美中和解取代對抗？現實主義籠罩下的世界新局

二○二五年即將過半，全球地緣政治板塊正經歷劇烈移動，這一個月來，最引人矚目的莫過於美中關稅對抗的暫時降溫。這不僅是兩大經濟體間貿易摩擦的階段性調整，更是全球秩序重塑下，各國在經濟壓力與戰略考量間尋求平衡的縮影。俄烏雙方持續對峙、印巴衝突方興未艾，也再度讓本就複雜的世界地緣政治更顯紛亂。

文‧陳建維

美中宣布大幅調降關稅！由美國總統川普掀起的「全球貿易戰」，在四月份針對七十五國宣布暫停實施後，焦點逐漸轉向「中美貿易戰2.0」，美中兩大國接連祭出報復性關稅，美對中課一四五％，中對美課一二五％，但在雙方於日內瓦結束貿易談判後情勢出現逆轉，雙方宣布大幅調降關稅，美對中關稅降至三十％，中對美關稅則降至十％，並於五月十四日生效。

然而，關稅的降溫並非單純的貿易議題，華府與北京各自有何盤算？同一時間，俄烏衝突持續，印度、巴基斯坦展開衝突，也成為大國戰略中的外部衝擊。全球經濟面臨的通膨、衰退風險以及供應鏈中斷等挑戰，促使主要國家重新審視其經濟與外交策略，也反映了更深層的地緣政治轉變，這些轉變同時受到國內經濟壓力與國際不穩定局勢的驅動。全球經濟環境正從過往單純追求效率的全球化模式，轉向一個更受政治與安全考量影響的新常態。

現實主義當道 美中各自務實考量

美中關稅戰的暫時休兵可說是一場務實的戰略盤算，主因還是兩國各自面臨國內經濟與國際戰略壓力挑戰。首先川普政府於四月初宣布的「對等關稅」措施引發了美國「股債匯三殺」的市場震盪。數據顯示，美國消費者信心指數連續四個月下降，同時一年期通膨預期飆升至六・五％，創三十四年來新高，這反映出高關稅政策直接推高了進口商品成本，加劇了國內通膨壓力，並引發市場對經濟衰退的深切擔憂。

關稅戰也對美國企業造成顯著衝擊，如沃爾瑪和Target等大型零售商公開警告高關稅將導致商品價格上漲和供應鏈中斷，汽車製造業、科技產業和農業部門也表達強烈反對，擔憂零部件成本上升影響競爭力，以及出口市場受限，這些來自美國企業界的強大遊說壓力，成為川普政府調整關稅策略的重要考量。

除此之外，川普對關稅政策的態度軟化恐怕與其國內政治算計密切相關，在二○二六年期中選舉前，川普急需兌現其「讓美國再度偉大（MAGA）」的承諾，但激烈的經貿政策已導致其與共和黨的民意支持度顯著下滑。透過關稅協議，既能測試中國大陸的底線，也能向選民展示自己「強硬但務實」的形象，並期望利用增加的關稅收入來彌補減稅政策所導致的聯邦政府稅收短缺，這種決策邏輯，充分體現了「現實主義」中，國家領導人將國內政治利益置於外交政策核心的考量。

另一方面，美中貿易戰對中國大陸經濟也造成了嚴峻衝擊，許多出口企業普遍面臨訂單減少、生產停滯，甚至大規模裁員的困境，特別是那些高度依賴美國市場的製造業。多家國際投資銀行也紛紛下調中國GDP增長預測，例如摩根士丹利將今年全年GDP預測從四・五％下調至四・二％，高盛從四・五％降至四％。穆迪分析報告更指出在高關稅環境下，中國大陸經濟增長今年可能放緩最多一・五個百分點，遠低於中國大陸設定的五％，此次關稅戰對中國大陸勞動力市場已產生顯著負面影響。

關稅降溫消息發布後，貿易追蹤機構Vizion數據顯示中國大陸至美國的集裝箱運輸預訂量飆升近三○○％，顯示企業正加緊囤貨，以應對未來政策可能再次生變的不確定性。這也反映了在「相互依存」的全球供應鏈中，企業面對政策變動時的即時反應和風險管理考量。從上述關稅調整的細節與市場反應可看出，此次降溫是兩國在經濟壓力下，為避免經濟進一步惡化而採取的策略性停火。雖然關稅暫時調降，但其臨時性質和雙方明確的經濟動機顯示美中兩國並未放棄其長期的戰略競爭。這更像是一場務實的休戰，讓雙方得以喘息、重新評估策略，並為未來可能更全面的談判積累籌碼。這與「現實主義」國際關係理論的觀點相符，即國家利益，特別是經濟穩定和政治生存，是政策制定的首要驅動力。

