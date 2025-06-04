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關稅政策對台灣產業影響頗大 需化危機為轉機

聯合新聞網／ 卓越

關稅政策衝擊台灣各大產業鏈，企業除了要改變「傳統代工」思維，更要規劃「品牌優化」與「卓越技術」來取代價格競爭，強化產品本身的「不可替代性」為努力方向，凸顯產品的卓越附加價值性，在惡質的經貿環境挑戰中站穩腳步，化危機為轉機，掌握市場先機。

文．李振麟

關稅政策對台灣各大產業都產生影響，可歸納如下：

一、電子資訊產業：這是台灣對美最主要的出口商品，總體出口比率高達七十％，其中以「半導體產業」為主，以及「網通設備」、「伺服器」、「手機」與「筆記電腦」等項目。雖然美方已經暫定半導體產品之關稅稅率為零，但是全球經濟下行風險高，大幅降低對於科技產品需求，間接也對「台積電」形成挑戰壓力。另一方面「伺服器」對美出口比率高達七十％，如今面臨三十二％關稅，企業營收明顯受到衝擊影響。「手機」與「筆電」可視為受創最重產業，不僅成本轉嫁困難度高，市場消費者對於科技產品需求，也順勢遞減中。

二、金屬機械產業：雖然鋼、鋁商品被課徵二十五％關稅，但尚可與其他國家公平競爭，然而「扣件」影響較大。

三、機械產業：半導體設備輸美較少，雖然有三十二％關稅，但是影響較小，唯有「中小型工具機」影響較大。

四、水五金產業：台灣輸美比重高達五十％，受到三十二％關稅影響，水五金的短期獲利，更是受到衝擊而遞減。

五、石化與塑膠產業：雖然有三十二％關稅，但是輸美占總出口比重十四％，因此對於石化與橡膠製品影響力較少，唯有成本上升後，降低競爭力。

六、生技醫藥產業：目前醫藥品暫時豁免，但是醫療器材面臨三十二％關稅，輸美比重占二十三％，醫療器材成本將增加。

因應國際經貿情勢丕變，政府相關部門已舉辦多場產業座談會，以了解業界困難所需，為協助中小企業、同步推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，針對「金融資金」、「產業競爭力」以及「多元市場」等各方面，提供「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」等多項措施，以減少產業衝擊。

面對美國關稅衝擊影響，協助業者度過難關，除了企業金融資金放寬貸款申請資格以外，外銷貸款優惠，支持產業開拓海外多元化行銷，以及規劃企業全球布局。對於直接或間接受到關稅衝擊影響的中小型企業，也給予即時輔助，協助台灣產業因應國際經貿情勢惡化中，建立起應變調整機制，以利於提升產業競爭力與挑戰韌性來渡過難關，以達立足台灣放眼全球市場目地。

台幣匯率強勢升值衝擊產業出口貿易

台幣匯率快速升值，對於長年以「出口貿易」為主要導向的台灣經濟而言，是一項嚴峻挑戰。近期台幣匯率在極短時間內，從一美元兌三十三元台幣升值至二十九元，造成許多製造業出口商在已訂立合約或未即時改變售價情況下，遭遇巨額收入損失，對於台灣產業經貿影響甚大，政府與企業方面，面對「匯率波動」時，都必須要有充分緊急應對機制。

全球貨幣強勢升值，與美國的「平等關稅」轉向「金融貨幣」政策有關。美國為了降低貿易逆差、為能減少出口供應國的影響力道，調整其相對經貿政策。如今，這些政策逐漸不再以課徵「進口關稅」為主要手段，進而轉向以「匯率」、「利率」以及「流動資本」調控等金融貨幣政策。

首先將「美元貨幣」轉向「貶值寬鬆」，促使大量熱錢流入亞洲市場，對於資金流動自由、經濟基本面穩健的台灣、日本、韓國等國家而言，推升貨幣匯率升值，將會直接衝擊出口商品的海外市場競爭力。台灣出口貿易多數是以「半導體」、「電子」、「機械」等高附加價值商品為主力，一旦價格失去全球競爭力，企業獲利將陷於虧損狀態。

另一方面，「匯率升值」對於許多出口製造商而言，也就同等要用更多的台幣金額，才能兌換同等的美元收入。當簽訂合約時的匯率較低，出貨時匯率大幅升值，勢必導致企業收益毛利率下滑，如果不幸原材料部份也是採以「美元」計價，利差價格上的損失更是難以彌補，財務操作的槓桿調整也更加困難。

當製造業長期面臨出口匯損壓力，最終造成生產線被迫須遷移至成本較低國家，以避開「台幣升值」影響，造成台灣產業大量關廠外移。在出口減少下，消費者信心遞減，企業投資意願降低，也同步牽動到台灣市場的整體經濟成長力道。

面對美國金融貨幣政策 最受衝擊影響的產業

一、半導體與電子產業方面：台灣主要以「晶圓代工」以及「IC設計」等產業為科技核心主力，一旦匯率波動，直接影響到數億台幣匯損，尤其是代工型企業的合約售價調整有限、更難轉嫁其成本，因此匯率波動將直接侵蝕到營運毛利收益部分。

二、傳統製造業方面：如「工具」、「塑化」、「機械」與「紡織零組件」等出口導向型企業，對於價格方面更極為敏感，台幣升值勢必失去報價優勢，一般中小企業，避險操作能力較少，風險也就更大。

三、觀光與服務業：台幣升值下，直接降低國外旅客來台，然而赴海外旅遊、留學以及購物成本因此下降，利於海外觀光與服務產業。

政府與企業的應對策略

面對今日國際經貿情勢惡化，政府單位必須加強「匯率穩定」機制，透過央行的外匯調節運作，適時「溫和干預」，確保新台幣匯率穩定，加強鼓勵企業運用「金融避險」工具。對於受到衝擊影響較重的中小企業，提供「稅負減免」與「出口獎勵」等措施。除了調整「生產基地」與「定價協商」機制以外，更要將「匯率波動」納入合約調整條款中，並運用「遠期外匯」與「選擇權」等避險工具，以減少匯率波動中所造成的營運損失。

企業也要改變「傳統代工」思維，更要規劃「品牌優化」與「卓越技術」來取代價格競爭，強化產品本身的「不可替代性」為努力方向。雖然台幣快速升值帶來了出口貿易的嚴峻挑戰，但也給予機會學習到更靈活的金融工具搭配，不僅是商品的經營風險降低，也能凸顯出產品的卓越附加價值性，更有利於海外新市場的商機拓展，在今日惡質的經貿環境挑戰中站穩企業基本腳步，化危機為轉機，掌握市場先機。

卓越雜誌2025.6號470期
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