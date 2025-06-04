金管會主委彭金隆：建構韌性與創新的金融市場、邁向亞洲資產管理中心

金管會主委彭金隆。 二○二四年八月，《卓越雜誌》專訪金管會主委彭金隆，聚焦他上任後針對總統賴清德要將台灣打造成「亞洲資產管理中心」的施政藍圖。一年後，面對全球地緣政治升溫、經濟週期反轉、虛實交錯的科技挑戰，本刊再度由副社長蕭輔民率採訪團隊專訪彭主委，請主委獨家分享上任一年多以來的施政成果及未來願景。

文‧陳建維 攝影‧孫玉璞

「這是變動非常劇烈的一年，不管是政經還是經濟環境都在洗牌，唯有安全與發展雙軌並進，台灣的金融市場才能穩健前行。」專訪一開始，彭主委就破題定調這一年來金管會的施政重點及對「新金融市場秩序」的全面佈局。「安全是金融發展的基本機制」，台灣過去一年的金融監理工作，不僅抵禦了歷史性震盪，也開始重建一套有序、靈活且具前瞻性的監理架構。彭主委強調，從資本適足、風險管理、到金融檢查的專業與深度，都是推動市場安全的根本。「只有在穩固的基礎上，市場才能持續前進。」

亞洲資產管理中心啟動

打造區域級財管平台

打造台灣成為亞洲資產管理中心是總統賴清德的重要政見，在相關政策綱領下主委提出「兩年有感、四年有變、六年有成」，這是彭主委對政策推進節奏的掌握。他指出，亞洲資產管理中心是台灣深化資本市場的重點戰略。自金管會於二○二五年四月一日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」、高雄市政府隨後於四月七日公告劃定「亞洲資產管理中心高雄專區範圍」後，正式開放並鬆綁包含國際金融、高資產、跨境金融服務等三十八項業務試辦，也有銀行、投信投顧事業、證券商及保險業等三十五家業者表達進駐意願。

此外，具台灣特色的個人投資儲蓄專戶（TISA）也預計於本年六月底前上路，並結合費率優惠基金商品推動普惠投資，後續將視發展研商租稅優惠或其他誘因。同時金管會也於去年十二月開放主動式ETF及被動式多資產ETF，截至四月底，共計八檔主動式ETF及一檔被動式多資產ETF送件申請，後續將視發展狀況，循序漸進鬆綁法規，促進資產管理業之發展。而在對等互惠及確認我國及日本法規對投資人權益之保障相當之原則下，日本已是我國承認之境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，台日ETF將可相互於對方交易所掛牌，並預計於今年第三季完成首檔掛牌。

而金管會也於去年十二月放寬「鼓勵境外基金深耕計畫」，此計畫讓境外基金機構在臺設立區域中心於申請年度之認可時，可抵充兩個評估指標合格，有助其取得更多優惠措施。目前境外基金機構已設置三個區域中心，預計未來將再新增三個區域中心。這些政策除了讓台灣能匯聚全球資金活水，也為國內產業發展提供充沛動能，更能將台灣定位為亞太區域重要的資產配置與財富管理樞紐。亞洲資產管理中心的實現，將進一步深化台灣在全球經濟中的戰略地位，並為民眾創造更多元的投資機會與財富增值空間。

亞洲資產管理中心高雄專區正 式啟動，金管會主委彭金隆 （前右四）、高雄市長陳其邁 （前左四）出席典禮。

金融行動創新法規調適平台

產業溝通機制全面升級

金管會於二○二四年七月啟動的「金融行動創新法規調適平台」，是彭主委任內推動金融創新的重要里程碑。該平台旨在強化產官學界的溝通與合作，促進政策優化與法規調適，使金融監理政策能夠更迅速、更精準地回應市場需求，發揮市場溫度計效果，進而提升整體監理效能。在該平台的運作下，已完成許多具體成果如：透過調降風險係數，引導保險業資金投入國內公共建設，這項調整有效鼓勵了龐大保險資金投入國家發展所需的公共建設；放寬高資產客戶以自益特定金錢信託受益權為擔保之質借業務，回歸銀行自主授信評估，賦予銀行更大的彈性以滿足高資產客戶的金融資產流動性需求；鬆綁證券商國際證券分公司（OSU）相關規範，為境外客戶提供更便利的金融配套服務，有助於提升台灣金融市場的國際吸引力。放寬線上旅平險身分驗證方式，解決要保人與被保險人不同人時的身份驗證困擾，提升線上金融服務的便利性。

