卓越雜誌推廣公益 林少萍響應捐款澎湖海基金會

致力於關心澎湖島上居民健康，財團法人澎湖海文教醫療慈善基金會董事長黃凱文醫師，率領一群熱心助人的醫師，前進澎湖進行義診及衛教。卓越媒體集團社長 徐邦浩關心離島醫療照護不足，特邀HOII創辦人林少萍也響應公益捐出善款，共同守護澎湖居民的健康。

文/傅啓倫 攝影/徐裕庭

HOII創辦人林少萍多年來持續投入公益，在得知澎湖海文教醫療慈善基金會的理念後，也透過卓越媒體捐助善款，林少萍表示：「希望透過這次的拋磚引玉，讓這樣的力量可以持續的擴大。」長期都在關注弱勢族群，也資助許多隔代教養的孩子就學，透過許多次面對面接觸孩童，接到助學下完成學業孩童的感謝信，讓她相當感動：「我一直相信公益的力量是很大的！」期盼藉由此次的義舉善款，讓這樣的公益精神持續擴大下去，讓民眾都能感受到臺灣這塊土地的溫暖。

由於澎湖當地一直沒有在地的慈善基金會，本身是臺大醫院癌症微創介入治療中心執行長的黃凱文醫師，本著回饋故里及助人的善意，帶領醫師們成立了「澎湖海基金會」，起初都是自費前往進行衛教宣導及義診，由於當地醫療量能的不足，居民時常將小病養成大病，若又需要後送至臺灣治療，居民治療的意願就更低了。

在澎湖舉辦的2025醫療小尖兵活動，營隊安排四十多位國中小學生參加，學習醫學知識。

以兒童發展遲緩為例，黃凱文醫師表示，雖然經過篩檢發現澎湖當地六歲前兒童遲緩比例比臺灣高出許多，「其實離島兒童並非真正特別遲緩，只是因為醫療資源貧乏。」去（2024）年設置了「發展遲緩兒童早期療育中心」後，透過提供更好的療育品質及軟硬體環境，進一步提升了澎湖各離島的療育服務。

澎湖海與未來醫學基金會已承辦澎湖多項國家型計劃，黃凱文醫師表示，除了持續加強澎湖的醫療量能外，現在也逐步將成功的模式複製到花蓮偏鄉或是針對教養院的孩童，接觸他們才能夠更瞭解對醫療的需求，早期發現潛在的疾病。

（左起）卓越媒體集團副社長陳今平、澎湖海文教醫療慈善基金會董事長黃凱文醫師、HOII創辦人林少萍推廣善舉，共同守護澎湖居民的健康。

卓越媒體集團副社長陳今平也引用泰戈爾的話：「請保持心中的善良，因為你不知道，誰會藉著你的善良，走出了絕望。」用你的生命影響別人的生命，用你的善良啟動別人的善良，讓世界充滿良善。卓越這次看見澎湖海的義行善舉，藉由媒體的力量來推廣，希望能將醫師們對澎湖的熱心付出，讓更多人看見。