此外，美國在關稅政策中對半導體、電腦等高科技產品的選擇性豁免，以及對「可信賴夥伴」的強調，揭示了其更深層的戰略意圖：推動「去風險化」（de-risking）和「友岸外包」（friend-shoring），而非全面「脫鉤」（decoupling）。這項策略旨在重塑全球供應鏈，使其更符合美國的安全與戰略利益，同時在關鍵技術領域維持一定程度的、可控的相互依存。這意味著未來的全球經濟將呈現效率與安全並重的特徵，企業將面臨在不同供應鏈網絡中選擇站隊或大幅分散營運的壓力，這可能導致成本上升，但卻能增強國家生產層面的韌性。

俄烏戰爭前景未明 美國政策利益至上

俄烏戰爭持續至今，軍事成本雖然貢獻了俄羅斯二○二四年經濟成長的近四成，但民間經濟卻出現萎縮，導致俄羅斯經濟前景高度不確定，顯示戰爭的長期化正不斷侵蝕俄羅斯的經濟基礎和民生。

俄烏戰爭導致全球能源供應鏈斷裂，不僅推高了國際能源價格、引發全球通膨壓力。同時，俄烏作為氖、氪、氙、鈀、鎳、鈦等關鍵原材料的主要供應國，其供應中斷嚴重影響了半導體、汽車、航空航太等全球重要產業的生產。這加速了全球供應鏈的重塑，迫使企業重新調整全球佈局，增加了經營成本和不確定性。

雖然俄烏目前已展開對話，但從先前川普俄羅總統普丁對話以及川普政府對烏克蘭的軍事與財政援助態度早已出現轉變來看，這些舉動反映了川普「美國優先」和「交易型外交」的本質，即以美國國內利益為優先，可能犧牲盟友利益以達成協議。儘管美國官員對外宣稱已敲定對俄羅斯的新經濟制裁措施，但最終批准權仍完全掌握在川普手中，這也凸顯了其政策的不可預測性。

印巴衝突推升南亞風險 美國力保印太戰略

四月份時，印度所控制的克什米爾地區發生恐怖攻擊，隨後引發印度和巴基斯坦的五月空戰，雙方衝突最終在美國總統川普、沙烏地阿拉伯、土耳其、卡塔爾、英國、聯合國和中國大陸的共同斡旋下，於五月九日達成停火協議。

印巴衝突的加劇使得南亞局勢更加緊張，部分分析師認為這已開始推升石油與能源保險費用，全球能源市場「對任何地緣風險都特別敏感，油價飆漲的風險真實存在」，可能引爆航運保險成本飆升和供應鏈中斷的惡性循環。據美國國務院官員透露，美國在印巴衝突中進行調停是因為收到有關衝突可能程度升級的驚人情報。儘管美國副總統范斯曾表示印巴之間的戰爭與美國無關，美國不會捲入，但結局卻顯示美國對區域穩定的關切建立在印太地區維持影響力的戰略考量，這也與其「美國優先」下，選擇性介入以維護自身利益的邏輯相符。

國際政治邁向多極 台灣應求戰略自主

全球貿易秩序正經歷一場深刻的重構與轉型，從過去以經濟效率最大化為導向的「自由貿易」原則，逐步受到「地緣政治」因素的取代，貿易保護主義日益盛行。許多政府將繼續擴大貿易保護主義和產業政策，以確保本國經濟主權與競爭優勢，這可能帶來更多貿易壁壘與供應鏈調整。美國川普政府大幅提高關稅並將關鍵供應鏈和製造業生產轉移回國內，新歐盟執委會也將增加關稅等貿易防禦工具。川普的「交易型現實主義」不僅體現在經濟協議上，也讓各國對美國的全球承諾展開重新評估，多極化的世界局勢正在成型。

在這樣複雜的地緣政治環境中，台灣的戰略路徑必須具備高度的靈活性與前瞻性。首先，政府還是應該靈活應對兩岸關係，避免不必要的挑釁，同時積極拓展與日、韓、東南亞等國的實質合作，構建多元國際支持網絡，降低對單一強權的過度依賴，以「相互依存」的策略分散風險，一方面最大化台灣的國際空間，同時管理潛在的衝突風險。

其次，儘管半導體產業仍是台灣的戰略優勢，但應警惕產業空洞化風險，並加大對AI、新能源、生物醫療等新興產業的投資，提升自主創新能力，實現產業多元化，以應對全球供應鏈的重組與「友岸外包」趨勢，確保台灣在全球價值鏈中的不可替代性。最後，面對美國政策的潛在不確定性（如川普的交易性格），台灣必須持續強化自我防衛能力，提升嚇阻力量，並堅定地追求「戰略自主」，避免淪為大國交易的籌碼，方能確保國家利益與國家安全。