快訊

豪雨狂炸「土石淹過橋面」 台鐵和仁至崇德間列車停駛

高得石材創立二十年 董事長王綺慧堅持品質 為業界領導品牌

聯合新聞網／ 卓越
董事長王綺慧帶領「高得石材」成立20年精品頂級建材。
董事長王綺慧帶領「高得石材」成立20年精品頂級建材。

以高檔大理石在業界闖出名號，董事長王綺慧帶領「高得石材」超過二十年的時間，產品受到國內頂尖豪宅與國際飯店青睞，透過每一片石材的獨特紋理，讓建築成品體現大氣與不凡，座擁不一樣的尊榮。

文/傅啓倫

被定位在精品頂級建材，「高得石材」董事長王綺慧出身馬祖，來台跟著一位石材老闆學習，從事會計工作外也學習產品的相關知識，那時期的她就展現出細膩的心思，也累積了不少經驗。民國九十三年王綺慧決定自行創業，經過幾年的努力，在一片男性老闆中獨樹一格，讓她奠定在業界內有ㄧ定的地位，也有著「石材女強人」的稱號。

創業過程艱辛 全家共同打造高品質石材

創業過程中並不容易，王綺慧獨自飛往土耳其、巴西、義大利等礦場挑選上等原石。「挑礦過程非常的辛苦！」由於天然礦場皆位於深山中，這也是造就品質的關鍵，每趟路程都非常遙遠，她必須跋山涉水，才能挑選到好的原石回台，光是這點就讓許多同行佩服。

當然在過程中也會遇到礦場的刁難，「曾經強迫要我買下次級品，但我必須做好品質把關，寧願放棄這次全部交易，我也無法妥協！」畢竟，她承接的是客戶對她的信賴，是每一次交易後，完美呈現作品的喜悅。

在這些辛苦打拼的背後，還有王綺慧的先生張泰西及兒子張敬偉的支持，總經理張泰西原先從事軍職，看見夫人事業、家庭兩頭燒，便毅然決然決定放棄軍旅生涯，與王綺慧一同打造高品質的石材建材。

在父母耳濡目染下，張敬偉從高中時期開始投入礦石研究，大學四年就讀實踐大學國貿系，利用寒暑假期，在中國石材廠實習，前後瞭解四川、雲南、山東等等礦山、相關貿易事宜，大三之後遠赴土耳其，在人生地不熟的國家，一個人扛著將近三十多公斤的石材樣品，三個月就跑了八十多個礦山，奠定了他現在對石材知識的基礎。

身為土耳其青商創會會長的張敬偉，因為長期旅居土耳其，與當地政商維持良好的關係，這次更上層樓成為歐洲台灣商會聯合總會青商會會長，他也期許未來台灣與歐洲青商會可以提升非官方的邦誼關係。

右起綜藝主持天王徐乃麟、董事長王綺慧、總經理張泰西，共同慶祝並見證「高得石材」創業20年里程碑。
右起綜藝主持天王徐乃麟、董事長王綺慧、總經理張泰西，共同慶祝並見證「高得石材」創業20年里程碑。

領先業界頂級石材品質，服務保證有口皆碑

走過二十年 讓建築體現不凡尊榮

「每片石材都有獨特的紋理！」在王綺慧眼裡，石材與人同樣具有溫度，而非只是冰冷的石頭。近年來，市售磁磚種類繁多，也頗受消費者的喜愛，會受時間、環境影響漸變，如果不慎敲到則無法恢復，只能更換。但是，天然的大理石材，不僅不會受到時間、季節、環境等因素而有變化，不慎敲到還可研磨修補，藉由一年一次美容，保持石材特色，透過設計的轉載，可以被視為空間主題、聚焦焦點、以及客製化，是獨一無二的藝術品項。

