當命理遇上火鍋 大耕老師與佳妤店長的「澄苑」記事

在台北延平北路，一棟古老的日式洋樓靜靜佇立。它曾是台灣最早的西式外科醫院，如今搖身一變，成為一間令人驚奇的火鍋餐廳─澄苑。這裡不只是吃飯的地方，它是命理教室、公益廚房，更是眾人命運的交會點。人們來這裡，或許是為了一鍋飄香的昆布湯、A5和牛；或許是為了一場靜心的命盤對話。走進澄苑，就像走進一場溫柔卻深刻的生命修行。

文．劉正廷 攝影．徐裕庭

這座名為「澄苑」的餐廳，沒有喧嘩的排隊人潮，卻經常迎來一張張熟悉的命盤、一雙雙尋問未來的眼睛。而這一切的源起，來自一位曾兩度負債千萬、從谷底爬起的命理師—大耕老師，與他一位共同修煉人生課題的學生—現任店長沈佳妤。

澄‧是一種態度

苑‧是一方靜地

「澄苑」之名，取自「澄明如水、靜謐如苑」。這裡的火鍋不走浮誇路線，主打「純粹食材，究極美味」。從A5和牛到台灣在地鹿野土雞，從鮮嫩海膽、龍膽石斑到爆米香與玉子燒，每一道都是經過職人級標準挑選與試作。

這不僅是一家講究食材來源與品質的鍋物店，澄苑的料理更像是沈佳妤店長對人生的回饋。「我們選擇的不是華麗，而是剛剛好的真誠。」

店內的「雙人豪華海陸套餐」、「單人鍋物」、「職人私房冷食」都強調手工細作與四季調性，並設計素食與公益限定版本，貼近多元需求。來這裡用餐的，既有熟知紫微命理的學員，也有慕名而來的老饕。人們或熱絡討論命宮主星，或靜靜感受一口熱湯的安慰。

從隧道工程師

到生命廚房的店長

沈佳妤的故事，是澄苑靈魂的一部分。

她不是廚師出身，更不是命理師。早年她與日本籍丈夫共同創立土木工程公司，參與倫敦、曼谷、馬來西亞等地鐵工程建設，過的是以精密與硬度為核心的生活。

命理，對當時的她而言，不只是陌生，更幾近排斥。直到她親眼看著家人因誤信江湖命理師而投資失利，損失慘重，那種無力感與懷疑，才在她心中種下一個問號：「為什麼這些話能影響人的決定？這些判斷，到底是怎麼來的？」

不是因為相信，而是因為要釐清。她踏進大耕老師的課堂。這一步，竟成為她另一場人生工程的開端。一年後，她不僅通過講師認證，更被老師「看盤」點名，適合經營一處人際互動場域。那一年，她決定挑戰過去從未想像的職涯─開餐廳，還一腳踏進餐飲界最不輕鬆的領域─鍋物專門店。

這份選擇，來自信任，也來自歷經風雨後的勇氣。於是，「澄苑」誕生。不只是餐廳，而是一座她用生命經驗、用命理實踐、用熱情與紀律共同經營的空間。那是一個不再僅屬於工地與建設的場域，而是承載人生故事的場所。

澄苑經典招牌湯底，以大量蔬果與天然香料慢火熬煮， 搭配台東鹿野土雞腿肉、芹菜段與獨門醬漬蒜球，將火 鍋變成一場內斂且溫潤的滋養儀式。

鍋中煮命‧廚中養心

澄苑的獨特定位

澄苑不是一般的火鍋店。首先，它是一間命理學會的實體據點，學員們在這裡聚會、進修、問事，甚至考照；其次，它是一間公益中央廚房，每週固定製作一百五十份便當，親送台北街頭遊民，也供應花蓮偏鄉孩童的晚餐。

這裡亦是一間靈性訓練場。沈佳妤身為講師，教授紫微與道法基礎，並於每週六下午，提供免費收驚與心靈諮詢。這種從命理出發、走向社會服務的實踐路線，是澄苑最根本的精神。

在這些看似「餐飲之外」的行動背後，其實蘊含著大耕老師命理思想的核心之一，真正的「改運」，不只是為自己改，而是成為他人命運的微光。

「命理如果只是算準與否，那就只是把戲；但如果能引導人行出迷霧、選擇善與行動，那它才會變成一種智慧。」於是，公益不再只是附加價值，而是命理實踐的延伸，是那張命盤下真正的目的地，為了理解生命，然後回應它。

澄苑的廚房，不只是生火做飯的地方，它每天供應的，是一種無聲卻持續的信念：人生可以不準，但可以更好。

舉箸之間

百年老屋裡的現代修行

澄苑的空間選址亦別具巧思。建築前身為西醫順天外科診所，已有百年歷史。整棟建築保留仿西洋古典柱飾與日式立面風格，店內空間則融合木質線條與暖色燈光，形成一種低調而莊嚴的場域感。

進門是溫潤木質與清湯鍋氣交織的香氣，牆上懸掛的命盤與星宿圖，彷彿隱隱訴說：這裡不只為飽腹而設，更為每一位進來的人，開一扇面向自己生命的門。

「從治身到療心，這裡從來都是治癒之地。」大耕老師如是形容。他希望這家店，能成為現代人生活中一個「放下手機、抬起頭與人好好說話」的所在。

命理之路

始於跌跤之處

「我這一生，最清楚的不是自己要什麼，而是什麼會讓我摔得最重。」大耕老師笑說，那是帶著一種看穿生死的平靜。

出身設計專業的他，年輕時便以冷凍食品打出一片天，三年之內創下四成全台市占率的傳奇，更一度躍升為餐飲連鎖大亨，旗下二十餘家店準備掛牌上市。誰知兩次事業巔峰，都在一夕間崩塌！一次為股東鬥爭，一次為信錯朋友，兩度背上上千萬債務，人生歸零。

「當你以為你可以勝天時，命運就會讓你明白，什麼叫做順天乘風。」他說，那是一種學會謙卑後的覺悟。

跌落之後，他重新翻開紫微斗數的書本，這一次，不再只是好奇，而是如同抓住一根救命稻草。不同於許多命理師以占卜起家，他選擇先教學、後算命，因為他相信：「命理不是預言，而是認識人生的邏輯與結構。」

從百年醫院到命理火鍋店―澄苑

命盤之外

是一條選擇之路

訪談將盡，訪者輕問大耕老師：「你覺得自己是個成功的命理師嗎？」他沉思片刻，淡淡一笑：「人生不是算命，是改命。」這句話，也是他課堂上最常說的信念之一。

沈佳妤則說：「命盤上或許早有註記，但我選擇相信、選擇行動，然後走出自己的路。」

命理的力量，不在於預見未來，而在於你是否願意選擇前行。選擇的瞬間，就是命運真正的起點。

大耕老師的核心信念，貫穿在澄苑的每一鍋湯、每一碗飯之中。他不做「神壇」，只做「學堂」與「食堂」。他與沈佳妤一同走出命盤上的軌跡，轉而在現實中實踐出更溫暖的人生結構。

這間餐廳，是一場修行，也是一次選擇。對每一位走進澄苑的人而言，或許人生仍有起伏，命運仍難預測，但起碼在這裡，有人會為你煮好一鍋熱湯，等你慢慢坐下來，找回自己真正的節奏。