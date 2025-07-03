｢百萬神知識」串聯宮廟及各宗教 台北車站八月中旬登場搶百萬獎金

當宗教信仰不再只是祭祀與膜拜，教育與公民素養的力量也隨之展開。今夏，一場跨越信仰藩籬、融合文化創新與全民教育的宗教盛會，即將於八月十六日至十七日於台北車站登場。由台灣宗教聯合會與楠西萬佛寺共同主辦的「百萬神知識」宗教益智答題活動，邀請北港朝天宮媽祖與桃園景福宮開漳聖王雙神轎，更首度在百年車站開放民眾體驗「鑽轎腳」文化活動，融合傳統與新意，開啟前所未見的信仰教育篇章。

文 / 劉正廷 圖 / 楠西萬佛寺提供

主辦單位表示，「萬佛揚善─百萬神知識」活動自啟動以來，已巡迴全台各大宮廟、宗教機構與校園場域，並邀請警方單位共同參與，透過宗教常識競賽與反詐騙宣導相結合的形式，推動全民識信識詐的教育行動。

台灣宗教聯合會執行長法藏大和尚指出，這場活動的本意並非傳教，而是透過答題競賽，引導民眾更深入理解宗教文化內涵與歷史知識，尤其是協助年輕世代辨識假借宗教名義的詐騙手法，讓信仰成為守護社會的力量。他也強調，這是台灣首次以教育為主軸、跨宗教合作的大型知識活動，象徵著宗教與公民社會之間的新連結。

越熟越容易答錯？

宗教常識補課正當時

「百萬神知識」的題庫由政治大學宗教研究所與台灣各宗教長老及專家共同編撰，內容涵蓋多元信仰與歷史背景，從年初至今已有上萬人參加線上資格賽。根據台灣宗教聯合會統計，僅約

一成民眾能通過初賽，整體答題正確率平均為五成，北部民眾答對率約七成。

值得一提的是，答錯數最高的兩大題目竟是：一、農曆幾月「瘋媽祖」？

二、中國第一位前往西天取經的法師是誰？這些看似平常的信仰或歷史常識，但民眾還是答錯，反映出民眾對宗教知識仍存在不少誤解與盲點。

尤其在年輕世代中，對宗教的理解多建立於零散的網路訊息中，難以形成完整知識體系。台灣作為多元信仰和合、神明信仰深厚的社會，若能在日常生活中自然融入宗教文化的歷史背景與價值，不僅有助於強化對假借宗教詐騙的辨識力，更是維護文化根脈與世代認同的關鍵力量。

台北華山文創園區。

從一人答題到全家共學

神知識走進生活

「爸爸，什麼是祭解？」「浴佛是在幫哪尊佛洗澡？」在許多現場宣傳活動中，這樣的親子對話屢見不鮮。為了讓知識走出網路，主辦單位特別打造「神多多」行動舞台車，將宗教答題競賽帶進社區、校園與市集，讓不同年齡層的民眾都能親身參與，甚至成為家庭出遊時的共同遊戲。

活動專案總監黃力平指出，正因現今多數年輕人對宗教的理解來自於網路資訊，錯誤觀念往往在不知不覺中被內化，因此「百萬神知識」特別透過實體互動與現場體驗，打造一個更可靠、也更有溫度的宗教教育平台，讓宗教知識不再只是冷冰冰的背誦，而是來自生活、貼近人心的理解與認同。

東森YOYO 嘉年華。

來北車答題拿百萬

體驗文化、感受信仰的魅力

「百萬神知識」宗教常識答題活動的複賽與總決賽，將於八月十六至十七日在台北車站一樓大廳隆重登場，總獎金高達百萬元，凡通過線上資格賽者，即可獲得價值千元的限量文創好禮。

北港朝天宮媽祖與桃園景福宮開漳聖王的神轎也將共赴現場，首度在北車開放民眾體驗「鑽轎腳」活動，現場並結合Henna彩繪、浴佛體驗等多元宗教文化活動，誠摯邀請大小朋友一起共襄盛舉。活動詳情請參閱台灣宗教聯合會官網：https://twuro.tw/event

在知識的競技中感受信仰的溫度，在文化的體驗裡找到世代共學的可能。這不僅是一場活動，更是一場屬於全民的宗教教育新革命。邀您攜手家人與朋友，一起參與，讓信仰與智慧同行，讓善意與希望擴散。