從住家藝術到飯店裝潢，「高得石材」屢屢展現出建築成品的大氣與不凡。
從住家藝術到飯店裝潢，「高得石材」屢屢展現出建築成品的大氣與不凡。

王綺慧合作的國家遍佈全球，包括中國大陸、印尼、土耳其、義大利、希臘、西班牙、葡萄牙、巴西、非洲摩洛哥。在台灣已是精品產品，國內具有代表性的知名建案，從牆面、地板、桌面到電視牆等，都能見到「高得石材」的作品。走過了二十個年頭，在客戶的肯定支持下，王綺慧和先生張泰西要用高品質材料與優質的服務，讓「高得石材」在兒子張敬偉接棒後，走向下一個二十年。

卓越

追蹤

延伸閱讀

俄烏擬會談…川普：除非我和普亭碰面 否則不會有進展

為和平前往土耳其？俄烏談判將登場 川普「語帶保留」

普亭放鳥俄烏和談...不理澤倫斯基挑釁 還談得下去嗎？

俄烏談判將於伊斯坦堡登場 美俄總統雙雙缺席

相關新聞

卓越四十載 登峰大賞頒獎

創刊四十週年的卓越雜誌，為表彰在創新實踐、品牌經營、永續發展等面向具卓越表現的企業與領袖，特別舉辦「2025卓越登峰大賞」，今（12）日舉辦頒獎典禮，共有14個獎項23家優秀企業獲獎。卓越媒體集團董事長鄭玉章表示，卓越登峰大賞乘載三大核心理念，首先是彰顯台灣堅忍不拔和創新的精神，其次是企業交流的橋樑，促進得獎企業的互動與合作，最後則是傳播企業的成功故事，讓更多企業的努力被看到。

高得石材創立二十年 董事長王綺慧堅持品質 為業界領導品牌

以高檔大理石在業界闖出名號，董事長王綺慧帶領「高得石材」超過二十年的時間，產品受到國內頂尖豪宅與國際飯店青睞，透過每一片石材的獨特紋理，讓建築成品體現大氣與不凡，座擁不一樣的尊榮。

人生後半場的設計師 康博集團吳俊毅的幸福藍圖

當許多人還在思索如何規劃人生的下半場，吳俊毅早已以實際行動，為台灣未來的高齡社會描繪出一幅嶄新的幸福藍圖。榮獲《卓越四十菁英獎》【健康產業永續創新貢獻獎】的康博集團董事長吳俊毅，是健康產業的實踐者，也是幸福老化的設計者。他深知，真正的健康不僅止於治療疾病，更關乎如何從生活的每個細節出發，打造一個身心靈兼顧、永續循環的健康生態系。

當命理遇上火鍋 大耕老師與佳妤店長的「澄苑」記事

在台北延平北路，一棟古老的日式洋樓靜靜佇立。它曾是台灣最早的西式外科醫院，如今搖身一變，成為一間令人驚奇的火鍋餐廳─澄苑。這裡不只是吃飯的地方，它是命理教室、公益廚房，更是眾人命運的交會點。人們來這裡，或許是為了一鍋飄香的昆布湯、A5和牛；或許是為了一場靜心的命盤對話。走進澄苑，就像走進一場溫柔卻深刻的生命修行。

大誠保經結合科技提升內部流程效率獲卓越數位金融獎

大誠保險經紀人為因應數位化與金融科技需求，近年與多家保險公司合作行動投保、遠距投保，並有自己的資訊研發部門，持續優化領先業界的業務作業系統，提供業務夥伴更便利的投保方式與更即時的客戶服務。

讓世界看見台灣的藝術能量 曾英棟以行動實踐國際交流

他是一位藝術家，卻不只活在畫布與雕塑之中；他更是一位文化外交實踐者，將創作轉化為跨越語言與信仰的橋梁。從捷運站的公共藝術、國際展場的藝術裝置，到梵蒂岡的宗教展覽與金光閃耀的獎座設計，曾英棟以獨特視角與深厚修養，讓藝術在不同語境中持續發聲。這一次，他不只是榮獲肯定，更以一座親手打造的銅雕作品，為所有得主與這個時代，鑄造出屬於精神與文化的「能量之神」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。