓越媒體專欄作家
劉虹君 資安專家／卓越媒體專欄作家

碎形加密加分持儲存 是數據生命的重建機制

碎形加密加分持儲存，不是傳統備份的延伸，而是數據生命的重建機制：

一、加密碎形重構：就算被偷也無法識別。

二、分持儲存架構：擺脫主備同步毀滅的宿命。

三、自癒重組機制：不是「還原」，而是「再生」。

導入碎形架構，不是單一產品部署，而是資安團隊協同聯防的策略核心。在零信任架構下，每一層防線都必須緊密整合——從端點偵測、防火牆、身分驗證，到備援架構與 SOAR 應變平台，缺一不可。當其他防線失守，碎形架構將成為你最後能夠重生的機會。

給決策團隊的提醒：請不要再問：「我們有沒有備份？」你應該問的是：「當備份失效，我們還剩下什麼？」企業韌性，不是 IT 能否復原系統，而是你是否擁有不被奪走的營運主權。備份是外包：事後補救、仰賴他人；碎形是主權：即時修復、自己撐住。靠別人，你只能等待重啟；靠自己，你才能選擇生還。

對金融業與政府的具體建議：

一、導入碎形加密與分持儲存，作為第二道韌性備援防線。

二、將資料自癒能力納入資安演練，模擬「全毀後重組」情境。

三、對高資產管理、ATM 金流、中控系統，導入碎形動態轉儲技術。

四、全面採取零信任策略，整合 SOAR、EDR、IAM、防火牆與自癒系統。

全民的資安意識，也是國家級的警示。賽帕銀行事件，不只是銀行危機，更是全民數位主權的警鐘。

而一般用戶應不點擊不明連結或簡訊、啟用雙重驗證與密碼強化、定期備存帳單資料，準備備援支付方式。而企業與政府更應明白：你備份的，不該只是資料，而是整個系統的生命力。

碎形加密加分持儲存，不是為了保存檔案，而是為了讓你在下一場攻擊來臨時——依然存活。這不是科技投資，而是生存選擇，危機當前，沒有重啟鍵，現在設計韌性，是未來存活的唯一選擇。韌性，不靠運氣，而靠設計。

碎形加密儲存系統並非取代傳統備份，而是作為第二道自癒式備援機制，在最壞狀況下保住營運與信任主體。此系統實為企業 BCP（營運持續計畫）與 BCM（營運持續管理）中「災後重建」階段的關鍵底層技術，確保資料存活即營運主權不失守。

卓越雜誌2025.7號471期
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