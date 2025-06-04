國寶文物重生 應化社會百態 從故宮百年院慶到描金佛卡文化轉譯

在時代動盪與心靈匱乏的當下，佛法不再只是寺院高牆內的經卷，而應化成為對現代人日常中可感、可依的精神資糧。欣逢國立故宮博物院百年院慶的歷史契機，法藏大和尚與僧伽林文化出版有限公司攜手策劃，推出「故宮百年紀念描金佛卡系列」，取材自院藏泥金佛經，融合《妙法蓮華經‧普門品》中觀音菩薩三十三應化身之智慧，將古老典義轉化為生活中的圖像語言，重構信仰與現實的深層對話與生活指引。

文 / 劉正廷 圖 / 楠西萬佛寺提供

這場結合藝術、信仰與時代關懷的創作，為致敬這座世界級博物殿堂的歷史傳承與文化成就，也是對故宮典藏的創新詮釋，更是一場跨越千年的慈悲實踐。從「遠觀不可及」的經典國寶，到「可攜可感應」的日常陪伴，描金佛卡讓千年佛法真正走進人心，成為人們在不安年代中最堅實的精神依靠。

百年回望

文化的深遠與未來的想像

國立故宮博物院今年喜迎百年院慶，標誌著一九二五年北京創院百年，同時也是台北建館六十週年與嘉義南院十周年的重要里程碑。院長蕭宗煌表示，百年不是終點，而是從一百繼續往前進的起點。

為回應此歷史時刻，院方除出版《故宮大事錄要續編》等院史文獻，也策劃一系列重量級展覽與創新文創商品，展現故宮面向未來的策展視野與文化創意能量。

南北院將於十月同步開展「甲子萬年」特展。北院聚焦故宮在台發展歷程，展出寄存於日本九州國立博物館的〈北魏釋迦牟尼佛坐像〉等珍品；南院則首度展出三大宋代山水國寶—范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉與李唐〈萬壑松風圖〉，並與大阪市立東洋陶磁美術館合作，借展罕見元青花瓷器，體現國際交流的深度與廣度。

此外，《皕宋─故宮宋版圖書大觀》、《千年神遇—北宋西園雅集傳奇》等主題展陸續登場，從宋版書精粹到文人雅集精神，鋪展一條橫跨千年的文化光譜，亦同步串聯國際策展機構，拓展跨國對話空間。

故宮亦積極推動文化外交，預定於捷克與法國舉辦大型文物巡展；而數位影音內容，包括Podcast 系列課程、影音課程，以及特展圖錄等出版品也將陸續推出，透過多元載體，讓更多民眾以不同方式貼近故宮、親近文化。

不只有平安符 描金佛卡

讓不可親近的佛法走入生活

佛教在人們印象中常帶著距離與神秘。然而，在充滿變局與焦慮的當代社會，信仰不該只停留在殿堂，而應走入人心。以《妙法蓮華經‧普門品》為靈感，描金佛卡系列將觀音菩薩的三十三種應化身設計為圖卡，對應現代人各種需求與職業困境，例如：求子、避災、解厄、求財、考試順利、職場平安、官司化解等。

法藏大和尚指出：「觀音菩薩尋聲救苦，從不挑人，只要有願心，就能感應。祂不以高高在上之姿出現，而是現成我們最需要的樣子，給予庇佑與導引。」

描金佛卡系列共五套五十六張，修舊如舊的還古設計，每張皆圖卡皆對應現代的職業需求與民眾的心靈祈求，目前已在故宮博物館商店與故宮精品網路商城及水月閣電商網站（www.wmg.com.tw）上架，提供民眾購買。

工藝承古創新

從復刻到文化轉譯

不同於一般文創明信片，「描金佛卡系列」忠實臨摹故宮明宣德年間泥金寫經原作，以高難度的進口藍紙、特製金墨與仿真印刷重現宮廷寫經的華美質感。

法藏大和尚形容：「我們不是製作一張卡片，而是在修復一段歷史的感動。修舊如舊，呈現的不只是畫面，而是當代對古人敬意的延續。」

更特別的是，復刻者本身也必須具備文化理解與宗教的慈悲，才能將原作之「靈魂」保留下來。正如他所說：「真正的文化重製，是將原創者的虔誠、信仰的力量，以及再創者的用心，融合成新的靈性載體。」

授權與共創

信任的流轉與知識的延續

故宮近年推動圖像資料開放（Open Data），但對於品牌與商標使用仍須經過審查與授權。僧伽林文化即是在正式授權下進行創作，其復刻的佛經等作品非常精美，甚至連故宮研究人員都會拿來做為研究之參考。

故宮行銷業務處出版科林慧嫻科長表示：「佛經在展櫃中只能安靜展示，復刻作品則進入人們生活，成為日常的慰藉與鼓舞。這正是我們選擇與佛教團體合作的初衷─活化歷史，持續與當代互動。」

純金佛卡與全球首發

對信仰的極致致敬

除紙卡描金佛卡外，僧伽林文化也宣布將推出「純金版佛卡」，預計全球首發一百套，作為故宮百年院慶收藏。

每張卡片皆搭配高階漆藝邊框，展現極致莊嚴，強調「人要衣裝，佛要精裝」的信仰之美，亦象徵對佛菩薩的最高敬意與當代工藝的頂尖表現。

佛卡的存在，不只是供奉或祈願的媒介，而是將古人對天地、信仰、世間苦難的體察，透過現代技術與當代表達重新演繹。法藏大和尚以謙卑的心境強調：「復刻不是模仿，而是讓創作者的虔誠、宗教的精神，以及現代人的用心，交會成一張具有靈魂與實用的卡片。」

觀音救海難

文化即靈魂

以靜謐之物回應動盪時代

無論是博物館策展、數位開放，還是佛卡復刻、信仰轉譯，其核心皆是「讓文化被看見，並被感受」。對法藏大和尚而言，這場創作不只是宗教藝術的延續，更是一場信仰文化靈魂的回歸與喚醒。

從百年院慶到一張佛卡，故宮與佛教之間展開一場跨越時空的合作。這場合作不是歷史的復刻，而是信仰與藝術交融後，對未來的一種莊嚴祝願。