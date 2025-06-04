台灣製造業需多元化經營 以因應全球金融風險

台灣製造業具備靈活快速的調整機制，面對美元與美債雙重風險，需從「營運模式」、「財務體系」到「市場策略」全方位升級，才能在全球資金流竄與匯率波動中尋求穩健成長，持續扮演國際供應鏈中的關鍵角色。

文．吳逸家

以「出口貿易」為主要導向的台灣製造業，無論「美元貶值」或「美債拋售」，都會產生負面影響，台灣製造業在匯率風險、資金與財務分配上，甚至供應鏈佈局，都要有其防禦因應之道。

面對金融風險 應有防禦因應之道

首先是匯率風險管理，在美元貶值下，出口本是賺取，但是貶值也代表換回台幣的收入減少，因此多元化的原料來源，無論是人民幣、日圓、澳幣等運用，皆可減少進口貨幣升值打擊。

因應之道：

一、匯率避險工具使用，將「衍生性金融商品」運用在遠期合約中，來鎖定未來匯率。

二、出口報價方面，採以「多元化」幣別，以歐元、人民幣或日幣報價，分散美元曝險。

其次當美債被拋售時，全球利率上升、資金運用成本變貴，若台灣出口企業有發行美元債劵、或者資金配置在美債時，將可能因為虧損而面臨再融資壓力。

因應之道：

一、公司企業集團，勢必要減少海外資產，對於美債以及金融資產依賴，分散投資風險至其他非美債市場（如歐債或亞洲固定市場）。

二、盡量減少與避免過度依賴美元計價融資，以免利率上升時負擔加重，保留適當現金與信用額度，以及備用信貸額度以確保營運安全。

再則擴大商品市場布局與供應鏈多元化，如果不幸美債爆發，將可能引發全球性金融市場動盪，市場需求下滑，尤其是美國消費力道下滑也將影響出口訂單。

因應之道：

一、務必要開發東協、印度、中東、非洲等多元化新興市場，降低對於單一市場依賴，以及建立多元貨幣營收運用。

二、若地緣政治不穩或運費波動，可考慮在地生產或組裝分散風險。

三、製造業透過「數位化轉型」、「AI自動化」等方式來降低成本，保持市場競爭力，強化成本控管提高效率，在「匯率」與「資本」市場波動中保有競爭力。

台幣升值下製造業的挑戰與佈局

近期因為美債拋售加大，引發「美元走貶」，促使新台幣出現強勢升值，對於台灣製造業而言，將是一場多重挑戰。一方面以美元計價的出口商品，在美元貶值下換回的台幣收益減少；另一方面對外的原物料購買又多以其他國貨幣（如美元、日圓、人民幣）計價，如果這些購料貨幣升值，勢必促使成本上升，進而出現「收益減少、成本增加」的雙重壓力。在如此匯率環境中，台灣製造業必需要從「原料採購」、「資金財務運用」、「供應鏈加工」與「消費市場」等各方面進行新的佈局。

台幣升值出口貿易構成威脅 企業該如何因應

一、 原物料採購貨幣策略以及供應鏈分散，在面對進口原物料成本壓力上升時，企業應考慮多元化採購策略，以分散貨幣風險。

二、 出口市場與報價機制多元化，台幣升值下其出口貿易收益將構成壓力，企業逐步推動「多國幣別報價」，以分散單一貨幣曝險。

三、 財務與匯率風險整體管理，企業需強化本身財務體質，建立完善匯率風險管理機制。除了藉由「衍生性金融商品」，如遠期契約、貨幣交換swap等機制來鎖定匯率以外，更要規劃資金流動配置，來優化「資產負債表」。

四、 供應鏈與製造業轉型的雙軌部署，面對全球貿易動盪不安與匯率劇烈變動，企業可考慮海外設廠或倉儲組裝生產模式，降低運輸以及匯兌成本。同時，也要將數位化與AI智慧導入降低成本。

在面對外來貨幣與金融市場不確定時，台灣製造業唯有建立靈活快速的調整機制來應對，將健全的「營運模式」與「財務體制」相配合，才能在「資金流動」與「匯率穩健」中發展，迎接新的局勢挑戰。

電子與機械產業如何面對國債風險

電子產品多屬於IC、晶圓以及PCB等，多數是採以美元、日圓、人民幣計價。產業鏈高度依賴全球性供應，生產鏈要環環相扣。因應策略為：一、定期追蹤每月匯率變化，包含美元、歐元、人民幣或日圓匯率走勢之利率變化，可採用「多重貨幣組合式合約」來降低風險。二、如果面臨美元持續貶值，可採以「庫存分料」預購方式來分散風險，與供應商協議「當地幣別結算」或設定「浮動價格」條款減少成本。三、積極開發新興市場，分散出口地，甚至於開發多元性新產品。

機械產業的生產周期性較長，單一機台價位高，付款方式往往採以分期作業，又多集中在歐美與東南亞等消費市場。其因應策略：一、在報價合約中要加註「匯率浮動調整機制」，如美元兌換台幣超過正負三％，可重新議價以確保雙方權益，有了報價保護機制，才能避免因為「匯率波動」而造成損失。二、若在美國市場比重較高，也可以採用「部分零組件」以及「當地組裝方式」作業，降低運輸成本與縮短匯率風險。三、美債波動大，海外付款可能受到影響，接單前要先進行「信用審核」機制來降低風險，尤其要與銀行協商「出口保險」與「應收帳款」等方案，才能確保資金流動安全性。

走向AI智慧商品轉型

台灣與美國貿易長年關係緊密，近幾年來，對美出口貿易屢創歷史新高，尤其是二○二四年貿易順差高達六百四十九億美元，多數集中在「資通訊」、「電子零組件」、「汽車零組件」與「扣件」等產業，其中「半導體高階晶片」、「AI伺服器」等商品，更成為市場新主力，而美國對台灣出口主要集中在「電腦」、「飛機零件」、「渦輪機」與「貴金屬飾品」等方面。

製造業面對「美債」與「美元」波動，一定要規劃整體風險，不但要有「匯率風險評估」與「定期性利率審核」、「AI智慧轉型」、「多元資產分配」，還要有「多元化產品」與「新市場開發」，才能降低美債風險，以便在金融貨幣動盪不安環境中，維持企業營運正常化。