受到關稅政策影響，美國國債出現拋售潮襲擊，美國政府勢必面臨「債劵贖回」的高利息壓力，並引起廣大投資者對於美國政府的信評質疑，美元將因此走向貶值趨勢，不再是國際資金避風港，進而帶來「美債倒閉」的危機風險。

文．李振麟

受到川普的關稅政策影響，美國國債出現拋售潮，在四月中旬的一週內，美債基金出現淨流出數百億美元情況，不僅債劵價格大幅下滑，十年期國債收益利率，也在短時間內來到四．五○％位置，為一九八二年以來的最大升幅。如此劇烈性的收益率變動，進而加重國債借貸利息成本壓力，美國財政赤字問題因此更加沉重難解，財政危機更是一觸即發。

川普不斷反反覆覆的關稅政策，讓投資方再也無法忍受，尤其是日本與七大工業國，皆致電表達對於美國關稅問題的看法，如今不斷地衝突惡化發展下去，將有可能引發美國國債崩潰而憂心忡忡，各國也表明不願意再繼續押注資金，去承擔美債潛在風險。

由於全球政經局勢陷於困境，美國財政進入黑暗期，債劵市場遭遇投資戶大量標售。近幾天以來，美國債劵已累積飆升四十個基點，不僅三十年期的政府債券殖利率飆升二十一年以來新高點，三十年期債券殖利率也爆衝未止。受到全球貿易流量大幅度萎縮，金融市場不斷減少對於美債投資收購，轉換成為大舉拋售以取回其本金與利息，面對早已爆量飆高的利息壓力，美國財政金融情勢，逐漸超出可承擔的範圍。

關稅衝擊美債 經濟不確定升溫

美國總統川普的關稅政策引發全球擔憂，經貿交易市場陷於衰退風險，無論企業訂單、美股期貨、美債價格與美元貨幣等，均呈現大幅下修趨勢。尤其是關稅衝擊下，「美元貨幣」失去以往所扮演的避險角色而令各界擔憂。這場金融浩劫可能只是剛開始，目前「美元貨幣」、「美債債劵」都處於極大不確定性階段，尤其是關稅所引發的通膨氣息，也因此限制美聯儲在經濟低迷時的降息操作空間。

在國債利息壓力不斷增加的情況下，違約風險也逐漸上升中。股市受到企業營利衰退打擊，投資戶必須將資金轉移到更安全的資產項目，如「防禦型股票」，因為這類股票尚能維持一定營運業績量，就如同民生生活必需品等。

從「標普500指數」現況判斷，投資戶正在拋棄科技股，轉向防禦型股票。眾多的垃圾債券，在利差擴大衝擊下帶了來巨額投資損失，違約風險頻繁發生。經濟衰退也同樣導致利率下降，如果衰退成為定局，企業的基本收益將因此減少。此時高關稅所帶來的通膨回漲，也將可能阻斷美聯儲原本所規劃的降息決策計畫，造成國家經濟、股市與企業損失更大，目前市場上普遍認為，川普的新關稅政策將推高物價，「美聯儲」也因此受到關稅推升通膨的影響遲遲不輕易降息。

川普面對關稅政策的推動不利，原本的經貿政策因此開始鬆綁軟化，美債殖利率也順勢喘息回落，道瓊三大指數在壓力緩和下逐漸又翻紅回升。隨著川普政府暫緩關稅政策後，各國也願意再重新拾起對於美股的投資評估，但仍然會高度迴避美債部分，雖然金融市場有所緩和，但是美債的高潛在性風險仍然不減。

川普重返白宮後，推出的關稅政策震撼全球金融業界，雖然有三個月緩衝期限，除了中國大陸以外，所有國家仍要被課徵十％基準關稅。在這期限內，無論是日本取得了談判頭銜、南韓願意將稅額降低，「平等關稅」對於全球貿易環境所造成的衝擊影響層面還是與日俱增。

