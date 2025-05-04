讓世界看見台灣的藝術能量 曾英棟以行動實踐國際交流

他是一位藝術家，卻不只活在畫布與雕塑之中；他更是一位文化外交實踐者，將創作轉化為跨越語言與信仰的橋梁。從捷運站的公共藝術、國際展場的藝術裝置，到梵蒂岡的宗教展覽與金光閃耀的獎座設計，曾英棟以獨特視角與深厚修養，讓藝術在不同語境中持續發聲。這一次，他不只是榮獲肯定，更以一座親手打造的銅雕作品，為所有得主與這個時代，鑄造出屬於精神與文化的「能量之神」。

文 / 劉正廷 攝影 / 卓越媒體集團攝影團隊

在藝術與世界對話的長路上，曾英棟無疑是一位舉起火炬、指引方向的領航者。從紐約學成歸國以來，他三十年如一日，投身公共藝術與國際展覽現場，創作足跡遍及台北捷運站、國際展館與教廷大使館。他的作品跨越媒材與國界，深植土地與信仰，更點燃人們對藝術與和平的無限想像。此次榮獲《卓越四十菁英獎》【國際藝術交流貢獻獎】，正是對其不懈耕耘與藝術外交能量的最高致敬。

公共藝術的先鋒 讓城市說話

一九九六年，曾英棟以《藝海人生》獲得文建會公共藝術競圖首獎，正式揭開他在公共空間藝術領域的傳奇篇章。此後，他的作品遍布於台北捷運古亭站、農委會、軍區營區與各大學術機構，不僅點亮建築，也為城市注入人文氣息。他相信：「藝術不該高高在上，而要深入民間，讓城市說話，讓空間發聲。」

這樣的理念，也貫穿於他日後的作品，包括二○一一年在中國大陸瀋陽完成的《和平火炬》—一座高達二十五公尺的大型公共藝術雕塑，代表台灣藝術家在國際舞台上的高度與深度。其作品形式既強烈又溫柔，總在剛硬的建築結構中釋放人性的光芒。

2023 年，曾英棟受邀於中華民國駐教廷大使館舉辦《五餅二魚》特展。

從台灣走向世界

藝術是文化外交的語言

曾英棟的藝術足跡橫跨美、日、德、澳、義等國，他的展覽不僅是一場視覺饗宴，更是一場無聲卻深刻的文化交流。他不以語言作武器，而以筆觸與構圖為橋梁，連結東方智慧與西方信仰。

二○二三年，他受邀於中華民國駐教廷大使館舉辦《五餅二魚》特展，展出二十七件以愛與分享為核心精神的作品。這批作品不僅象徵信仰的傳承，更巧妙融合東方哲學與聖經故事，為紀念教宗方濟各就職十週年留下深刻記憶。曾英棟表示：「五餅二魚不只是宗教符號，更是一種精神能量的傳遞。藝術讓我們記住愛，也學會如何分享。」

駐教廷大使李世明也曾公開讚譽：「曾英棟用畫筆為台灣發聲，讓世界看見我們所堅持的價值與文化溫度。」他的展覽被視為台灣文化外交的重要里程碑，將藝術轉化為國際對話的有效語言。

跨界創新 當石材成為藝術

在藝術與產業之間，曾英棟同樣展現驚人的整合力。他與台灣奢石領導品牌「高得石材」合作，將自然石材轉化為複合媒材創作的一部分，不僅顛覆傳統觀感，更讓藝術作品具備永恆與重量的質感。

他的《生命之樹》油畫獲得南港漢來大飯店收藏，作品中自由奔放的筆觸與石材裝潢相得益彰。這項合作亦讓「生活美學化、藝術空間化」成為一種實踐，而非口號。他說：「石材來自大地，藝術來自靈魂，兩者結合，讓創作更接近宇宙的本源。」

能量之神

將獎座轉化為哲學載體

本次《卓越四十菁英獎》的專屬獎座「能量之神」，正是由曾英棟親自設計與鑄造。他以青銅與金箔交織出「愛中有錢、錢中有愛」的精神圖像：獎座正面為太陽放射十二道愛心光芒，象徵精神能量的無限延展；背面則鑄有五枚銅錢與貝殼錢眼，寓意物質能量的流轉與積累。

這不僅是一件藝術品，更是一座富含哲學的能量圖騰，象徵得獎者兼具遠見與實踐、精神與物質的完美平衡。正如他所言：「藝術是人類能量最好的轉化器，而這座獎座，就是一種能量的凝結與祝福。」

當獲獎者們親手捧起這座沉穩而閃耀的「能量之神」，無不驚艷於它的重量與細節所蘊藏的象徵意涵。有人當場讚嘆：「這不只是獎座，根本是一件博物館等級的藝術作品！」也有得主紅著眼眶說：「這份榮耀，被這麼有溫度與哲思的藝術品承載著，讓人更不敢辜負這份期待。」

這座獎座，讓榮耀不僅止於掌聲與禮讚，更成為得獎者與社會之間深層對話的開端。

曾英棟於二○一五年在台南創辦甘樂阿舍美術館

美術館經營者

從藝術家走向行動者

他於二○一五年創辦「甘樂阿舍美術館」，作為藝術推廣、國際交流與人才培育的平台。他積極舉辦講座、策展與國際交流活動，讓藝術不只在畫廊發聲，更走進生活與教育現場。

在這座美術館中，他展現的不僅是創作者的靈魂，也是一位藝術行動者的責任與溫度。他說：「藝術教育是文化延續的根，沒有接棒的人，再好的藝術都會凋零。」這份對未來的承諾，也正是他持續耕耘的原動力。

以藝術行走世界

為台灣發聲

從公共空間的雕塑，到跨國的文化展演，曾英棟始終堅持：「藝術不是自我的炫技，而是對社會的回應與關懷。」他的畫布上，有信仰與哲思，有土地與人文，也有來自台灣的深層脈動。

他用畫筆打造橋梁，也用雙手鍛造榮耀。榮獲【國際藝術交流貢獻獎】，是肯定，更是鼓舞。我們有理由相信，他將繼續以藝術為舟，行走於世界之間，為台灣，也為這個時代，留下一道道永恆的光。

【提名評語摘錄】

曾英棟以其卓越的藝術成就與創新精神，不僅推動台灣公共藝術發展，更透過國際展覽、跨界合作與文化交流，將台灣藝術推向國際舞台。他的作品蘊含深厚的文化內涵，並結合現代科技與材質創新，開創台灣當代藝術的新局面。授予曾英棟「國際藝術交流貢獻獎」，是對他多年深耕藝術外交與國際影響力的高度肯定。