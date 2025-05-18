高得石材創立二十年 董事長王綺慧堅持品質 為業界領導品牌

以高檔大理石在業界闖出名號，董事長王綺慧帶領「高得石材」超過二十年的時間，產品受到國內頂尖豪宅與國際飯店青睞，透過每一片石材的獨特紋理，讓建築成品體現大氣與不凡，座擁不一樣的尊榮。

文/傅啓倫

被定位在精品頂級建材，「高得石材」董事長王綺慧出身馬祖，來台跟著一位石材老闆學習，從事會計工作外也學習產品的相關知識，那時期的她就展現出細膩的心思，也累積了不少經驗。民國九十三年王綺慧決定自行創業，經過幾年的努力，在一片男性老闆中獨樹一格，讓她奠定在業界內有ㄧ定的地位，也有著「石材女強人」的稱號。

創業過程艱辛 全家共同打造高品質石材

創業過程中並不容易，王綺慧獨自飛往土耳其、巴西、義大利等礦場挑選上等原石。「挑礦過程非常的辛苦！」由於天然礦場皆位於深山中，這也是造就品質的關鍵，每趟路程都非常遙遠，她必須跋山涉水，才能挑選到好的原石回台，光是這點就讓許多同行佩服。

當然在過程中也會遇到礦場的刁難，「曾經強迫要我買下次級品，但我必須做好品質把關，寧願放棄這次全部交易，我也無法妥協！」畢竟，她承接的是客戶對她的信賴，是每一次交易後，完美呈現作品的喜悅。

在這些辛苦打拼的背後，還有王綺慧的先生張泰西及兒子張敬偉的支持，總經理張泰西原先從事軍職，看見夫人事業、家庭兩頭燒，便毅然決然決定放棄軍旅生涯，與王綺慧一同打造高品質的石材建材。

在父母耳濡目染下，張敬偉從高中時期開始投入礦石研究，大學四年就讀實踐大學國貿系，利用寒暑假期，在中國石材廠實習，前後瞭解四川、雲南、山東等等礦山、相關貿易事宜，大三之後遠赴土耳其，在人生地不熟的國家，一個人扛著將近三十多公斤的石材樣品，三個月就跑了八十多個礦山，奠定了他現在對石材知識的基礎。

身為土耳其青商創會會長的張敬偉，因為長期旅居土耳其，與當地政商維持良好的關係，這次更上層樓成為歐洲台灣商會聯合總會青商會會長，他也期許未來台灣與歐洲青商會可以提升非官方的邦誼關係。

右起綜藝主持天王徐乃麟、董事長王綺慧、總經理張泰西，共同慶祝並見證「高得石材」創業20年里程碑。

領先業界頂級石材品質，服務保證有口皆碑

走過二十年 讓建築體現不凡尊榮

「每片石材都有獨特的紋理！」在王綺慧眼裡，石材與人同樣具有溫度，而非只是冰冷的石頭。近年來，市售磁磚種類繁多，也頗受消費者的喜愛，會受時間、環境影響漸變，如果不慎敲到則無法恢復，只能更換。但是，天然的大理石材，不僅不會受到時間、季節、環境等因素而有變化，不慎敲到還可研磨修補，藉由一年一次美容，保持石材特色，透過設計的轉載，可以被視為空間主題、聚焦焦點、以及客製化，是獨一無二的藝術品項。

從住家藝術到飯店裝潢，「高得石材」屢屢展現出建築成品的大氣與不凡。

王綺慧合作的國家遍佈全球，包括中國大陸、印尼、土耳其、義大利、希臘、西班牙、葡萄牙、巴西、非洲摩洛哥。在台灣已是精品產品，國內具有代表性的知名建案，從牆面、地板、桌面到電視牆等，都能見到「高得石材」的作品。走過了二十個年頭，在客戶的肯定支持下，王綺慧和先生張泰西要用高品質材料與優質的服務，讓「高得石材」在兒子張敬偉接棒後，走向下一個二十年。