川普堅信關稅就是「減稅」，這樣的鷹派思維，可能來自於白宮的貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)，然而「特斯拉」首席馬斯克對於這樣的經貿政策是無法認同，雙方也因為理念不同而多次爭辯。美國「財政部長」貝森特(Scott Bessent)也認為應該是要跟各國友善商議，因為帶有威脅感受的政策語調，恐將破壞美國與各國長年的友誼互信關係，乃非明智之舉。

對於台灣而言，三十二％關稅中最大衝擊傷害是「傳統產業」。全球自由貿易造就了美國的富裕繁榮，如今「平等關稅」政策籠罩下，將不利於美國經濟發展，不僅可能失去長年以來的貿易盟友，也造成民生經濟走向衰退，如今歐盟與美國間的政經文化交流逐漸形同陌路，沒有人能斷定這樣的經貿政策，會帶來多大衝擊傷害，各大工商團體與汽車產業紛紛出面遊說白宮，希望能盡快矯正鬆綁與解除這項錯誤決策。

美債利息龐大 讓川普喘不過氣

根據美國財政部二○二五年二月份截止，目前各國美債持有總金額約八．八一七兆美元左右，較前一個月增加三．四％。美債持有原因，可以區分為三大項目：第一、外匯儲備管理用途。第二、貿易順差再投資需求。第三、金融穩定功能等。

雖然中美貿易戰態勢升溫，但是中國大陸尚未大規模拋售美債。最主要的因素在於，大舉拋售美債，將導致人民幣升值，並削弱出口貿易競爭力，對於目前國內經濟產業處於低迷情勢而言，處理美債資產，將可能造成更大損失，對於中國大陸經濟並無益處。然而，川普的關稅政策，造成製造業對美的信任度大幅降低，歐美人士轉移亞洲區尋覓新貨源，也間接促使中國大陸低迷的經濟受惠。

市場劇烈震盪 迫使對沖基金拋售美債

自美國總統川普四月二日宣布「平等關稅」以來，全球貿易戰持續升溫，促使龐大債劵出現拋售潮，投資人紛紛贖回資金，以離開美國市場而尋求更安全的金融商品避風港，就如同龐大的美元國債在一日內被投資者大舉拋售，造成金融市場劇烈波動，當關稅大幅提高時，促使美元升值，而當美元貶值時，也就代表投資人順勢拋售而轉換其他跑道，因為美元的經濟價值不再如以往般地吸引人。

雖然「關稅政策」是引發國債拋售的主要原因，但是市場持續不穩定震盪，亦有可能促使對沖基金對於美債拋售，中國大陸是繼日本之後，第二大的美債海外持有者，然而中國大陸不會輕易披露國債買賣訊息，如果美國財政部不斷地發行美債來美化赤字，也可能造成「對沖基金」押注投資，迫使美債價格持續高漲。

美債在四月十一日時，創下近一年以來最大跌幅，此時美元也出現急貶現象，顯示出全球投資戶對於美國金融資產的負面評比也在增加中。在中美貿易戰加速升溫之際，全球經濟體制也面臨失控危機，順勢推向一個未知又危險的風暴深淵。面對美債市場動盪不安，聯準會主席鮑爾在會議中表示，關稅政策在商品成本牽動下，勢必造成市場價位調漲，更進一步衝擊民生消費意願。今日聯準會工作重點在於關注通膨穩定性，尤其是川普政府的貿易與財政政策尚未明朗之際，聯準會面對債劵的應急處理方式，就是當發生危機困難時，啟動「回購計畫」。

美債出現拋售熱潮

日本是全球第一大美國國債持有國，受到日本投資戶連續「淨賣」海外債券，債劵價格自然下跌，然而殖利率（利率）反向上漲，造成民間房貸以及企業貸款利率增高，債劵市場也因此動盪不安。

根據日本「財務省」資料顯示，截至四月七日就已淨賣總計五一二○億日圓，前一週更是高出意料之外，淨賣金額高達二．五七兆日圓之多，大量的美國債劵被拋售，並將收益投入日圓貨幣、債券與股市，顯示出日本投資者對於美債的悲觀行為，尤其是這種大規模的拋售行為，可歸納為市場多數前景，因此擔憂美元貨幣後續走勢，在避險情緒高漲下，導致美股出現劇烈波動。

