全球資源版圖受到地緣政治影響重新塑造

歐、美、日各國積極發展出「關鍵性礦產」戰略資源儲備，無論是稀土、鋰、鈷、鎳、銅或鋁土等，都進一步激發「資源民族主義」抬頭與全球產業勢力版圖重新布局。而美國「關稅政策」也牽動全球「礦產資源供應鏈」重組與「地緣政治」上的潛移默化。

文．李振麟

今日金屬礦產資源逐漸成為多國的地緣政治籌碼，就如同「稀土」牽涉到許多高科技國防工業，中國大陸掌握全球六十％以上的「稀土」礦產資源；印尼則以限制「鎳礦」出口，要求外資在印尼設冶煉廠，以提升國家稅收收益與百姓就業率，加拿大與澳洲逐漸成為鎳礦供應新來源。

歐、美、日各國也積極發展出「關鍵性礦產」戰略資源儲備，無論是稀土、鋰、鈷、鎳、銅或鋁土等，不僅牽涉到國際貿易與地緣政治衝突，也進一步激發「資源民族主義」抬頭與全球產業勢力版圖重新布局，許多開發中國家，開始進行礦權重新談判，甚至於更高比例的規畫在地投資加工與稅收利潤增加，金屬礦產供應量，因此出現許多供不應求的不確定性，今日誰能掌握這些關鍵性資源穩定性，誰就能在國際綠能與科技產業競賽中，站穩全球領先地位。

美國關稅政策

對於金屬礦產資源的影響

美國「關稅政策」牽動全球「礦產資源供應鏈」重組與「地緣政治」上的潛移默化。尤其在中美科技貿易競爭下，特定礦產的關稅或出口限制，如「稀土」、「鋰」、「鈷」等關鍵性資源管制，對於消費市場都造成一個無法評估的影響程度。

無論美國與加拿大、澳洲簽署《資源合作協議》，或者《降低通膨法案IRA》等，規定只有來自美國本土或與美簽有自由貿易協定的國家，其所提供的金屬礦產，才能獲得電動車補貼等獎勵措施。藉以扶植本土產業與盟國礦產開挖或煉製，促使全球礦產資源供應鏈逐漸轉變。面對這種政策導向，各國科技單位與汽車產業，紛紛調整其採購策略，進而拉高對非中國大陸的礦產供應來源需求，導致全球資源環境出現新格局。

然而，這類相關政策也出現副作用，不僅推高原材料成本、也造成各國間的資源供應爭奪激烈化。然而，美國的關稅與補貼政策，反而促使更多國家加強對於本國的礦產出口控制，全球金屬資源供應鏈，也因此加速進入一個碎裂分裂與激烈競爭的局面。

近期，美國總統川普宣布鋼鐵和鋁五十％驚人關稅，將可能反向衝擊大宗商品價格，無論啤酒到罐裝豆類、水果與蕃茄醬等消費性民生用品，甚至於汽車、洗衣機與電冰箱等家電商品，都將造成一定程度上的衝擊影響。這些食品雜貨與民生用品市場價格，將屬於進口關稅連鎖反應的一部分，金屬在包裝中無處不在。如今各方業界示警，「高關稅政策」不僅加劇美國與盟友間的緊張關係，也提升各行各業經營成本，更無助於美國製造業的長期復甦。

關稅將帶動民生物價上漲

川普擔任美國總統前曾表示，不斷上漲的雜貨商品價格，是今日選民再一次給他機會進入白宮的原因，因此將美國食品價格調降，這是對於所有選民的承諾。但是川普重返白宮後，卻又堅稱關稅上調的目的，是要「進一步保護美國製造業」，因此有其必要性。然而從超市中不斷上漲的商品價格，可觀察到有多少產品受到關稅影響，這些不斷上漲的雜貨價格，與總統川普當初對於選民的承諾相違背。

罐頭製造商協會主席羅伯特‧巴德韋（Robert Budway）表示：「鋼鐵關稅提升一倍，勢必增加雜貨店罐頭食品成本。」Budway更進一步說明：「近年來，美國錫軋機鋼罐的產能已急劇減少，目前多數商家皆依賴低廉的進口材料，然而當這些進口鋼品價格上漲，所有成本勢必落在數百萬美國人家庭生活中。」

