台灣紡織以智慧科技、永續發展 提高市場競爭力

台灣紡織產業擁有悠久的歷史背景，在全球服飾供應鏈中，佔有重要角色。面對全球市場變遷，台灣紡織產業必須透過「創新研發」來提高附加價值與與永續發展競爭力。

文．李振麟

早期台灣工業基礎尚在起步中，需要以「紡織產業」視為工業發展的領導羊，直到一九七○年代，從紡紗、胚布編織、染色，再到成衣行銷步驟，進行了一連串的垂直整合，奠定台灣紡織產業在供應鏈上的領導地位，紡織商品平均每年為台灣創造了上百億元的外匯營收，對於台灣的經濟、民生用品上都擁有重要貢獻，更是台灣當時的主要經濟命脈。

台灣紡織產業的發展

紡織業本就是屬於一個勞力密集的產業型態，台灣的紡織產業早期發生了兩個影響事件：首先就是一九八七年解除戒嚴後，大量台商轉移至中國大陸投資、設廠。造成本就勞力密集的紡織產業，出現嚴重缺工問題，再來就是一九八六年至一九八八年的外匯存底累積，新台幣大幅升值，導致許多中小型企業失去市場競爭力而營運困難。隨著越來越多的貿易交流發展、區域型的經濟體逐漸形成，再加上美國取消紡織品的外銷配額等因素，都對於紡織產業的發展產生一定的負面影響。

面臨日益競爭的消費市場，台灣紡織產業朝向「機能性紡織品」發展，逐漸在運動機能市場中佔據一席地位，市佔全球第一的北美知名品牌「Nike」，其中的主要布料訂單，就是由台灣的「儒鴻」、「福懋」等廠商代工製程；全球第二大的歐系品牌「Adidas」，在二○一五年時的台灣代工供應量就超過二十％；甚至於全球第三大的運動品牌「Under Armour」，更是簽下了超越八十％的布料訂單。

二○二四年的機能型紡織複合品，市占成長率已經到達三十五％，如今，全球超過七十％運動型機能布料，多數是經由台灣製造業者所供應。擁有豐富經驗與專業的技術研發人才，台灣的紡織產業逐漸擺脫夕陽工業的命運，藉由數位化整合將生產鏈環節串接起來，擬定出一套最佳的經營策略，提升產能效率，並專注於機能性紡織品的創新研發，編織出一個屬於自己的產業天空。

台灣機能性紡織領先全球

歷經多年努力，台灣紡織工業在「機能性紡織品」的消費市場上領先全球。在業者不斷研發創新下，台灣紡織品已經成為消費市場的主要生產重鎮，在朝向「智慧生產」與「機能應用」的發展方向，建立出一個最完整的紡織體系，打造出一個時尚運動服飾潮流趨勢，持續朝向「淨零減碳」的永續發展目標，領先世界品牌。

一九九○時期，受到金融風暴危機、勞動力短缺不足，以及廠商外移等影響，台灣紡織產業的規模大幅縮減，但產值卻持續增加，唯有近年來不斷地創新研發，才有了新的商機，成為產值近兆元的產業。台灣紡織產業從傳統加工，到成功研發創新至高機能布料，不僅是擁有「抗菌」與「防水透濕」等技術功能，還有效運用在醫療紡織、運動服飾與戶外多功能，以及智慧衣等產業領域。

持續研發高機能以及智慧紡織技術，並加強與國際品牌共同合作，全球許多知名運動品牌，如「Nike」、「Adidas」等多機能性布料，都是來自於台灣。面對綠色環保永續發展的時代來臨，將「回收寶特瓶」轉為機能性布料的技術領先全球，在綠色製程過程中，也有了減少用水的染整技術，政府部門鼓勵業者投入AI人工智慧以及數位轉型的「智慧紡織產業推動計畫」，早日建立起全球供應鏈優勢，雖然某些製造業，在成本因素下把低階產品轉移往印尼、越南、柬埔寨等地設廠生產，但是高端技術核心還是保留在台灣。

今日國際局勢變化多端，來自於廉價成本的中國大陸與東南亞商品，國際市場競爭激烈，又有「全面性關稅」以及「美中貿易戰」衝突，甚至於環保法規ESG（環境、社會、治理）規範日趨嚴格，影響到貿易商品出口。如今務必要加強「數位化」與「智慧化」生產製造，以提升供應鏈效率，以及市場適應力，同時也要採以「全球佈局」的多元化方案，減少對於單一市場的依賴程度，只要能夠掌握住「技術核心」與國際品牌共同合作，最終還是可以找到新的發展方向。

展望未來產業局勢

台灣紡織業正面臨全球市場多元變化，以及新技術的創新研發，帶來了許多挑戰與商機。在產業趨勢上，更要迅速抓緊「永續發展」、「智慧科技」的趨勢潮流，朝向高機能性商品多功能方向調整。面對目前的全面性關稅衝擊，台灣紡織展業勢必要加強國際佈局，分散市場風險，除了美國與中國大陸市場外，還要積極開拓東南亞、歐洲以及其他新興市場，善用「自由貿易協定FTA」，與其他國家制定經貿合作關係，更是有利於彼此間的貿易條件。

另一方面，尋覓技術人才，結合科技來推動「智慧紡織」，透過 「AI智慧」來預測市場需求，以及利用「數據分析」來提高產品的生產效率，以減少庫存積壓與浪費。提升產品的附加價值，提高市場競爭力，尤其是「環保布料」、「防水透氣布」以及「抗菌布」等高階機能性紡織品推動，更能有效提升國際競爭力。

在國際市場上，規劃海外生產基地，運用當地的「低廉關稅」與「生產成本」，再加上「自動化生產設備」，「AI人工智慧」等科技功能導入，降低生產成本，以提升市場競爭力。近年來全球綠色永續發展趨勢明確，致力於「可回收」與「可分解性」的特色功能紡織品，以符合歐盟與全球品牌規範，在「數位行銷」與「社群電商」的策略運用下，增強市場的行銷曝光率。

面對全面性關稅挑戰，台灣的紡織品產業，更必須採用「市場多元化」策略，以及「生產供應鏈」適時調整，以降低「關稅」所帶來的衝擊風險，提高市場競爭力。整體而言，台灣的紡織產業，逐漸從傳統的製造業模式轉型為兼顧「科技」、「環保」，以及「智能化」的新興產業，將可望在全球紡織服飾供應鏈中，塑造出一個重要的領導角色。