除了原本的投資戶拋售美債之外，部分人士也順勢拋棄美元換日圓，美元因此走向貶值而推升日圓匯率。然而大量地拋售美債，也將導致美債價格持續下滑，其剩餘的美債將因此遭遇貶值趨勢，帳面損失也將此增加，無形之中影響到日本國內「銀行業」與「保險業」資產負債表。長年以來，「美債」一直是全球重要的財政資金，如今拋售而導致資本市場劇烈波動，勢必會影響到其他新興市場的債券、股票、甚至黃金等金融資產項目。

德意志銀行(德銀)發表最新報告顯示，拋債風潮來臨，除了日本以外，中國大陸投資戶也同樣減持美債並轉向歐債等金融商品，因此歐洲市場的民生消費需求也逐漸提升，進而帶動歐元貨幣、高評等級債劵，甚至於日本國債與黃金等都逐漸取代美債，成為投資者心中的金融商品組合，也同樣促使歐元兌換美元的差距來到一．一三範圍，美元貶值下，更加凸顯出歐元貨幣價值。

身為第二大美債持有者「中國大陸」，國家財政動向自然引起各國廣泛討論，雖然美債拋售帶來的債殖利率很吸引人，但是美國金融政策的不確定性也相對提高，在市場波動加劇背景下，越來越多投資者轉換跑道走向德國、義大利或西班牙等金融債劵市場。

美債投資者擔心美國經濟放緩，「摩根士丹利」認為，債劵殖利率完全端視於聯準會態度，因此聯準會鷹派與鴿派的思維決策也就成為各方關注焦點，如果投資戶購入更多債劵入袋，那麼十年期殖利率就有可能跌破四％，反之當債劵賣壓問題不能解決時，勢必造成殖利率走向高位，殖利率高低與債劵買賣呈現相反位。

目前來自各方訊息顯示，疲軟的消費者信心指數，讓美國經濟陷入搖搖欲墜之際，也反映出經濟數據並沒有達到預期效果，在美債的拋售壓力未減之前，美債的債殖利率也將持續增加，政府的利息負擔也就更沉重。「摩根士丹利」表示，自川普上任以來，透過解雇政府工作人員來削減聯邦政府開支，導致利率預期在沉重賣壓上不斷上升，此時政府大幅減稅，可能擴大美國預算赤字，進而導致最終必須額外再行舉債。

美國前任財長認為美債價值削弱中

美國「前任財長」葉倫Janet Yellen表示，川普總統的關稅政策，引發多國貿易衝突，也大幅削弱盟國對於美國政府的信任關係，進而促使投資人走向拋售美國資產思維，尤其是近期美債殖利率的飆升更是令人擔憂，即使市場流動性功能還未完全失去，但也顯示出投資人對於美國經濟政策的信心喪失，以「美債」作為傳統避險的金融商品思維逐漸退去，如此情勢發展下去，美國的經濟將更令人擔憂。

如今「半導體」與「電腦產業」暫時可免受高關稅徵收，因此美國公債殖利率便有所回落，但仍處於高位。葉倫更進一步表示，川普的關稅政策對於美國經濟以及盟友間的關係造成一定程度傷害，所有人都擔心並質疑美國對於北約、烏克蘭以及美、墨、加等國的貿易協定承諾，如此發展下去美國將因為不信任度提升，最終被全球孤立。

前任「財長」葉倫更進一步說明，雖然目前還沒有看到財政金融出現失控，尤其十年期與三十年期的美債還在可控制範圍內，因此不建議發行更多短期債券來應對上升的長期公債殖利率，為長期公債而發行短期債券，並不是明智的融資決策，同時也還沒有看到金融性風險出現。葉倫也提到，中國大陸不會持續拋售美債，拋售美債就等於「拋售美元」，同步推升人民幣，當產品失去國際競爭力，也將損害自體經濟利益，中國大陸目前是美債的第二大持有者。

