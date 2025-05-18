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卓越四十載 登峰大賞頒獎

聯合新聞網／ 卓越
數位發展部部長黃彥男（左7）、內政部次長董建宏（右6）、立法委員李坤城（左6）、卓越媒體集團董事長鄭玉章（左5）參加卓越登峰大賞頒獎典禮。
數位發展部部長黃彥男（左7）、內政部次長董建宏（右6）、立法委員李坤城（左6）、卓越媒體集團董事長鄭玉章（左5）參加卓越登峰大賞頒獎典禮。

創刊四十週年的卓越雜誌，為表彰在創新實踐、品牌經營、永續發展等面向具卓越表現的企業與領袖，特別舉辦「2025卓越登峰大賞」，今（12）日舉辦頒獎典禮，共有14個獎項23家優秀企業獲獎。卓越媒體集團董事長鄭玉章表示，卓越登峰大賞乘載三大核心理念，首先是彰顯台灣堅忍不拔和創新的精神，其次是企業交流的橋樑，促進得獎企業的互動與合作，最後則是傳播企業的成功故事，讓更多企業的努力被看到。

「卓越登峰大賞」頒獎典禮今天下午在台大醫院國際會議中心舉辦，現場冠蓋雲集，產官學界菁英齊聚一堂，數位發展部部長黃彥男、內政部次長董建宏、經濟部次長何晉滄、立法委員李坤城等受邀擔任貴賓。

數位發展部部長黃彥男
數位發展部部長黃彥男

黃彥男部長致詞時表示，卓越雜誌今年創立四十年，是一個很不容易的里程碑，也見證了台灣科技四十年的發展。他指出，數發部持續推動數位轉型，從AI的應用到算力的開發，未來亦期待與企業界合作，希望數發部可以跟企業一起創造數位永續的未來願景。

內政部次長董建宏指出，當全球面臨產業轉型、氣候變遷、人口結構變化等挑戰，企業所扮演的角色已經超越經濟貢獻，成為引領社會向前的重要力量。董建宏呼籲企業與政府共同努力，一起落實賴總統所提出的淨零台灣、健康台灣、安全台灣，讓台灣再一次的改頭換面，即使面對更大的風浪，台灣這艘船都能屹立不搖。

經濟部次長何晉滄則表示，企業的創新力是國家競爭力的根本。他指出，台灣企業表現出強大的韌性，過去無論是金融風暴、SARS還是新冠疫情，台灣企業都能在面對挑戰時越挫越勇，令人敬佩。因此，即使現在面對「對等關稅」的壓力，他相信台灣企業一定能安然度過這次危機，經濟部也會全力協助企業，共同迎向未來所有的經濟挑戰。

立法委員李坤城表示，卓越雜誌以媒體的角度，見證台灣經濟的發展與轉型，對社會的價值不容忽視。他說為了協助企業渡過最近的經濟動盪，行政院已將4100億特別預算條例送到立法院，他在財政委員會將會盡力協助立法推動，讓預算能更順利地推動實行。

卓越媒體集團指出，本屆「卓越登峰大賞」共設立14項獎項，包括卓越品牌形象獎、卓越數位科技獎、卓越科技創新獎、卓越產品創新獎、卓越產品品質獎、卓越服務品質獎、卓越客戶滿意獎、卓越客戶信賴獎、卓越社會公益獎、卓越專業團隊獎、卓越ESG永續獎、卓越人才培育獎、卓越經理人獎、卓越領導人獎，涵蓋企業發展的各大核心面向。獲獎企業來自高科技、保險、食品、建築、生技、旅遊、再生能源等多元產業，展現出台灣產業鏈的豐富性與創新潛力。

卓越登峰大賞講座
卓越登峰大賞講座

詳細獲獎名單如下：

1. 卓越數位科技獎：昇華科技股份有限公司、樺康智雲股份有限公司

2. 卓越科技創新獎：人工智能股份有限公司、核心智識股份有限公司、敦惟鎂生醫股份有限公司

3. 卓越社會公益獎：永達能源工程股份有限公司、鴻達國際食品有限公司

4. 卓越專業團隊獎：億鴻系統科技股份有限公司

5. 卓越ESG永續獎：誠逸科技股份有限公司、德利威電子股份有限公司

6. 卓越領導人獎：諾瓦材料科技股份有限公司

7. 卓越客戶滿意獎：第八隻鴨舖

8. 卓越人才培育獎：尊任有限公司

9. 卓越產品創新獎：一曜再生醫學科技股份有限公司、核心智識股份有限公司、雲昌興食品有限公司、誠逸科技股份有限公司

10. 卓越服務品質獎：和運租車股份有限公司

11.卓越品牌形象獎：一曜再生醫學科技股份有限公司、在一起永續科技股份有限公司、和運租車股份有限公司、旅遊家旅行社股份有限公司

12. 卓越客戶信賴獎：潤豐創新開發股份有限公司、核心智識股份有限公司、聖育科技股份有限公司、穩穩信用股份有限公司

13. 卓越產品品質獎：鴻達國際食品有限公司、竹風建設股份有限公司

14. 卓越經理人獎：勝昌製藥廠股份有限公司

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