川普表示鋼鐵和鋁的進口關稅加倍至五十％於六月中生效，從事於湯罐頭的金寶公司（The Campbell Co.）表示：「我們的罐頭湯是數百萬美國人餐桌上主食，雖然努力降低關稅影響，但因此被迫提高市場售價，感到很無奈。」從事於Reddi-Whip罐裝到Pam等烹飪噴霧劑的康尼格拉品牌（ConAgra Brands）也同樣表態，鋼鐵和鋁關稅提升，將產生負面影響，市場售價也因此被迫提高。

經濟學家亦提出警告，「鋼鋁關稅」對於各種商品，產生無法預估的溢出效應。如同商店建造，甚至卡車運輸成本增加等，都會影響到營運成本，如此一來，大宗產品價格，將一觸即發難以收拾。ConAgra首席財務官David Marberger，在高盛全球會議表示：「進口關稅調漲，對於生活影響太大，因為根本就無法從美國獲得所有需求材料與生活必需品，當地根本就沒有單位生產製造。」消費者未來只會看到不斷升高的進口關稅，也將帶來生活成本的上漲壓力。

台灣製造業的機會與挑戰

長年以「出口」為主的台灣，「非鐵金屬穩定供應」將直接影響到產品的生產製造成本與市場競爭力，台灣本身缺乏金屬礦藏，因此對外依賴性高，唯有與礦產國家建立良好的互動關係，研發「再生金屬技術」以提升自給率，對於產業長期發展極為重要。在工業史上，「金屬礦物資源」本就是產業創新和科技文明進步的驅動力，隨著世界潮流邁向淨零減碳趨勢，這些礦產資源再度成為關注焦點，卻也出現了潛在性爭奪風險。

面對全球走向綠色轉型浪潮，金屬礦產資源需求增加，在供應鏈不穩定情況下，將不斷出現「人權傷害問題」、「環境生態破壞」與「地緣政治衝突」等不幸事件、但也為投資者創造新的金融收入機會。這種重大挑戰，不僅是金屬礦產材料的重新洗盤、投資資金的槓桿運用，更是人性道德價值上的嚴肅挑戰問題。

在淨零碳排與高科技發展趨勢下，非鐵金屬如鋁、銅、鎳、錫、鋰、鈷、稀土等，扮演著關鍵性角色。根據「國際能源署IEA」預測，二○三○年電動車與再生能源發展下，對於金屬礦產的消費需求將呈現倍數成長，台灣並沒有豐富的礦產資源，因此「進口」成為主要的礦產資源窗口。

創新研發、轉型與國際間合作 在金屬戰局中突破關卡

在供應鏈的地緣政治風險升高下，台灣勢必面臨幾項挑戰：一、供應鏈斷鏈風險，影響製造業原料取得。

二、金屬成本價格波動，降低產業競爭力。三、產業升級受限，缺乏自主性金屬材料研發回收再利用，高端製造業上游環節難以掌握。

儘管台灣處於礦產資源劣勢，但仍有機會，在這場金屬戰局中找到突破關卡，關鍵就在於創新研發、轉型以及與國際間合作：

一、建立起「關鍵金屬回收經濟」：在資源缺乏下，鼓勵企業導入「綠色供應鏈」，從「循環經濟」切入，透過電子廢料回收技術，推動工業資源再利用，如銅渣、鋁灰等資源回收處理，以及大量電子產品的稀有金屬回收，為台灣產業建立資源供應鏈。

二、擴大「金屬材料研發風潮」：強化學校、工研院與金屬中心等技術投入，發展高性能合金材料（鎂鋁合金、鎳鈷超合金）、次世代電池材料（固態電池材料）以及降低稀土技術，減少對單一金屬材料依賴性，不僅掌握新材料技術，還能創造市場競爭力。

三、強化「產業材料主權」控制機制：強化「材料主權」持有，進而加強台灣本地製程研發能力（如粉末冶金、化學精煉）

四、建立「戰略儲備制度」：建立關鍵性金屬資源戰略儲備機制（如銅、鋰、鈷、鎳等），對於再生金屬產業與高端材料研發提供稅賦獎勵優惠，透過區域性合作組織，加入金屬供應聯盟。

「非鐵金屬」與「關鍵性材料」爭奪戰，不僅是現代化的資源戰爭，更是技術、策略以及國家經濟產業的管理實力，只要朝向「創新研發」、「資源整合」、「強化國際間合作」與「再生能源技術提升」，才能有效活絡礦產資源應變能力，台灣才有機會在資源有限的環境中，創造出價值無限的寶島科技奇蹟。