美債本是全球性安全資產之一，後續大規模拋售，將可能引發：

一、資金變貴，信用市場緊縮，利率高漲。

二、投資資金尋找新避險港，股市下跌。

三、海外資金大舉拋售，換回本國貨幣，美元走向貶值。

四、拋售力道過猛強烈，美聯儲啟動購債贖回（也就是量化寬鬆），以穩定金融市場，但將造成財政資金困境，雪上加霜。

近期美債被大舉拋售，觸動美元貨幣走向貶值，歐元兌美元匯率差距已擴大到一．一五歴史新高點，一場歐、亞、美的全球性金融貨幣戰正悄悄蘊釀中。世界金融貨幣局勢也越來越複雜，台灣務必要適時觀察「美債」與「美元」的長期變化以為因應。

自美國推出「對等關稅」以來，已嚴重干擾與破壞國際貿易體系，尤其是長年所建立的全球分工合作供應鏈，也將遭遇破壞分解，川普的經貿政策對於全球經濟造成極大傷害。然而「美元貶值」亦促使美元計價的債務壓力降低，有利於新興國家還債，當然也造成全球資產重新分配，如美元計價的進口商品價格上漲，帶動市場消費物價。資產上（如美股、美債）將轉向到其它消費選項（如黃金、新興市場股市），但是美元貶值，不僅造成美國進口商品價格上漲，再加上進口關稅後，物價通膨壓力勢必顯現。

以美元匯率解決債劵問題

為平息市場上對於美國國債可能遭受大規模拋售疑慮，美國現任「財政部長」貝森特(Scott Bessent)表示，美國尚有「美元貨幣」政策可以運用，貝森特曾更進一步表示，未來也不會發行更多的長期國債，造成「對沖基金」進場押注，反而迫使價格面臨上漲壓力，在國債問題處理上，除了可以藉由「回購計畫」處理，也可以依循從「美元匯率調整」來解決債劵的利息還債壓力問題。

「花旗集團」表示，美國債劵遭受市場拋售，可能與「風險偏好回升」有關，投資者關注全球金融市場發展現況，其中美國「財政赤字」和「債券供應量」是觀測項目之一，當美國國債價格出現下跌情勢，就代表美國的經濟出現新轉變，意味「美國國債」不再是避險資金所需要的避風港，投資者將可能拋售美債並選擇新的「可替代主權債」，如歐債或者是澳洲主權債券。

聯準會量化寬鬆購債計畫

「摩根大通銀行」執行長戴蒙(Jamie Dimon)表示，在總統川普的關稅措施推出後，引發全球金融市場動盪不安，尤其是美國「公債殖利率」一度飆升，價格暴跌引發市場關注，後續如果造成美國國債出現混亂局面，聯準會勢必要出手干預才能解決問題，但是「銀行監管制度」必須要重新檢討與修改，以挽回投資者信心，否則將引發更大的金融危機。

投資戶開始憂慮美元資產的「避險功能」是否遞減中，在二○二○年的新冠疫情期間，美國公債也出現急跌狀況，當時「聯準會Fed」就被迫出手購入大量債券，才能挽回市場信心穩定，如今情景是否再一次發生，聯準會目前已鎖緊發條，隨時蓄勢待發。

歐洲資產管理「東方匯理Amundi」表示，關稅政策推高企業與個人借貸壓力，帶給全球經濟發展負面影響。近期「美國十年期國債」飆升近二十五個基點，來到四．五％高位，預估當「十年期美債殖利率」突破五％警戒點，聯準會勢必要採取緊急行動，也就是啟動全面性購債計畫，讓資金適時釋出，並下調「銀行利率」以支持經濟活動，來解決政府可能面臨的破產危機。

依據目前美國「川普政權」所推動的新經貿政策發展情勢來看，「關稅計畫」面臨各國抵制，因此出現執行上困難度，不僅對於經濟成長造成一定衝擊影響，也推高企業與個人的「銀行借貸利息」，如此一來，將促使美國的財政問題更加沉重難解。依此情況發展下去，聯準會最終有可能出面執行「購債回收」策略，其時間點可能會落在二○二五年下半年。如果未來「債劵」與「美元」皆失去國際貨幣避險機制，美國長年以來的傳統融資方式，勢必也將因此改變。