黃金四分鐘的遺落 一場噎食 曝露照護現場的應變缺口

在急救醫學中，「腦部缺氧超過四分鐘，可能導致不可逆傷害」是被廣泛認可的原則。一旦呼吸中止，時間便開始倒數，腦細胞會在短短幾分鐘內快速受損，每一秒的延誤，都是風險的累積。

文/劉正廷

日常的出發 卻通往意外的開端

一週前的早上九點半，母親如往常般搭上「元泰日照中心」所派遣的交通車，準備前往她熟悉的照護場所。當時車上僅有她與司機兩人，母親隨身袋中還帶著她早餐未吃完約三分之一的麵包。

短短不到十分鐘的車程，抵達日照中心一樓後，照例由平日負責接送母親的男照服員下樓迎接。然而，就在這段看似平凡的接送過程中，卻發生一連串至今讓我們無法釋懷的疏漏與遺憾。

當時間變得殘酷 那段黃金四分鐘沒被守住

根據護理師主任當時致電我妹妹時的說法，母親下車時嘴裡含著尚未吞下的麵包，照服員有提醒她吐出來。然而，關鍵問題在於：照服員當下是否已察覺母親出現噎食徵兆？是否第一時間採取必要的急救措施？

主任電話中僅一再表示：「媽媽已經沒有呼吸心跳」、「已叫救護車」，卻始終沒有交代現場是否已啟動CPR，或採取任何即時救援行動。那至關重要的四分鐘之間，究竟發生了什麼？至今都未獲得明確說明。

而那段時間，是母親仍有機會被救回的關鍵時刻，但她錯過了。

搶救回來的 是一個重傷的身軀

妹妹趕抵現場時，只見母親已倒臥於中心大樓一樓騎樓，緊急救護員正在進行心肺復甦。其後送往新光醫院急救，診斷為吸入性肺炎、急性呼吸衰竭、肺水腫、腎衰竭等，病情嚴峻。

根據新光醫院病歷摘要，母親到院時已無心跳，口中麵包阻塞呼吸道。救護人員取出異物後進行心肺復甦長達22分鐘，急診接手時仍無心跳，昏迷指數僅為 E1V1M1。經注射腎上腺素四次，13分鐘後才恢復心跳，隨即插管。後續診斷為代謝性酸中毒與雙側吸入性肺炎，當日即轉入加護病房搶救。

這段病歷清楚呈現「噎塞、延誤、插管」的關鍵醫療鏈，每一個環節都攸關生死。若第一時間能即時反應、妥善處置，後果是否就能改寫？這正是我們痛心疾呼，不能輕忽也無法迴避的問題。

這不只是悲劇 而是對長照制度的警訊

事發至今已逾一週，日照中心從未派人探視，也未有一句關懷。這場意外讓我們不得不追問：台灣的長照制度，真的準備好了嗎？我們不會沉默，這份痛，我們會說出來。

以下三點，是我們無法沉默的理由：

一、噎食非罕見，照護現場不該沒有SOP

當母親含食入院，照服員或其他工作人員是否受過基本急救訓練？是否具備哈姆立克法與CPR的應變能力？如果連常見的噎食突發狀況都無法應對，長照的安全性又從何談起？

二、黃金四分鐘，該啟動的應變在哪裡？

救護車到得快，卻無法取代照護現場的第一線反應。當我妹妹請求立刻急救時，對方卻不斷重複「已叫救護車」，讓人質疑是否真的有把握住那至關重要的生死分秒。

三、關鍵聯絡簿為何不見？記錄去哪了？

在送醫前，護理師主任將母親隨身袋物交還我妹，但聯絡簿卻未見隨同歸還。這份記錄每日健康狀況與用藥細節的文件，是否與事件當天情形有關？我們至今未能得知其去向，也盼望能獲得合理說明。

揭露不是為了對抗 而是讓真相發聲

今天，是我們的母親倒下；明天，也可能是任何一位被託付照護的長者。如果連一間合法登記、提供長照服務的機構，面對緊急狀況都無法做出基本應變，社會又該如何安心將至親交付？

「日照中心」的存在，本應是為了照顧，是讓家屬在日常奔波中得以安心。但若它在真正關鍵的時刻無法守護生命，那我們就有責任挺身發聲，讓這份痛不再重演。

揭露，不是為了對抗誰，而是為了提醒每一個人：當制度選擇沈默，總要有人為真相發聲，為那些來不及被守護的生命，說出他們留給社會的最後一段沉默。

（【註】以上醫療內容整理自新光醫院於2025年5月22日開立之《出院病歷摘要》，病歷號碼24081C57。）