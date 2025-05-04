人生後半場的設計師 康博集團吳俊毅的幸福藍圖

康博集團總經理王寬（右）代表企業獲頒【健康產業永續創新貢獻獎】，與商業發展研究院許 添財董事長（左）合影。（攝影／徐裕庭、鄭人化） 當許多人還在思索如何規劃人生的下半場，吳俊毅早已以實際行動，為台灣未來的高齡社會描繪出一幅嶄新的幸福藍圖。榮獲《卓越四十菁英獎》【健康產業永續創新貢獻獎】的康博集團董事長吳俊毅，是健康產業的實踐者，也是幸福老化的設計者。他深知，真正的健康不僅止於治療疾病，更關乎如何從生活的每個細節出發，打造一個身心靈兼顧、永續循環的健康生態系。

文 / 劉正廷 攝影 / 卓越媒體集團攝影團隊

洞察生命的缺口

他以實踐回應生命課題

二十二歲創業、二十六歲擁有數千萬資產，又在短短數年間跌入負債深淵。吳俊毅的創業歷程如同浪潮起伏，但真正令他投身健康產業的契機，卻來自一場生命的震撼教育。那是在一九九九年，祖父與外婆先後因中風臥床多年，他親身體驗臥床對家庭與個人所帶來的沉重負擔，也喚醒他內心對健康與尊嚴的深層渴望。

他說：「與其追求晚年的安養，我更想思考如何讓人們越活越幸福。」

於是，他成立康博集團，將人生下半場的健康藍圖轉化為一系列事業實踐。從康博診所、美加醫美、泰晶殿、法布甜、康見精準健康平台，到近年將啟動的幸福村計劃，每一個品牌皆是他對於「幸福」具體想像的組件，彼此串連為一座完整的大健康生活圈。

打造幸福村

將健康融入生活的每一刻

吳俊毅最深層的志願，名為「幸福村」。這不只是他人生的最終願景，更是對台灣高齡社會的一場制度性回應。他強調，幸福村不是安養中心，而是一個涵蓋預防醫學、智慧住宅、社區照護、文化活動與心理支持的整合性生活

聚落。

他提出「三去一不」的照護理念：去尿布、去管路、去束縛、不強迫，讓高齡者能在地生活、自在老化，重拾生命尊嚴。從空間設計到社區機能，幸福村將融合醫療服務、日照支持與健康管理，預計五年內在台中落成第一村，未來也將擴展至全台，甚至與海外進行候鳥型合作。

他說：「這是我想住進去的地方，是我用一輩子的經驗與資源去打造的理想生活。」這句話，不只展現願景，更是他將企業化為志業的最佳註解。

預防醫學到精準營養

用數據說話的健康科學

康博集團的核心價值，在於「精準健康」。吳俊毅觀察到台灣醫療體系長期偏重治療，忽略預防與保健。他率先導入基因檢測與抽血分析，打造個人化的健康管理模型。旗下康健平台即專注於基因檢測與營養品建議，協助民眾依據自身體質進行營養補充與生活調整。

他常說：「真正的健康不是人云亦云地吃保健品，而是透過科學化的方式瞭解自己、照顧自己。」

此外，康博診所以心血管為主軸，整合多科療程，提供跨領域的綜合性診治。這些療程不僅針對疾病本身，更涵蓋術後照護、生活重建與壓力舒緩，體現「身心整合」的醫療精神。

吳俊毅成立康博集團，將人生下半場的健康藍圖轉化為一系列事業 實踐。

多品牌串聯

打造全方位健康生活圈

康博集團旗下品牌多達七個，從預防醫學、美容醫學、養身放鬆、營養管理到健康甜點，形成彼此串聯的「健康生態網」。泰晶殿以高品質的泰式按摩服務，提供壓力釋放的身心空間；美加醫美結合醫學與美容，強調讓人「恢復自信」；法布甜則主打無添加、低負擔的甜點，讓品味與健康兼得。

吳俊毅強調：「一個人要健康，不能只靠一個醫生或一種療法，而是整個生活系統的調和與支持。」這些品牌不僅是商業體，更是他對健康價值的具象化詮釋。

從失敗中學習

轉向永續經營與組織升級

吳俊毅也曾在國際市場的擴張中經歷重大挫敗。他坦言，過去過度依賴直覺與機會導向，未做縝密市場調查便進軍東南亞，最終四年虧損兩億元。這場挫敗，不僅重創企業財務，也讓他深刻體認到組織治理與前瞻規劃的重要。

從「拍腦袋」到「看數據」，吳俊毅展開一場企業內部的重整行動。他引進波士頓顧問公司（BCG）方法論，參與商周CEO學院與「成長藍圖—點撥工作坊」等課程，從中學習以競爭優勢思維重塑集團定位。他更導入圓桌決策機制，邀集一級主管參與經營策略討論，從單一領導人決策走向共識治理。

這場由內而外的蛻變，讓康博集團組織結構更清晰、運作更具彈性，也為面對市場變化提供更高的韌性。他坦言：「曾經的錯誤，成為今天的資產。」正是這份不逃避的勇氣，讓他在逆境中找回前行的節奏，重新定義「企業家精神」的真正意涵。

以溫度成就影響力

將愛與責任化為事業推進力

康博集團的願景是「幫助每個人遇見更好的自己」，而這也正是吳俊毅一生創業的核心信念。他將兒時照顧長輩的記憶，轉化為今日推動健康產業的原動力；他不斷跨界整合，將醫療、營養、美學、心理與生活融合成一條完整的健康鏈。

此次榮獲《卓越四十菁英獎》【健康產業永續創新貢獻獎】，是對其超過二十年堅持與創新的高度肯定，也象徵著一種對未來的承諾—當台灣逐步邁入超高齡社會，他所構築的幸福藍圖，將成為更多人可期待的生活方式。

他用熱情築起健康王國，更用信念照亮別人的人生路。吳俊毅說：「真心為善，生生不息。」這句座右銘不僅指引他的創業軌跡，也為我們提供一種關於永續、關於幸福的全新想像。

【菁英獎提名評語摘錄】

康博集團董事長吳俊毅擁有跨界融合與前瞻眼光，將健康產業從醫療服務延伸至生活體驗，打造台灣首屈一指的大健康生活圈。他以高度責任感推動精準健康與幸福村計畫，將個人理念化為產業實踐，不僅提升國人健康素養，更為高齡社會提出具體解方。其「傳賢不傳子」的企業治理哲學，展現深刻的永續精神與胸懷格局，堪為新世代企業家的標竿典範。