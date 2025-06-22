如果開發AI的企業或開發者，竟然不了解AI的運作原理或錯誤的根源，那會是怎麼樣的情況？恐成為一場不折不扣的災難。

文．卓越媒體集團徐邦浩社長

這意味著，當他們自己製造的AI做出意想不到的事故或荒謬的決定時，連應該控制它的當事人都束手無策。大型科技公司也坦言：「無法給出可理解的解釋，說明模型為何生成特定輸出。」因此ChatGPT、Claude、Gemini等模型的根本運作過程與原理仍是「未解之謎」。

然而，這種看似不可能發生的事情，卻正在真實世界中上演，令人震驚。許多AI專家，甚至AI開發企業本身，都坦率地承認這一點。正如過去無數次揭露的那樣，AI龐大語言模型所產生的荒謬、可怕且不容否認的副作用和錯誤層出不窮。儘管如此，開發這些模型的企業卻無法精確掌握其運作原理和方式，這點也毫不誇張。

全球AI企業不否認「不便的真相」

事實上，分析過往的各種科技媒體和大型科技評論，可以發現，那些競相開發最強大超人類智慧能力的企業，並不太清楚他們的機器為何會做出某些行為。這些企業甚至願意承認，AI平時會說謊，甚至會威脅使用者。

正因如此，微軟、OpenAI、Meta、Anthropic等AI企業，沒有一家否認這種「不便的真相」。他們似乎正苦惱於這個謎團，並公開思考其應對策略，他們只是聲稱：「即使不完全理解AI技術，也能夠馴服或信任AI。」

這一點已經受到部分批評者的質疑。兩年前，《Axios》的科技編輯斯科特·羅森伯格（Scott Rosenberg）曾在一篇題為「AI最可怕的謎團」的文章中揭露了這一現實，他指出：「在AI開發者之間，系統的運作方式並非總是能被解釋或預測，這已是常識。」

當時羅森伯格表示：「這篇文章的目的並非要散布恐慌或成為『悲觀主義者』。而是要臨床地解釋，為何技術開發者甚至認為超人類智慧模型的內部運作方式是一個『黑箱』。此外，也將從大型AI企業的CEO和創始人的角度，解釋他們為何都同意這是一個『黑箱』。」

AI決定的回應大多是不透明的

OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude、Google的Gemini等大型語言模型(LLM)與我們常用的文書處理軟體微軟Word有著天壤之別。「Word」不過是遵循人類編寫的明確指令的軟體系統。

LLM則像大腦一樣，是一個龐大的神經網路，它吸收海量的資訊，並學習如何生成答案。工程師們雖然知道LLM啟動了什麼、使用了哪些數據源。然而，LLM複雜的原理和推論過程，即每次選擇「下一個最佳詞語」時，變數都多得驚人。因此，即使是專家也無法精確解釋LLM為何選擇某個特定的詞語，這就是現實。

對此，開發ChatGPT的OpenAI曾向科技媒體表示：「LLM的輸出內容可以被觀察到，但其決定回應的方式大多是不透明的。」

根據這份聲明，OpenAI的研究人員也坦率承認：「對於模型產生特定輸出的原因，人類尚未能開發出可理解的解釋。」事實上，就GPT-4而言，OpenAI在修改模型架構時，為了理解為何特定版本比舊版本產生更多幻覺，仍處於「需要更多研究」的境地。

Anthropic 的情況也大致相同。Anthropic最近大肆宣傳其最新的LLM模型Claude 4，但據報導，它未能查明 Claude在安全測試中發生的錯誤。Anthropic承認無法明確知道Claude為何會訪問虛假電子郵件，並威脅工程師將以其不忠行為作為勒索的藉口。這雖然是所謂負責任安全測試的一部分，但Anthropic無法完全解釋這種行為。

Anthropic 警告：「Claude 4」恐被濫用於核武或化學武器開發。因此，越來越多聲音指出，我們應重新審視人工智慧的開發環境。AI開發公司對自家模型為何會出現惡意行為，往往無從得知。開發者們甚至無法確切掌握大型語言模型（LLM）究竟能多麼智慧、能以多高程度的獨立性成長。Anthropic公司也承認，「Claude 4」被用於開發核武或化學武器的風險更高，這種情況令人毛骨悚然。

OpenAI的執行長山姆·奧特曼(Sam Altman)等人，對於AI難以解析的特性，使用了較委婉的說法——「可解釋性」。奧特曼去年在日內瓦舉行的高峰會上表示：「我們尚未確實解決『可解釋性』的問題。」他指出，所謂「可解釋性」指的是，開發者無法解釋LLM為何會做出某種行為的根本原因。

Anthropic的執行長達里奧·阿莫代伊(Dario Amodei)也在今年四月發表了類似證言。他在名為《可解釋性的緊迫性》的文章中提到：「當人們得知AI原理無法解析時，往往會感到震驚。」根據他的說法，他們自己也無法理解所開發的AI是如何運作的。在整個科學史上，這種對新技術的「無法解釋」可說是前所未見的現象。阿莫代伊將此視為對人類的重大威脅，但實際上，Anthropic卻仍在持續開發、並公開宣傳那些可能接近超人能力的強大模型。

AI作動原理的「可解釋性」成為關鍵問題。

在這樣的背景下，Anthropic數年來一直致力於研究「可解釋性」問題。Anthropic 表示：「近期我們認為，理解AI的作動方式是極需解決的議題。這對於打造安全的AI模型、加速科學發現與技術發展、發揮AI的潛能，具有關鍵性的作用。」

該公司也設立了專責研究團隊，專門解決這一問題。據了解，該團隊在提升業界對AI內部作動機制的理解方面，取得了重大進展。

研究指出，OpenAI的o3-min、DeepSeek的R1以及Anthropic的Claude-3.7-Sonnet 等最先進的模型，仍未真正具備「問題解決能力」。然而，一份由前 OpenAI員工等AI研究者撰寫的新報告警告，這樣的發展可能在兩年內導致災難性後果。

因此，許多AI開發公司也坦言擔憂：「LLM模型正朝著一種讓我們無法完全理解的方向發展，它們甚至可能比人類開發者更巧妙、更容易朝惡意方向行動。」與此同時，幾乎所有大型AI公司的執行長們仍主張：「人類終將能更好理解這些機器的運作方式，並找出尚未被發現的聰明方法來加以控制，進而改善我們的生活。」