此外，金管會也將依財政部「促進民間參與公共建設法」或其他法令（如商港法，獎勵民間參與交通建設條例）辦理之公共建設納入保險業可投資之公共投資範圍，進一步擴大保險資金可投入的公共建設類型；並將修正「保險業保險代理人公司保險經紀人公司辦理電話行銷業務應注意事項」，允許經客戶同意後以電子方式遞送保單及保單確認回條，推動保險服務的數位化與效率化，同時並持續研議保險法修法。

為持續精進法規調適機制，金管會於今年二月更啟動了「金融行動創新法規調適平台2.0方案」，包括增設「議題式」討論，使平台討論更貼近市場變化與需求。

從平台1.0到2.0的演進，特別是流程的簡化和金管會參與層級的提升，顯示出金管會正朝著更具彈性、更快速回應市場需求的監理模式轉變。透過主動建立一個更具動態性的法規框架，金管會正積極將台灣定位為一個對金融創新友善且具適應性的中心，這對於吸引和培育金融科技發展至關重要，也向國內外金融業者發出強烈信號，表明台灣是一個平衡發展與安全、鼓勵創新並提供監理支持的市場，從而提升台灣金融市場的全球競爭力。

加速金融創新

虛擬資產、RWA、數位保險齊發

在金融創新方面，台灣正快速邁入「金融科技2.0」時代。金管會也於去年十月發布了「金融業申請業務試辦作業要點」，這項政策大幅擴大了業務試辦的範圍與業別。它鼓勵銀行、證券、保險、期貨、電子支付等各類金融機構，甚至與非金融機構（如金融科技公司、資訊科技業者）進行跨業合作，共同探索金融服務的新模式。彭主委指出，該試辦機制重點在導入「容錯」與「沙盒」精神，只要法律及法規命令未禁止，創新業務即有試行空間。

為引進創新科技參與保險市場，金管會也重新開放數位保險公司，並開設監理門診以輔導潛在投資團隊申請設立，目前已有五組團隊提出申請。而在虛擬資產方面，金管會也以洗錢防制及打擊資恐為基礎分階段漸進強化VASP管理，虛擬資產服務法草案預計今年六月底送至行政院，同時促進金融科技及VASP產業健全發展。在現實世界資產代幣化（RWA）方面，金管會協力臺灣集中保管結算所及有意願的金融機構成立「RWA代幣化小組」，針對國內外債券及基金進行POC（概念驗證），期能提升交易及交割效率，鋪陳未來代幣化金融市場的雛型。最後，金融總會在今年

二月成立的「金融科技產業聯盟」，包含金融科技應用研發、數位金融實務規範建議、金融科技投資交流、異業生態等四個工作圈，都宣示台灣的金融創新邁入新的里程碑。

聚焦綠色金融轉型

協助ESG永續經濟認定

「綠色金融，已不只是環保問題，而是產業競爭力的核心。」彭主委指出，在穩健與創新的基礎之上，永續發展絕對是台灣金融業的未來方向。透過接軌國際標準與引導資金流向，金管會正積極引領綠色金融，實踐淨零轉型。金管會發布的《綠色及轉型金融行動方案》已促使金融業辦理三‧三兆元綠色授信，保險業投資綠電達五百七十八億元。

為協助企業轉型，金管會也與五部會合作發布《永續經濟活動認定參考指引》，讓銀行能依據分類標準協助企業減碳轉型、報告揭露，也透過「先行者聯盟」，為業界淨零轉型做標竿及協助提供業界指引、工具等。同時，金管會也於今年五月預告修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，此舉標誌著台灣在推動永續相關財務資訊揭露方面邁出了重要一步。這項修正案旨在讓企業按部就班由大至小接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則，其核心目標是大幅提升企業永續資訊的可比較性與可靠性，進而吸引更多國際永續投資，並加速台灣企業的永續轉型及供應鏈的淨零承諾。

訪談最後，彭主委談到民眾最關心的「打詐」，金管會作為「打詐國家隊」的核心成員，積極推動「精準打擊」詐騙機制，透過跨部會協同作戰，運用科技偵查與大數據分析，從過往的詐騙受害模式中，深度分析並找出共同特徵，同時結合成功攔阻案例的數據，主動識別高風險族群。這種「預警式」的防詐策略，強化了早期預警及攔阻能力，從源頭上阻斷詐騙鏈條，也讓詐騙集團無機可趁。在日益數位化和互聯的金融環境中，強健的反詐騙措施是維持市場信心、鼓勵民眾參與合法數位金融活動的基石，同時也將台灣定位為一個安全的金融交易環境。